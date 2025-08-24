Salta il concerto di Edoardo Bennato in Sicilia per motivi di salute, il cantante visitato a Taormina

Edoardo Bennato è stato costretto ad annullare due date del suo tour “Sono solo canzonette”. Il cantante napoletano, a seguito di un problema di salute e dieci giorni di riposo imposto dai medici, non si esibirà a Viagrande e a Borgia.

È stato annullato il concerto di Edoardo Bennato in Sicilia, precisamente a Viagrande, nei pressi della città di Catania. Il cantante, purtroppo, per motivi di salute ha dovuto cancellare alcune date del suo tour, a seguito di un periodo di riposo impostogli dai medici che lo hanno visitato nelle scorse ore. La notizia è stata diffusa dagli organizzatori degli eventi.

Il riposo imposto dai medici fa saltare due date del tour

Questa sera, domenica 24 agosto, il cantante napoletano si sarebbe dovuto esibire in piazza San Mauro, a Viagrande, cittadina del catanese. Con il sopraggiungere di un piccolo problema di salute, seppur non ben specificato da chi ha diffuso la notizia, Bennato si è visto costretto a dover annullare alcune date del suo tour. È stato visitato, infatti, dai medici dell'ospedale San Vincenzo di Taormina, che gli hanno prescritto almeno dieci giorni di riposo vocale. Per questa ragione, infatti, oltre all'esibizione di stasera, salterà anche quella prevista per il 26 agosto a Borgia, in provincia di Catanzaro. Dopo questo periodo di riposo forzato, quindi, il cantautore riprenderà il suo tour con le date di settembre.

I prossimi appuntamenti, quindi, sono quelli del 5 settembre a Piacenza, del 7 settembre a San Marino, del 12 a Roma e, ancora, del 20 settembre a Macerata con chiusura della tournée mercoledì 24 settembre a Verona. Il cantante si è dedicato anima e corpo a questo progetto che lo ha portato nuovamente in giro per tutta l'Italia e che ha preso il nome da uno dei suoi più celebri brani "Sono solo canzonette". Bennato, con gli immancabili occhiali da sole, la fisarmonica e la chitarra sempre in braccio, è partito dalla Campania, con il concerto d'apertura a Salerno lo scorso aprile, per poi ritornare piuttosto vicino casa solamente a fine luglio, con un bellissimo sold out alla Reggia di Caserta.