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I robot aspirapolvere in offerta per l’Amazon Prime Day 2026

Scopri la nostra selezione delle migliori offerte sui robot aspirapolvere e lavapavimenti disponibili in occasione dell’Amazon Prime Day 2026.
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A cura di Quale Compro Team
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Le offerte sui robot aspirapolvere e lavapavimenti sono tra le più attese dell'Amazon Prime Day 2026, l'evento riservato agli abbonati Prime che dal 23 al 26 giugno torna con migliaia di sconti su prodotti tecnologici, elettrodomestici e dispositivi per la casa. Per chi desidera automatizzare le pulizie domestiche o sostituire un modello ormai datato, questa è l'occasione giusta per acquistare un robot di nuova generazione a un prezzo vantaggioso.

Dai robot aspirapolvere economici ai modelli più avanzati, dotati di funzione lavapavimenti, navigazione intelligente, mappatura degli ambienti e sistemi di svuotamento automatico, le offerte disponibili sono numerose e adatte a ogni necessità. In questa guida abbiamo selezionato le migliori offerte sui robot aspirapolvere e lavapavimenti, evidenziando i modelli più convenienti per caratteristiche, prestazioni e rapporto qualità-prezzo, così da aiutarvi a trovare il prodotto giusto senza perdervi nel mare di sconti del Prime Day.

Le migliori offerte sui robot aspirapolvere e lavapavimenti del Prime Day 2026

Entriamo ora nel dettaglio e scopriamo quali sono i robot aspirapolvere e lavapavimenti in offerta per l'Amazon Prime Day 2026, perfetti per soddisfare ogni esigenza e tipologia di acquirente!

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1. Lefant M3Max

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-73% di sconto sul Lefant M3Max, robot aspirapolvere e lavapavimenti con potente aspirazione ciclonica di 20.000 Pa, ideale per rimuovere polvere, briciole, capelli e peli anche da tappeti e fughe difficili. La mappatura intelligente multi-livello crea mappe dettagliate stanza per stanza assicurando una pulizia precisa. La stazione multifunzionale gestisce automaticamente lo svuotamento della polvere (sacco da 3,2 L), il lavaggio dei mop con acqua calda a 45°C e l’asciugatura ad aria naturale. Grazie a 9 sensori PSD con copertura fino a 190°, rileva mobili e ostacoli anche in condizioni di scarsa illuminazione, garantendo prestazioni costanti e una manutenzione ridotta.

73%
Lefant M3Max Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mappatura, Laser dToF 360°, 20000Pa, Auto-Svuotamento 3.2L, Doppio Mop Rotante, Lavaggio 45°C, Evitamento PSD, WiFi 2.4G 5G, Alexa App
Lefant M3Max Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mappatura, Laser dToF 360°, 20000Pa, Auto-Svuotamento 3.2L, Doppio Mop Rotante, Lavaggio 45°C, Evitamento PSD, WiFi 2.4G 5G, Alexa App
Offerta Prime Day
329,99 €
1.216,23 €
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2. iRobot Roomba 205 DustCompactor

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-56% di sconto sull'iRobot Roomba 205 DustCompactor, robot aspirapolvere e lavapavimenti dotato di ben 4 livelli di aspirazione, utili per adattare la potenza del robot ai diversi tipi di sporco e stanze. Un'importante novità targata Roomba è la compattazione della polvere, che comprime i detriti all’interno del serbatoio consentendo di ridurre la frequenza di svuotamento fino a 60 giorni senza sacchetto. La batteria garantisce autonomia fino a 3 ore e la tecnologia ClearView LiDAR permette di mappare gli ambienti in maniera rapida e precisa.

