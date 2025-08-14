Rose Villain come Jennifer Lopez, le salta addosso un grillo in concerto: “Che schifo, che ca**o era?”

Durante la terzultima data del suo tour estivo, Rose Villain si è esibita all’Arena Squarcia di Ascoli Piceno. Durante i ringraziamenti al pubblico, ha avuto un piccolo imprevisto.

Rose Villain, via Comunicato Stampa

Rose Villain come Jennifer Lopez: la cantante in concerto all'Arena Squarcia di Ascoli Piceno ha avuto un piccolo imprevisto con un grillo. L'autrice di Radio Vega infatti, come mostrano le immagini pubblicate su X e TikTok, mentre sta ringraziando alcuni fan tra il suo pubblico, che la stanno seguendo nel suo tour estivo, ha fatto un balzo all'indietro, allontanandosi dal microfono. Un attimo di spavento, condito dal commento: "Che schifo. Avete visto? Ma che ca**o era?". Subito dopo essersi girata verso la band, compare sul palco anche Richard, un uomo del suo staff, che inizialmente cerca di capire la natura dell'oggetto volante, prima di toglierlo con un fazzoletto, acclamato poi dal pubblico.

L'incidente del grillo durante il concerto di Rose Villain

Il piccolo incidente capitato in una delle ultime tappe del tour di Rose Villain, un grillo che le è saltato di fronte mentre si stava esibendo all'Arena Squarci di Ascoli Piceno, si è risolto con un applauso del pubblico. Dopo la risoluzione, Rose Villain ha voluto ricordare anche un episodio molto recente, capitato a una star internazionale come Jennifer Lopez: "Era enorme… avete visto il video di Jennifer Lopez a cui è salito il grillo sul collo?". Rose Villain chiuderà il suo tour estivo 2025 il 18 agosto a Barletta, all'Oversound Music Festival, mentre l'ultima data, il 21 agosto, all'Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro.

Cos'è accaduto a Jennifer Lopez in Kazakistan

Ma cos'è successo a Jennifer Lopez? Solo pochi giorni fa, la cantante di On the floor, si stava esibendo in Kazakistan, per una tappa del tour Up All Night: Live in 2025. Durante l'esibizione avvenuta al Central Stadium di Almaty, prima dell'inizio di una canzone, un grillo è saltato prima sulla scollatura della cantante, prima di arrivare vicino al suo collo. Le immagini del grillo sono state evidenziate anche dagli schermi che hanno zoomato sulla figura della cantante, che pochi secondi dopo, non si è affatto scomposta, lanciandola via in maniera plateale, come se il gesto appartenesse alla coreografia. Alla fine ha commentato: "Mi stava facendo il solletico".