Roger Waters contro Giorgia Meloni: “È la vostra Mussolini, come Trump per gli Stati Uniti”

Roger Waters e Giorgia Meloni

Roger Waters dei Pink Floyd ha parlato delle proteste pro Palestina in Italia, ma anche della situazione politica mondiale. In un'intervista al Fatto Quotidiano, l'ex Pink Floyd, da sempre impegnato a livello sociale e vicina alla causa palestinese, ha anche parlato dell'Italia e della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che paragona a Benito Mussolini, il duce che fondo il partito Fascista. "Ho seguito le proteste pro-Palestine a Genova e dopo a Roma, ne ho preso parte a distanza e quindi mi incoraggia molto l'idea che potremmo ribellarci a Mussolini, di nuovo – spiega il cantante -. Meloni è la vostra Mussolini. In Italia c'è una donna che si chiama Meloni, no?"

Ma per Waters Meloni è solo un'incarnazione, tra le varie, del Duce nel mondo. Oltre alla Premier italiana, infatti, il cantate dice che ormai "sono ovunque: c'è Bolsonaro in Brasile, Trump negli Stati Uniti, ci sono Keir Starmer e Neil Farage nel mio Paese, nel Regno Unito". Insomma, come sempre l'ex Pink Floyd non usa mezzi termini e fa nomi e cognomi, una cosa che in passato gli ha creato non poche critiche, oltre a farlo diventare una delle voci più seguite per i sostenitori della Palestina. Waters ha anche spiegato perché, secondo lui, la Politica mondiale sta incrementando le guerra: "I nostri paesi ci stanno preparando alla guerra: è conveniente ma solo per i loro padroni americani che possiedono la maggior parte delle fabbriche di armi".

Il cantante ha spiegato che oltre agli americani, anche gli israeliani e i tedeschi vogliono la guerra perché sono tra i maggiori produttori di armi. È il motivo, spiega, che sostengono la guerra e cercando di distrarre la gente con l'immigrazione, motivo per cui ne hanno fatto un capro espiatorio. "Ecco perché gli americani al potere dicono che dovete usare il 5% del Pil e spenderlo in guerra (…). Renderanno miserabile la vita delle persone, non ci sarà istruzione né servizi sanitari né sociali, niente, la vita diventerà più dura".