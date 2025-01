video suggerito

Quali sono gli artisti di Sanremo 2025 più ascoltati in streaming: Bresh prima di Fedez e Irama Quali sono gli i Big del festival di Sanremo 2025 più ascoltati dell’anno? A rispondere è una classifica stilata da Spotify. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Redazione Music

Guè e Tony Effe

Si avvicina la 75a edizione del Festival di Sanremo che comincerà il prossimo 11 febbraio e si concluderà il 15, con 29 Big in gara dopo l'esclusione di Emis Killa, che si è ritirato dalla competizione a seguito di un'indagine per associazione a delinquere di cuoi è venuto a conoscenza tramite anticipazioni della stampa. Per l'occasione Spotify ha reso nota una classifica che tiene conto degli artisti in gara più ascoltati nell'ultimo anno, e che probabilmente finiranno nelle classifiche generali di quelli più ascoltati del 2025, se anche quest'anno Sanremo seguirà il trend degli anni scorsi, quando le canzoni sono finite in testa alle classifiche di ascolto di fine anno.

La classifica degli artisti di Sanremo 2025 più ascoltati

A fare la parte del leone c'è sempre il rap o l'urban, poi ci sono gli artisti pop, benché ormai la contaminazione vale un po' per tutti. E così in testa c'è Guè, il rapper milanese che all'Ariston accompagna Shablo assieme a Tormento e Joshua, al secondo posto si piazza Tony Effe che ha conquistato con ICON il primo posto pr gli album più ascoltati sulla piattaforma di streaming nel 2024, mentre in terza posizione si piazza Rose Villain, forte dell'ottimo risultato di Click Boom!, ma anche dell'album Radio Sakura e di una serie di feat molto centrati. Bene anche Bresh, quarto posto per il cantautore genovese che si mette alle spalle pezzi da novanta come Elodie, Olly, ma anche Rkomi, Irama, Fedez e Rocco Hunt.

Guè Tony Effe Rose Villain Bresh Elodie Olly Rkomi Irama Fedez Rocco Hunt

Le canzoni del Festival di Sanremo più ascoltate nel 2024

Negli ultimi anni Sanremo è stato un catalizzatore ma anche un propulsore delle canzoni dei singoli artisti che vi hanno partecipato. Capace di intercettare il gusto del pubblico, le canzoni dei Big finiscono sistematicamente nelle classifiche di quelle più ascoltate dell'anno, come si può vedere con canzoni come Cenere di Lazza nel 2023 e I p' me, tu p' te di Geolier e Tuta Gold di Mahmood nel 2024. Proprio lo scorso anno sono sette le canzoni entrate nella top 20 delle più ascoltate in Italia con il rapper napoletano che ha superato i 100 milioni di stream, mentre La noia di Angelina Mango, vincitrice della scorsa edizione, è stata la canzone sanremese più ascoltata all’estero nel 2024, grazie anche alla partecipazione a Eurovision 2024.

"I P’ ME, TU P’ TE" di Geolier "TUTA GOLD" di Mahmood "Sinceramente" di Annalisa "CLICK BOOM!" di Rose Villain "La Noia" di Angelina Mango "Casa mia" di Ghali "Vai!" di Alfa "Tu No" di Irama "UN RAGAZZO UNA RAGAZZA" di The Kolors "Tutto Qui" di Gazelle