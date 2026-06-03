La sestina del Premio Strega 2026, Michele Mari il più votato: i libri finalisti e la data per il vincitore

È stata proclamata la sestina del Premio Strega 2026. Il prossimo 8 luglio si sceglierà il successore di Andrea Bajani, vincitore lo scorso anno. Il più votato è Michele Mari con “I convitati di pietra”, seguono Nucci, Ciabatti, Pierantozzi, Pitzorno e Rui.

Michele Mari e la copertina de I convitati di pietra

Questa sera 3 giugno dal Teatro Romano di Benevento è stata scelta la sestina che si contenderà il Premio Strega 2026. Da oggi, quindi, il Premio è passato da dodici ai sei scrittori che concorreranno per aggiudicarsi il Premio che lo scorso anno è stato assegnato ad Andrea Bajani che aveva vinto con il libro "L'anniversario", edito da Feltrinelli. Il più votato è stato Michele Mari, con 280 voti per ‘I convitati di pietra' (Einaudi), al secondo posto Matteo Nucci, con 242 voti per ‘Platone. Una storia d'amore' (Feltrinelli), mentre terza è Bianca Pitzorno con ‘La sonnambula' (Bompiani), 195 voti, seguita da Teresa Ciabatti con ‘Donnaregina' (Mondadori), 184 voti e da Alcide Pierantozzi con ‘Lo sbilico' (Einaudi), 170 voti. Ripescata Elena Rui con ‘Vedove di Camus' (L'orma), 163 voti. A votare sono stati in 677 su 800 (84,6% degli aventi diritto).

La cinquina dei libri finalisti

Ecco la cinquina finale del Premio Strega 2026:

Michele Mari, I convitati di pietra (Einaudi), proposto da Vittorio Lingiardi.

Matteo Nucci, Platone. Una storia d’amore (Feltrinelli), proposto da Giancarlo De Cataldo.

Bianca Pitzorno, La sonnambula (Bompiani), proposto da Roberta Mazzanti.

Teresa Ciabatti, Donnaregina (Mondadori), proposto da Roberto Saviano.

Alcide Pierantozzi, Lo sbilico (Einaudi), proposto da Donatella Di Pietrantonio.

Elena Rui, Vedove di Camus (L’orma), proposto da Lisa Ginzburg.

Il regolamento del Premio prevede che "se nella graduatoria dei primi cinque non è compreso almeno un libro pubblicato da un editore medio-piccolo, accede alla seconda votazione il libro (o in caso di ex aequo i libri) con il punteggio maggiore, dando luogo a una finale a sei (o più) candidati". È il caso di Elena Rui.

Quando e dove verrà proclamato il vincitore del Premio Strega 2026

Mentre la proclamazione dei finalisti si è tenuta oggi, 3 giugno, al Teatro Romano di Benevento, la serata conclusiva, quella in cui si deciderà il vincitore o la vincitrice si terrà l’8 luglio al Campidoglio. Come accade ormai da anni, la serata sarà trasmessa in diretta televisiva, in seconda serata, su Rai 3.

Nei giorni scorsi è stato assegnato anche il Premio Strega Giovani che è andato a Michele Mari con il libro "I convitati di pietra" pubblicato da Einaudi. Lo scrittore romano ha vinto con 83 preferenze su un totale di 579 espresse, risultando più votato da una giuria di ragazze e ragazzi tra i 16 e i 18 anni provenienti da 114 scuole secondarie di secondo grado distribuite in Italia e all’estero..