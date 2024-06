video suggerito

Revocata laurea ad honorem a Puff Daddy, per la Howard University: "Non è più degno di questa onorificenza" Dopo la diffusione del video in cui Sean Combs aggredisce Cassie Ventura il consiglio della Howard University ha revocato la laurea ad honorem al rapper.

Il consiglio della Howard University, università a Washington DC, ha revocato la laurea ad honorem a Sean "Diddy" Combs, rapper conosciuto come Puff Daddy. "Il comportamento di Combs, come mostrato in un video pubblicato di recente, è incompatibile con i valori e le convinzioni della Howard University" si legge in una nota pubblicata sul sito web dell’università. Il riferimento è al filmato risalente al 2016, diffuso dalla CNN, in cui il rapper aggredisce Cassie Ventura, la sua fidanzata dell’epoca. Il consiglio di amministrazione ha fatto sapere che restituirà al cantante la sua donazione da un milione di euro e che scioglierà sia il programma di borse di studio a suo nome, sia l’accordo con la Sean Combs Foundation che si impegnava a donare un milione di euro.

Perché la Howard University ha revocato la laurea ad honorem a Sean Combs

La decisione della Howard University di revocare la laurea ad honorem a Sean Combs è arrivata venerdì 7 giugno 2024. L’università, in una nota pubblicata sul sito ufficiale, ha chiarito le motivazioni della revoca della laurea conferitagli in discipline umanistiche nel 2014:

Il comportamento del signor Combs, come mostrato in un video pubblicato di recente, è così fondamentalmente incompatibile con i valori fondamentali e le convinzioni della Howard University che non è più ritenuto degno di detenere la più alta onorificenza dell'istituzione.

Il consiglio di amministrazione "ha votato all'unanimità" e ha aggiunto che, oltre alla revoca degli onori e dei privilegi associati alla laurea, il suo nome verrà cancellato dai documenti e dagli elenchi di coloro che hanno ricevuto la laurea honoris causa dall'Università. La Howard University restituirà la somma di un milione di euro donata dal cantante, annullerà il programma di borse di studio a suo nome e rescinderà l'accordo con la Sean Combs Foundation stipulato l'anno scorso. Puff Daddy aveva frequentato per due anni il corso di economia alla Howard per poi abbandonare gli studi nel 1990 e intraprendere la carriera musicale.

Il video in cui Sean Combs aggredisce Cassie Ventura

In un filmato di sorveglianza pubblicato dalla CNN, risalente al 2016, si vede Sean Combs aggredire Cassie Ventura, la sua fidanzata dell'epoca. Il video mostra il rapper che corre nei corridoio di un albergo per raggiungerla, picchiarla, prenderla a calci e trascinarla via mentre è ancora a terra. Dopo la diffusione del video, il rapper aveva deciso di rompere il silenzio sui social: "È così difficile fermarsi a riflettere sui momenti più bui della tua vita, ma a volte è necessario farlo. Ero completamente fuori di testa. Voglio dire che avevo davvero toccato il fondo. Ma non voglio giustificarmi in alcun modo: il mio comportamento in quel video non è perdonabile".