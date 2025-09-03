Musica e Cultura
Radiohead come gli Oasis, la reunion annunciata da misteriose cartoline apparse nelle città

Cartoline misteriose sparse in Europa rivelano il ritorno dei Radiohead: tour 2025 con quattro date a Bologna dal 14 al 18 novembre. Sarebbe il primo tour della band di Thom Yorke dopo sette anni di assenza.
A cura di Gennaro Marco Duello
I Radiohead come gli Oasis. Anche la band di Thom Yorke sta pensando alla reunion. L'annuncio, però, è nel loro stile: criptico e minimal. Sono apparse infatti cartoline nelle piazze, tra gli scaffali delle librerie e sui tavolini dei caffè in diverse città europee. Un'immagine, la scritta Radiohead e luoghi e date. In Italia, le cartoline sono apparse nelle principali città, ma quella scelta per il tour è Bologna.

Le date europee dopo sette anni di silenzio

L'ultimo tour mondiale dei Radiohead risale al periodo 2016-2018, quando la band aveva portato in giro per Europa, Nord America e Giappone le canzoni di "A Moon Shaped Pool". Da allora, Thom Yorke e i suoi compagni si erano concentrati su progetti paralleli e collaborazioni soliste, lasciando i fan in attesa di un ritorno che sembrava sempre più lontano. Il tour che sta per arrivare si preannuncia quindi memorabile. Si parte da Madrid il 4 novembre, con quattro date consecutive nella capitale spagnola (4, 5, 7, 8 novembre). Bologna ospiterà la band per ben quattro serate dal 14 al 18 novembre 2025, confermandosi ancora una volta città prediletta dai grandi nomi della musica internazionale. Il tour proseguirà poi verso nord Europa con Londra (21, 22, 24, 25 novembre), Copenaghen (1, 2, 4, 5 dicembre) e si concluderà a Berlino dall'8 al 12 dicembre. Una formula che prevede quattro concerti per ogni città, permettendo ai fan di ogni paese di vivere un'esperienza unica e irripetibile.

I segnali del ritorno

L'uscita a sorpresa del live album "Hail to the Thief (Live recordings 2003-2009)" aveva già acceso le speranze dei fan. Disponibile in digitale dal 13 agosto e in formato fisico dal 31 ottobre, la raccolta di registrazioni dal vivo era apparsa come qualcosa di più di una semplice operazione nostalgia: un chiaro segnale di un'imminente riattivazione della macchina live della band.

