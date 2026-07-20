Eclissi di Sole del 12 agosto, cosa vedremo nei cieli d’Italia: le percentuali di oscuramento nelle città da Nord a Sud

Il 12 agosto 2026 si verificherà una splendida eclissi di Sole in Italia, il fenomeno astronomico più atteso dell’anno. Cosa vedremo nei cieli dello Stivale e quanto sarà oscurato il disco solare nelle città da Nord a Sud.

Eclissi di Sole parziale. Credit: iStock

Fra circa tre settimane l'Italia sarà baciata dal fenomeno astronomico più atteso dell'anno: la spettacolare eclissi di Sole parziale di mercoledì 12 agosto 2026. Pur non trattandosi di una eclissi solare totale o anulare, come quelle verificatesi in Nord America il 14 ottobre 2023 e l'8 aprile 2024, sul nostro Paese verranno comunque raggiunte percentuali di oscuramento rilevanti, soprattutto nelle città del Nord. A Genova, ad esempio, come riportato dal portale specializzato timeanddate.com, alle 20:22 sarà toccato un oscuramento massimo del disco solare pari al 93,60%, quindi la stella sarà quasi del tutto coperta dal transito della Luna sulla volta celeste.

Chiaramente si tratta di una condizione puramente prospettica, dato che la Luna si trova in media a 384.000 chilometri dalla Terra e ha un diametro di circa 3.474 chilometri, mentre il Sole dista circa 150 milioni di chilometri (1 UA, unità astronomica) e ha un diametro di quasi 1,4 milioni di chilometri. Distanze e diametri coinvolti fanno sì che il Sole e la Luna abbiano dimensioni apparenti molto simili nel cielo del nostro pianeta; ciò permette eventi suggestivi come le eclissi anulari.

Poiché l'eclissi di Sole parziale del 12 agosto si verificherà a ridosso del tramonto, lo spettacolo offerto purtroppo non avrà lo stesso effetto di un oscuramento in pieno giorno, con la luce del dì “annichilita” dal passaggio del satellite naturale innanzi alla stella. Inoltre il Sole sarà molto basso e ciò potrà complicare l'osservazione del culmine dell'eclissi nei luoghi con l'orizzonte occidentale oscurato da alberi, palazzi, montagne e altri ostacoli naturali o artificiali.

Come spiegato a Fanpage.it dal professor Paolo De Bernardis, docente di Astrofisica presso l'Università Sapienza di Roma, chi avrà l'opportunità di viaggiare in Europa potrà godere dello spettacolo totale: "Potendo viaggiare si potrebbe andare in Islanda o in Spagna. In Islanda l'eclissi totale sarà visibile a metà giornata, nella serata invece lo sarà nella Spagna settentrionale. L'ombra della Luna farà il tragitto da Bilbao verso le isole Baleari. Nel Nord Italia coprirà il 90% del Sole, quindi sarà comunque un bello spettacolo. Al Sud un po' meno, e poi tutto dipende da come sarà il tempo."

La totalità dell'eclissi in Spagna. Credit: timeanddate.com

Poiché c'è ancora del tempo a disposizione per organizzarsi, per chi vedrà lo spettacolo dallo Stivale il nostro consiglio è quello di iniziare a individuare un luogo con l'ovest libero da ostacoli, anche non distante dalla propria città. Anche perché l'eclissi di Sole parziale sarà visibile da tutta Italia, sebbene con percentuali di oscuramento diverse, come sottolineato dal professor De Bernardis. Chiaramente sarà fondamentale avere con sé dispositivi di protezione per gli occhi, come occhialini da eclissi (Certificati EN ISO 12312-2:2015 (E) e con approvazione CE) che possono essere acquistati nei negozi specializzati di ottica e astronomia o nei comuni portali di e-commerce online. Se avete intenzione di ammirare questo spettacolo, acquistateli quanto prima perché presto andranno a ruba e potrebbe essere complicato trovarli. Il professor De Bernardis sottolinea che devono essere "molto neri e molto riflettenti, facendo passare una frazione minuscola della luce per proteggere gli occhi", laddove i più sicuri sono quelli con una certificazione reale.

Fatte tutte queste doverose premesse, cosa dobbiamo effettivamente aspettarci di vedere nei cieli d'Italia il 12 agosto 2026? Qui di seguito troverete un elenco con orari di inizio, massimo (culmine) e fine dell'eclissi, oltre alla percentuale di oscuramento massimo del disco solare per alcune città dal Settentrione al Meridione. Segnaliamo che il luogo migliore in assoluto per osservare l'evento astronomico del 12 agosto in Italia sarà Ventimiglia, dove l'oscuramento sarà pari al 94.84%. Il Sud sarà decisamente meno fortunato del Nord, ma potrà rifarsi il prossimo anno, il 2 agosto del 2027, quando si verificherà una splendida eclissi di Sole totale (visibile al 100% solo in mare aperto a largo di Lampedusa, ma con percentuali altissime in tutto il Meridione).

I seguenti dati li abbiamo ottenuti attraverso le mappe con geolocalizzazione di timeanddate.com e theskylive.com. Segnaliamo che tra i due metodi di calcolo, talvolta le percentuali di oscuramento del disco solare differiscono di alcuni punti. Potete usare questi strumenti per trovare i valori esatti per la vostra località di riferimento.

