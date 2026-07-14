Libri da leggere per l’estate 2026: 20 titoli consigliati

Dai romanzi d’amore ai thriller ricchi di suspense, passando per bestseller e grandi classici, ecco la nostra selezione dei migliori libri da leggere in estate.

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Scegliere un libro da leggere in estate significa trovare la storia giusta per rallentare i ritmi e accompagnare i momenti di relax. Che tu stia programmando una vacanza al mare, un weekend fuori porta o semplicemente desideri concederti qualche pomeriggio di tranquillità a casa, il libro giusto può trasformare ogni pausa in un viaggio fatto di emozioni, avventure e mondi tutti da scoprire.

Ma quali sono i migliori libri da leggere in estate? C’è chi ama lasciarsi conquistare da un romanzo d’amore, chi non rinuncia all'idea di immergersi in universi fantastici e chi preferisce l’adrenalina di un thriller ricco di colpi di scena. Senza dimenticare i grandi classici della letteratura, intramontabili e capaci di resistere al tempo, e i bestseller del momento, perfetti per arricchire le lunghe e calde giornate estive. In questa guida abbiamo selezionato i 20 migliori libri da leggere per l'estate 2026, tra grandi novità editoriali, romanzi premiati, titoli più venduti e capolavori senza tempo. Una raccolta di proposte adatta a soddisfare ogni gusto e tipologia di lettore.

Narrativa straniera contemporanea

Partiamo dalle grandi voci del panorama internazionale. Scrittori e scrittrici che raccontano il presente e la modernità attraverso storie coinvolgenti, personaggi indimenticabili e tematiche capaci di parlare a lettrici e lettori di ogni parte del mondo.

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1. La solitudine di Sonia e Sunny – Kiran Desai

A vent'anni di distanza da Eredi della sconfitta, vincitore del Booker Prize nel 2006, la scrittrice indiana Kiran Desai torna con La solitudine di Sonia e Sunny, intrecciando le vicende di due giovani indiani emigrati negli Stati Uniti: Sonia, iscritta a un corso di scrittura creativa nel Vermont, e Sunny, studente di giornalismo a New York. Attraverso le loro storie, Desai offre uno spaccato dell'India contemporanea, esplorando il tentativo dei due protagonisti di recidere i legami con una cultura percepita come arretrata e oppressiva, ma anche l'impossibilità di abbracciare pienamente una nuova identità.

2. Wellness – Nathan Hill

Con Wellness, Nathan Hill firma uno dei romanzi più ambiziosi della narrativa contemporanea. Al centro della storia ci sono Jack ed Elizabeth, due giovani che si innamorano nella Chicago degli anni ’90 e che, anni dopo, si ritrovano a fare i conti con i compromessi e le disillusioni della vita adulta. Sullo sfondo del loro rapporto, Hill esplora temi come l’amore, la salute mentale, la tecnologia e la costruzione dell’identità nella società moderna, costruendo un affresco che alterna ironia e profondità emotiva.

3. Nella carne – David Szalay

Premiato con il Booker Prize 2025, Nella carne di David Szalay ripercorre la vita di István, segnata da un continuo sali e scendi di successi e sconfitte, sullo sfondo della storia europea degli ultimi quarant'anni. La sua è la parabola di un uomo in balia di forze che non riesce a controllare. Non solo quelle che ridisegnano il volto del Vecchio Continente, ma anche gli impulsi più profondi e viscerali che governano la carne. David Szalay tratteggia un protagonista ambiguo, tanto magnetico quanto respingente, capace di incarnare il senso di disorientamento e fragilità che attraversa il nostro tempo.

Narrativa italiana contemporanea

Proseguiamo con tre candidati al Premio Strega 2026. Autori e autrici che delineano, attraverso stili e linguaggi diversi, la ricchezza e la vitalità della letteratura italiana di oggi.

4. I convitati di pietra – Michele Mari

Vincitore del Premio Strega 2026, I convitati di pietra svela le macabre pulsioni che si celano dietro le amicizie. A metà tra commedia nera e romanzo distopico, il nuovo romanzo di Michele Mari mescola grottesco, ironia e un'atmosfera angosciante per raccontare le vicissitudini degli ex alunni della III A di un liceo milanese e il loro diabolico patto di sangue. In palio c'è un'ingente somma di denaro, capace di trasformare la loro amicizia in una pericolosa competizione.

5. La sonnambula – Bianca Pitzorno

La sonnambula di Bianca Pitzorno mescola gli archetipi del romanzo di formazione e di quello d'avventura, dando vita a una storia che esplora il potere della mente umana e la forza d'animo. La protagonista è Ofelia Rossi, una rinomata sonnambula dotata del dono della preveggenza. Ofelia offre i suoi presagi a chiunque sia disposto a pagarli, ma ben presto iniziano a verificarsi strani avvenimenti e il passato, che credeva di essersi lasciata alle spalle, torna a bussare con prepotenza alla sua porta.

