Rhove ricomincia dai bambini del Senegal con Avion: il cambio di passo dopo le polemiche con colleghi e pubblico

A cura di Vincenzo Nasto

Rhove

Si scorge un nuovo passaggio nella discografia di Rhove, che ha pubblicato nelle scorse ore l'inedito Avion. E non solo perché si discosta, e tanto, dal quarto episodio di LaProvince, il numero #4, per sonorità e per un senso di rivalsa che quasi si scioglie tra le melodie afro-beat disegnate per lui dal producer Madfingerz. Sì, perché Avion nasce da un viaggio in Senegal fatto dal cantante, che ha postato nelle ultime settimane alcune immagini e video sui suoi profili social, soprattutto dopo aver raggiunto il centro di accoglienza per bambini, La Maison Des Enfants, dell’omonima associazione italiana. Un luogo che accoglie bambini di strada e che sembra aver influenzato, e non poco il cantante: "Sono rimasto molto impressionato da questo posto, che ho scelto anche come luogo di riprese per il videoclip di ‘AVION’. Si sposava perfettamente con il tema della canzone. È stata un’esperienza autentica, l’amore che ho visto mi ha inondando di gioia. Per fortuna esistono questi luoghi che sono come un faro nella notte in zone come queste".

Perché Avion rappresenta un nuovo viaggio musicale per Rhove

Nel suo penultimo post su Instagram, Rhove ha svelato anche di aver avuto qualche piccolo problema di salute in Senegal: "Ho un infezione alla gamba e 39 di febbre ma ne valsa la pena, questi piccoli uomini hanno cambiato qualcosa in me". Il video ufficiale della canzone infatti riprende alcuni momenti di convivialità, da una partita di calcio ai lavori da affrontare in una comunità come quella de La Maison Des Enfants. E la gioia delle immagini sembra tradursi anche nella vibe del brano, che celebra la gratitudine per il successo del recente passato: stiamo parlando di un'artista da quasi 2 milioni di ascoltatori mensili su Spotify. Senza dimenticare il disco di platino per il suo debut album Popolari, la doppia certificazione per Pelè, Ancora, Cancelo e l'intramontabile Shakerando, per adesso arrivata a 7 dischi di platino.

La ritrovata serenità di Rhove dopo un passato turbolento

Erano arrivati piccoli segnali sul nuovo percorso musicale di Rhove, con alcune didascalie di Instagram abbastanza chiare: solo un mese fa scriveva "Ho appena iniziato". E lanciando uno sguardo agli ultimi anni del cantante, è incredibile pensare alle fasi già attraversate negli ultimi 3 anni, dall'esplosione con Shakerando. Sì, perché oltre al successo dei suoi brani, l'uscita di Provinciale e successivamente nel 2024 di Popolari, Rhove si è scontrato molto spesso con un'industria discografica non sempre affine ai suoi modi. Lo testimoniano gli scontri passati con alcuni autori della scena come Lazza, Mahmood, Salmo e i Pinguini Tattici Nucleari, i problemi avuti con il pubblico durante i concerti, ma anche con le organizzazioni come al Festival Red Valley. Adesso sembrano lontani quei tempi, una rinnovata serenità traspare nella sua musica e Avion potrebbe essere solo il primo capitolo di un nuovo viaggio per il figlio de La Province.