56%
iRobot Roomba 205 DustCompactor Combo, Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Senza Sacchetto, Raccoglie e Compatta la Polvere, Navigazione LiDAR, Rileva Tappeti/Moquette, Controllo tramite App, Bianco
iRobot Roomba 205 DustCompactor Combo, Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Senza Sacchetto, Raccoglie e Compatta la Polvere, Navigazione LiDAR, Rileva Tappeti/Moquette, Controllo tramite App, Bianco
Offerta Prime Day
199,00 €
449,00 €
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3. Eureka E20 Evo Plus

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-51% di sconto sull'Eureka E20 Evo Plus, robot aspirapolvere e lavapavimenti con potenza di aspirazione di 10.000 Pa, efficace anche su detriti pesanti e tappeti. Il sistema di lavaggio con panno extralarge contribuisce a una pulizia accurata delle superfici. L’elevata autonomia consente fino a 180 minuti di funzionamento costante con una singola ricarica. La stazione base trasparente senza sacchetto rende lo svuotamento del contenitore della polvere semplice e pratico grazie a un comodo pulsante. La tecnologia LDS assicura una mattura precisa degli ambienti e una navigazione intelligente, permettendo al robot di evitare ostacoli lungo il percorso.

51%
EUREKA E20 Evo Plus Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti, 10.000Pa, Anti-Groviglio, 180min Autonomia, Mappatura LDS, Base Senza Sacchetto, Controllo Vocale
EUREKA E20 Evo Plus Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti, 10.000Pa, Anti-Groviglio, 180min Autonomia, Mappatura LDS, Base Senza Sacchetto, Controllo Vocale
Offerta Prime Day
169,99 €
349,00 €
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4. roborock QV 35A

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-50% di sconto sul roborock QV 35A, robot aspirapolvere e lavapavimenti con potenza di aspirazione di 8.000 Pa, ideale per rimuovere sporco e detriti da tappeti, moquette e angoli difficili. La stazione di ricarica svuota automaticamente la polvere in un sacchetto sigillato da 2,7 L. Le doppie spazzole rotanti migliorano il lavaggio e la rimozione delle macchie. Tramite l'app Roborock è possibile programmare le pulizie, gestire le mappe e personalizzare i percorsi. Offre 30 livelli di regolazione dell'acqua e un sollevamento del mop di 10mm per adattarsi a diversi tipi di pavimento. È compatibile anche con lo smartwatch.

50%
roborock QV 35A Set Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Antigroviglio, Aspirazione HyperForce, Panno Sollevabile, Autolavaggio, Asciugatura ad Aria, Stazione Tutto in Uno, Modalità Tappeti, Nero
roborock QV 35A Set Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Antigroviglio, Aspirazione HyperForce, Panno Sollevabile, Autolavaggio, Asciugatura ad Aria, Stazione Tutto in Uno, Modalità Tappeti, Nero
Offerta Prime Day
299,99 €
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5. Narwal Freo S

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-47% di sconto sul Narwal Freo S, robot aspirapolvere e lavapavimenti con una potenza di aspirazione di 8.000 Pa, efficace nella rimozione di peli e residui di cibo. Dispone di tre livelli di erogazione dell'acqua e di un serbatoio removibile da 300 ml, adattabile a diverse tipologie di sporco. Il sistema di navigazione laser LDS permette di evitare gli ostacoli e consente una mappatura a 360°. La stazione di svuotamento automatico integra un sacchetto da 3,5 L, con capacità di raccolta polvere fino a 180 giorni.

47%
NARWAL Freo S Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, 8000Pa, Pulizia Efficace a 8N, Stazione di Svuotamento Automatica da 3.5L, Navigazione Laser LDS e Mappatura 3D, Controllo Remoto via APP
NARWAL Freo S Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, 8000Pa, Pulizia Efficace a 8N, Stazione di Svuotamento Automatica da 3.5L, Navigazione Laser LDS e Mappatura 3D, Controllo Remoto via APP
Offerta Prime Day
159,00 €
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6. Ecovacs Deebot T50 Pro Omni Gen3

