Un grillo salta al collo di Jennifer Lopez in concerto, lei non si scompone e lo trasforma in show

Non è raro che sul palco un piccolo incidente si trasformi in puro intrattenimento, e Jennifer Lopez ne ha dato l’ennesima prova durante il suo concerto in Kazakistan. Nel pieno di una tappa del tour Up All Night: Live in 2025, un grillo ha deciso di unirsi alla popstar, saltando sulla sua scollatura di Jennifer Lopez proprio mentre lei stava intonando le note di una canzone. Qualcuno avrebbe reagito con imbarazzo e spavento, scacciando via l'insetto o fuggendo, ma JLo non i è scomposta affatto e per lei è diventata un’occasione per provare il suo savoir faire sul palco.

L'incidente sul palco per J Lo

L’episodio, immortalato e condiviso in rete in poche ore, è avvenuto al Central Stadium di Almaty. Mentre la cantante esaltava il pubblico con la sua performance, l'insetto si è avventurato fino al collo della star. Lopez, con un sorriso appena accennato, ha continuato a esibirsi come se nulla fosse, per poi scacciare il grillo con un gesto che sembrava semplicemente parte della coreografia. Alla fine del brano, ha rivelato la causa di quel sorriso, svelando al pubblico il piccolo inconveniente: "Mi stava facendo il solletico". Dalla platea la prevedibile risposta, cioè un'ovazione.

Jennifer Lopez e gli imprevisti

Sui social, il momento è diventato inevitabilmente, ma non è la prima volta che Jennifer Lopez trasforma un imprevisto in un momento di spettacolo. In un concerto a Varsavia, ad esempio, un gancio dell’abito di scena si era improvvisamente staccato. Lontana dal farsi prendere dal panico, la star aveva scherzato con il pubblico: "Sono qui in mutande. Per fortuna oggi le indosso… di solito no". E a proposito di imprevisti, nei mesi scorsi l'artista si era ritrovata a fronteggiare le domande di un fotografo in strada che fingeva di non sapere chi fosse, interrogandola sulla sua vita. Nemmeno lì segni di cedimenti, con Lopez che si era limitata a rispondere alle domande senza scomporsi e chiudendo la conversazione con una massima.