6. Lo sbilico – Alcide Pierantozzi

Lo sbilico descrive la violenza di una mente smarrita, costantemente alla ricerca di una stabilità che sembra irraggiungibile. In un tempo in cui il disagio mentale è spesso banalizzato, Alcide Pierantozzi nel suo romanzo restituisce dignità a chi soffre, mostrando che dietro ogni diagnosi esiste una persona, con la propria storia, le proprie paure e il desiderio di essere ascoltata: “Noi matti non abbiamo solo il diritto di essere soccorsi dai sani, ma anche il dovere di inceppare ogni giorno il mondo per metterlo in discussione ai loro occhi”.

Saghe familiari

Le saghe familiari sono storie senza tempo che continuano a vivere e a tramandarsi di generazione in generazione intrecciando legami, destini e segreti di famiglia.

7. Kolchoz – Emmanuel Carrère

Kolchoz rappresenta un'opera spartiacque nella carriera di Emmanuel Carrère, che attraverso il genere dell'autofiction ricostruisce la tormentata e avvincente storia della madre Hélène Carrère d'Encausse, storica e segretaria dell'Académie française. Un romanzo di formazione che intreccia la dimensione familiare con quella della storia novecentesca, ripercorrendo le radici di Hélène tra Russia, Prussia e Georgia. Una struggente dichiarazione d’amore per una donna coraggiosa, tenace e generosa.

8. Gli anni in bianco e nero – Francesca Giannone

Dopo gli straordinari successi di La portalettere, caso editoriale con oltre quattrocentomila copie vendute in un anno, e Domani, domani, Francesca Giannone in Gli anni in bianco e nero prosegue la sua esplorazione della storia sociale italiana attraverso protagoniste femminili indimenticabili e uno sguardo attento ai profondi mutamenti politici e culturali del Novecento. Ne nasce una potente storia familiare, sospesa tra il peso del patriarcato e il desiderio di emancipazione.

9. Tatà – Valérie Perrin

Dopo gli straordinari successi di Cambiare l’acqua ai fiori e Tre, Valérie Perrin torna con Tatà, un nuovo raffinato romanzo ricco di intrecci e colpi di scena. La protagonista, Agnès, riceve una telefonata sconcertante: sua zia Colette è morta. Ma Colette era già stata sepolta tre anni prima. Chi riposa allora nella sua tomba? E perché ha fatto credere a tutti di essere morta? Inizia così un’indagine a ritroso nel tempo che riporterà alla luce i segreti e gli orrori nascosti nella storia della sua famiglia.

10. Soltanto il giorno – Santina Cosetta

Soltanto il giorno è un romanzo d’esordio intenso e toccante. Ispirandosi alla vera storia della sua bisnonna, Santina Cosetta racconta una Sicilia autentica, fatta non solo di sacrifici e resilienza, ma anche di una straordinaria tradizione culinaria, capace di custodire memoria, identità e affetti. Una saga familiare che restituisce il ritratto di una terra ricca di contrasti, dolore e bellezza.

Romanzi emozionanti

I romanzi emozionanti sono quelli che sanno parlare al cuore. Opere che raccontano di vita vissuta, scelte difficili ed emozioni che lasciano il segno, pagina dopo pagina.

11. Tutte le mattine di Sybil – Virginia Evans

Tutte le mattine di Sybil di Virginia Evans è un bestseller che ha conquistato oltre un milione di lettori, descritto dal New York Times come “un capolavoro che vi commuoverà e vi renderà felici”. Una storia intensa e luminosa sulla vecchiaia, la solitudine e il potere salvifico della scrittura. Tra corrispondenze con amici, vicini, autori e sconosciuti, Sybil affida alla carta pensieri, giudizi e affetti. Ma dietro quelle parole si nasconde un dolore mai confessato. Un segreto che lentamente reclama di essere rivelato.

12. Ci basterà mangiare il vento – Gianluca Gotto

Ambientato tra Singapore e Torino, Ci basterà mangiare il vento di Gianluca Gotto racconta il percorso di un uomo che riscopre come il vero benessere possa nascere dalle cose più semplici. Attraverso questa storia, l'autore costruisce un ponte culturale tra Oriente e Occidente, mettendo a confronto la razionalità e i ritmi frenetici del mondo occidentale con i principi filosofici e spirituali di quello orientale.

13. Il sole nelle pozzanghere – Matteo Bussola

Il sole nelle pozzanghere di Matteo Bussola racconta la storia del signor Pi, un rigattiere che si occupa di oggetti usati, rotti o imperfetti, ma intrisi delle tracce delle vite che li hanno attraversati. Per lui sistemare non significa cancellare il passato, bensì riportarlo alla luce e restituirgli nuova linfa. Il suo negozio diventa così il luogo delle seconde occasioni, non solo per gli oggetti, ma anche per le persone che lo frequentano, ciascuna con i propri cocci e le proprie ammaccature.

Gialli e thriller

I gialli e i thriller sono libri perfetti per gli amanti del brivido, anche quando non fa freddo. Troviamo misteri da risolvere, suspense crescente e colpi di scena sorprendenti.