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-42% di sconto sull'Ecovacs Deebot T50 Pro Omni Gen3, robot aspirapolvere e lavapavimenti ultrasottile con potenza di aspirazione di 25.000 Pa. La combinazione di spazzola laterale e mocio estendibile garantisce una pulizia efficace anche lungo i bordi e negli angoli. La tecnologia ZeroTangle 3.0 riduce i grovigli di capelli fino allo 0%, mentre la fotocamera AIVI 3D riconosce gli ostacoli e consente il monitoraggio video in tempo reale. La stazione OMNI All-in-One offre svuotamento automatico, asciugatura ad aria calda a 45°C ed erogazione automatica della soluzione detergente.

42%
ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI Gen3 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, spazzola laterale e mocio a estensione, 25.000 Pa, AIVI 3D 3.0, detergente automatico, lavaggio a 75 °C, asciugatura, 81 mm, Nero
ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI Gen3 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, spazzola laterale e mocio a estensione, 25.000 Pa, AIVI 3D 3.0, detergente automatico, lavaggio a 75 °C, asciugatura, 81 mm, Nero
Offerta Prime Day
349,00 €
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7. Dreame Aqua10 Ultra Roller

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-39% di sconto sul Dreame Aqua10 Ultra Roller, robot aspirapolvere e lavapavimenti dotato di un'aspirazione Vormax di 30.000 Pa, in grado di rimuovere efficacemente i detriti mantenendo una rumorosità contenuta. La tecnologia FluffRoll utilizza un modulo posto dietro il rullo che ruota in senso opposto e a maggiore velocità, migliorando la pulizia delle fughe del pavimento. Il sistema di sospensione FlexRise supera ostacoli fino a 8 cm, mentre il telaio si solleva fino a 14 mm, prevenendo umidità e cattivi odori. La stazione PowerDock all-in-one gestisce automaticamente la manutenzione. Grazie al sistema OmniSight 2.0, il Dreame Aqua10 Ultra Roller rileva e riconosce oltre 240 oggetti.

39%
DREAME Aqua10 Ultra Roller Complete Robot Aspirapolvere, Autopulizia Rullo, Supera Ostacoli da 8cm, Auto-Svuotamento, Aspirazione 30.000 Pa, Evita Oltre 240 Oggetti, Controllo Vocale Intelligente,Nero
DREAME Aqua10 Ultra Roller Complete Robot Aspirapolvere, Autopulizia Rullo, Supera Ostacoli da 8cm, Auto-Svuotamento, Aspirazione 30.000 Pa, Evita Oltre 240 Oggetti, Controllo Vocale Intelligente,Nero
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735,00 €
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8. Xiaomi Vacuum X20+

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-34% di sconto sullo Xiaomi Vacuum X20+, robot aspirapolvere e lavapavimenti con una potenza di aspirazione di 6.000 Pa che rimuove efficacemente polvere e detriti dalle superfici. È dotato di un serbatoio dell'acqua da 4 L; il sistema di lavaggio con doppio panno rotante a 180 giri/min assicura una pulizia profonda dei pavimenti, eliminando con facilità macchie di caffè, sporco ostinato e residui liquidi. Il sacchetto per la polvere si svuota in soli 10 secondi e può garantire fino a 75 giorni di utilizzo senza necessità di essere sostituito. Il sistema S-Cross permette di evitare anche gli ostacoli più bassi, mentre quello di navigazione laser LDS esegue una scansione accurata dell'ambiente a 360°. Tramite l'app Xiaomi Home è possibile controllare il robot da remoto.

