Promettimi di Elisa, il testo e il significato della canzone dedicata al figlio Sebastian
Promettimi è la canzone contenuta nell'album Diari aperti che Elisa ha dedicato al secondo figlio Sebastian. Era il 2019 e la cantante aveva già dedicato una canzone alla sua prima figlia Emma Cecile per cui aveva scritto Non fa niente ormai del 2013, prima che la ragazza facesse anche il suo esordio nel mondo dei video, in A modo tuo. La canzone dedicata al suo secondogenito – prodotta assieme ad Andrea Rigonat, che è anche marito della cantante e padre di Sebastian, e Taketo Gohara -, inoltre, è diventata anche la colonna sonora della campagna di Save the Children Fino all’ultimo bambino, per il contrasto alla malnutrizione infantile, portando anche alla contemporanea investitura di Elisa come ambasciatrice dell'organizzazione.ù
Il Testo di Promettimi, la canzone di Elisa dedicata al figlio
Promettimi che prima di dormire
Qualche volta, non tutte le sere, ti innamorerai
E, o poco o tanto, non ti accontenterai
Promettimi che prima di pesare
Il prossimo passo e pensare se vale
Ti ricorderai di sentire dentro cosa vuoi
Voci di miele da ricordare, risalire
E come i marinai nel mare
Non sentirne il confine
Non sentirne il confine
Promettimi di far entrare il sole
Che asciuga le ossa e scalda bene il cuore
Anche quando vivresti solo di notte, di guai
Promettimi di non mentirti mai
Non prendere in giro, pensando che puoi
Non vantarti a caso
E non sentirti migliore mai
Voci di miele da riascoltare per risalire
E come i marinai nel mare
E non trovarne il confine
Io con te ho imparato a dire "ti voglio bene"
E a saltare senza contare
E che conta quel che rimane
E che conta quel che rimane
Uh-uh-uh
Uh, uh-uh-uh
Uh-uh-uh, oh-oh-oh
Oh-oh, oh-oh-oh, oh
Tutto scende per risalire
Si tiene duro e si lascia andare
E tutto passa per un canale
Tutto serve, tutto è speciale
È così che mi piace pensare
Io con te ho imparato a dire: "Ti voglio bene"
E a saltare senza contare
E che conta quel che rimane?
Cambia il tutto, ma quello resta sempre uguale
E credo che sia questo amore
E credo che sia questo amare
Il significato di Promettimi
Promettimi è una lettera che ha proprio nella promessa l'anafora che dà peso alla richiesta di una madre al figlio e ne fa un mantra. Promesse che sono auguri che Elisa auspica a Sebastian. La promessa di innamorarsi e non accontentarsi, sentire bene cosa si vuole, ricordarsi della luce del sole anche nei momenti bui e non sentirsi migliore mai, sono solo alcuni degli auguri che la cantautrice fa al figlio. In un'intervista a Io Donna, Elisa spiegò che dopo aver dedicato una canzone alla prima figlia, aveva piacere scriverne una anche al secondo: "Promettimi è come un piccolo mantra per quando sarà grande, per ricordargli alcune cose importanti. Qualcosa per dargli modo di respirare aria di casa e del mio amore per lui, ovunque sarà e ovunque sarò".