14. I tramezzini di Rocco Schiavone – Antonio Manzini

Il vicequestore romano Rocco Schiavone, reso popolare anche dalla fortunata serie tv con Marco Giallini, torna protagonista con un nuovo imperdibile giallo firmato da Antonio Manzini. I tramezzini di Rocco Schiavone è una raccolta di racconti inediti che attraversa Roma e Aosta, intrecciando passato e presente, infanzia e maturità. Storie avvincenti, perfette da assaporare una dopo l’altra, come una selezione di tramezzini.

15. Il tempo dell'orologiaio – Maurizio De Giovanni

Il tempo dell’orologiaio di Maurizio De Giovanni è l’attesissimo romanzo che chiude la saga dell’Orologiaio di Brest. Vera, una giornalista coraggiosa e determinata, da anni indaga sulla morte del padre, rimasto vittima di un attentato nel 1984. Quando finalmente sembra sul punto di scoprire la verità, Vera scompare nel nulla. La sua sparizione dà inizio a una frenetica ricerca in cui passato e presente si intrecciano, riportando alla luce segreti e verità rimaste nascoste per troppo tempo.

16. Gli ultimi sei – Akinari Asakura

Gli ultimi sei di Akinari Asakura è un thriller psicologico che ha scalato le classifiche giapponesi. Il protagonista è Shōgo Hatano, uno dei sei finalisti di un processo di selezione che ha eliminato oltre cinquemila candidati. Il vincitore verrà assunto alla Spiralinks, la tech company più ambita del Giappone. La prova finale prevede una spietata guerra psicologica in cui i sei candidati dovranno votarsi a vicenda per decretare il vincitore. Tutti ostentano fair play, ma la competizione è serrata e nessuno intende cedere.

Romance

Le romance sono storie d'amore capaci di far sognare. Catturano colpi di fulmine, passioni travolgenti, seconde possibilità e legami indissolubili che superano ostacoli e distanze.

17. Rimani ancora – Nicholas Sparks con M. Night Shyamalan

Scritto a quattro mani da Nicholas Sparks e M. Night Shyamalan, Rimani ancora intreccia il romance con elementi soprannaturali. Segnato dal lutto della sorella e dalla scoperta di un inquietante dono ereditario, il protagonista Tate Donovan è un ex architetto newyorkese che si trasferisce a Cape Cod nel tentativo di ricostruire la propria vita. In questo contesto sospeso tra quiete e inquietudine, Tate incontra Wren, con cui instaura un legame immediato e profondo. Ma il loro rapporto viene ostacolato da forze oscure e presenze invisibili.

18. Mezzanotte a Parigi – Felicia Kingsley

Felicia Kingsley è da diversi anni l'autrice più letta in Italia. Dopo Due cuori in affitto torna a raccontare in Mezzanotte a Parigi le avventure del ladro gentiluomo Nick Montecristo. Due clienti gli affidano il compito di ritrovare una preziosa parure di gioielli e Nick parte alla volta di Parigi per portare a termine la sua missione. Qui conosce la nipote della sua cliente, che appare immune al suo fascino. I due non sanno ancora che i loro destini sono legati a uno dei più grandi enigmi irrisolti della storia dell’arte.

Capolavori da (ri)scoprire

Concludiamo con due capolavori che hanno lasciato il segno nella storia della letteratura. Libri intramontabili da leggere e rileggere con sguardo sempre nuovo.

19. Ho paura torero – Pedro Lemebel

Ho paura torero, romanzo del 2001 di Pedro Lemebel, è tornato all'attenzione del pubblico grazie alla riedizione Feltrinelli del 2026. Ambientato nella Santiago del Cile degli anni Ottanta durante la dittatura di Augusto Pinochet, Ho paura torero racconta la storia della Fata dell’angolo, un travestito che ospita segretamente in casa un giovane militante del Fronte Patriottico. Innamorata di lui, la Fata accetta le sue mezze verità, mentre la loro relazione si intreccia con la violenza della repressione politica. Un romanzo che fonde memoria storica, desiderio e resistenza, diventato un vero e proprio punto di riferimento della letteratura latinoamericana.

20. Fiori per Algernon – Daniel Keyes

Fiori per Algernon è ormai considerato uno dei più grandi romanzi del XX secolo e ancora oggi, a distanza di ben 60 anni dalla sua pubblicazione, continua a essere uno dei libri più amati e venduti. Daniel Keyes intreccia con straordinaria sensibilità le esistenze di Algernon, un topo sottoposto a un rivoluzionario esperimento scientifico capace di triplicarne l’intelligenza, e di Charlie Gordon, un uomo con difficoltà cognitive che sceglie di affrontare lo stesso intervento nella speranza di cambiare la propria vita. Fiori per Algernon è il diario intimo e toccante di un essere umano che desidera soltanto essere accettato, sentirsi parte del mondo ed essere visto come gli altri.