34%
Xiaomi Robot Vacuum X20+, Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Stazione Smart All-in-one, Aspirazione 6.000 Pa, Navigazione Laser 3D, Lavaggio e Pulizia Pavimenti con Doppio Panno Rotante, Controllo App
Xiaomi Robot Vacuum X20+, Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Stazione Smart All-in-one, Aspirazione 6.000 Pa, Navigazione Laser 3D, Lavaggio e Pulizia Pavimenti con Doppio Panno Rotante, Controllo App
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265,99 €
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9. Mova E40 Ultra

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-33% di sconto sul Mova E40 Ultra, robot aspirapolvere e lavapavimenti con motore TurboForce 6 e potenza di aspirazione di 19.000 Pa. Il mocio a estensione automatica pulisce negli spazi più stretti, mentre l'asciugatrice ad aria calda ne accelera il riutilizzo. La base con svuotamento automatico del serbatoio da 3,2 L garantisce fino a 75 giorni senza manutenzione. Il serbatoio dell'acqua integrato da 80 ml offre 3 modalità per ogni tipo di sporco: Delicata, per le aree riservate agli animali; Normale, per le attività di pulizia giornaliera; Intensa, per una pulizia più profonda. Il sistema Single-line rileva gli ostacoli e riduce al minimo le collisioni.

33%
Mova E40 Ultra Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti, Potenza 19000Pa, Tecnologia Mocio MaxiReach, Spazzola Laterale Antigroviglio, Stazione All-in-One, 75 Giorni di Pulizia Automatica,Bianco
Mova E40 Ultra Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti, Potenza 19000Pa, Tecnologia Mocio MaxiReach, Spazzola Laterale Antigroviglio, Stazione All-in-One, 75 Giorni di Pulizia Automatica,Bianco
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299,00 €
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10. Tapo RV50 Pro Omni

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-33% di sconto sul Tapo RV50 Pro Omni, robot aspirapolvere e lavapavimenti con aspirazione di 15.000 Pa, in grado di rimuovere anche lo sporco più ostinato e la polvere incrostata. È dotato di sensori laser anteriori e laterali che rilevano gli ostacoli in tempo reale, riducendo gli urti e proteggendo i mobili e gli oggetti. Offre il lavaggio dei mop con acqua calda a 60°C per eliminare efficacemente le macchie più difficili, mentre l’asciugatura automatica ad aria calda a 50°C aiuta a prevenire cattivi odori e riduce la manutenzione. Grazie alla tecnologia DeepEdge, il braccio del mop si estende automaticamente per pulire angoli e spazi difficilmente raggiungibili.

33%
Tapo RV50 Pro Omni Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mappatura 15000Pa, Base All-in-One, Antigroviglio, Mocio Estensibile/Lavaggio/Rimozione/Asciugatura Automatici, Ricarica Detergente, Alexa
Tapo RV50 Pro Omni Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mappatura 15000Pa, Base All-in-One, Antigroviglio, Mocio Estensibile/Lavaggio/Rimozione/Asciugatura Automatici, Ricarica Detergente, Alexa
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11. Proscenic Q8 Max+

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-29% di sconto sul Proscenic Q8 Max+, robot aspirapolvere e lavapavimenti dotato di una potenza di aspirazione di 8.000 Pa, abile nel rimuovere efficacemente polvere, sporco e peli di animali. È equipaggiato con navigazione LiDAR a 360°, che consente di mappare rapidamente la casa e muoversi in modo ordinato e intelligente, evitando così ostacoli ed eventuali cadute. Integra la funzione di lavaggio dei pavimenti e una batteria da 3.200 mAh, con un’autonomia fino a 200 minuti. Può essere controllato da remoto con l’app dedicata o tramite assistenti vocali come Alexa, Google Home e Siri.

29%
Proscenic Q8 Max+ Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mappatura 8000Pa, 200 min, Evitamento Automatico Degli Ostacoli, Robot aspirapolvere con WiFi/Alexa/App, per Tappeti/Pavimenti/Peli
Proscenic Q8 Max+ Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mappatura 8000Pa, 200 min, Evitamento Automatico Degli Ostacoli, Robot aspirapolvere con WiFi/Alexa/App, per Tappeti/Pavimenti/Peli
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