Mappa di visibilità dell'eclissi di Sole del 12 agosto 2026 in Italia. Credit: timeanddate.com

Trento

Orario di inizio dell'eclissi: 19:26

Massimo dell'eclissi: 20:19

Percentuale di oscuramento massima: 90,99%

Fine dell'eclissi visibile causa tramonto: 20:29

Milano

Orario di inizio dell'eclissi: 19:27

Massimo dell'eclissi: 20:20

Percentuale di oscuramento massima: 92,32%

Fine dell'eclissi visibile causa tramonto: 20:35

Torino

Ora di inizio dell'eclissi: 19:28

Massimo dell'eclissi: 20:21

Percentuale di oscuramento massima: 93,34%

Fine dell'eclissi visibile causa tramonto: 20:40

Verona

Ora di inizio dell'eclissi: 19:27

Massimo dell'eclissi: 20:20

Percentuale di oscuramento massima: 91,72%

Fine dell'eclissi visibile causa tramonto: 20:28

Venezia

Ora di inizio dell'eclissi: 19:27

Massimo dell'eclissi: 20:19

Percentuale di oscuramento massima: 91,27%

Fine dell'eclissi visibile causa tramonto: 20:22

Parma

Ora di inizio dell'eclissi: 19:28

Massimo dell'eclissi: 20:21

Percentuale di oscuramento massima: 92,65%

Fine dell'eclissi visibile causa tramonto: 20:29

Firenze

Ora di inizio dell'eclissi: 19:30

Massimo dell'eclissi: 20:20

Percentuale di oscuramento massima: 83,44%

Fine dell'eclissi visibile causa tramonto: 20:23

Ancona

Ora di inizio dell'eclissi: 19:29

Massimo dell'eclissi: 20:11

Percentuale di oscuramento massima: 62,78%

Fine dell'eclissi visibile causa tramonto: 20:14

L'Aquila

Ora di inizio dell'eclissi: 19:31

Massimo dell'eclissi: 20:08

Percentuale di oscuramento massima: 53,88%

Fine dell'eclissi visibile causa tramonto: 20:11

Roma

Ora di inizio dell'eclissi: 19:32

Massimo dell'eclissi: 20:11

Percentuale di oscuramento massima: 57,89% su TheSkyLive e 69,12% su Timeanddate

Fine dell'eclissi visibile causa tramonto: 20:14

Isernia

Ora di inizio dell'eclissi: 19:32

Massimo dell'eclissi: 20:04

Percentuale di oscuramento massima: 41,33%

Fine dell'eclissi visibile causa tramonto: 20:07

Cagliari

Ora di inizio dell'eclissi: 19:37

Massimo dell'eclissi: 20:20

Percentuale di oscuramento massima: 66,83%

Fine dell'eclissi visibile causa tramonto: 20:22

Napoli

Ora di inizio dell'eclissi: 19:33

Massimo dell'eclissi: 20:02

Percentuale di oscuramento massima: 35,95% / 45,84%

Fine dell'eclissi visibile causa tramonto: 20:05

Bari

Ora di inizio dell'eclissi: 19:32

Massimo dell'eclissi: 19:52

Percentuale di oscuramento massima: 18,84%

Fine dell'eclissi visibile causa tramonto: 19:55

Catanzaro

Ora di inizio dell'eclissi: 19:36

Massimo dell'eclissi: 19:49

Percentuale di oscuramento massima: 8,65%

Fine dell'eclissi visibile causa tramonto: 19:52

Palermo

Ora di inizio dell'eclissi: 19:38

Massimo dell'eclissi: 19:56

Percentuale di oscuramento massima: 24,88%

Fine dell'eclissi visibile causa tramonto: 20:03

Come spiegato a Fanpage.it dal professor De Bernardis, l'eclissi del 12 agosto 2026 non sarà solo un bellissimo fenomeno astronomico da ammirare, ma anche un'occasione imperdibile per fare ricerca: "Gli scienziati faranno tanti esperimenti, ma ci saranno anche delle iniziative di Citizen Science, cioè la raccolta di dati da parte dei cittadini qualunque, anche col supporto delle associazioni. "Si chiede a tutti di verificare varie cose e partecipare con queste osservazioni a una scienza distribuita che può raccogliere moltissimi dati. Quindi da una parte ci saranno gli scienziati professionisti, che prepareranno esperimenti anche costosi, dall'altra queste iniziative carine che permettono alle persone di partecipare alla scienza."

Tra gli esempi citati dall'astrofisico, ad esempio, vi è la misurazione della temperatura dell'aria: "Basterà un semplice termometro per notare una riduzione di qualche grado, non solo dove ci sarà la totalità dell'eclissi, ma anche in Nord Italia dove si verificherà un oscuramento superiore al 90%. Bloccando temporaneamente il Sole l'aria si raffredda molto velocemente. C'è un progetto chiamato Globe Observer che permette di partecipare attraverso una App. Con l'eclissi cambia anche la copertura nuvolosa". Il professor De Bernardis sottolinea che si potranno notare anche altre cose, come ad esempio il volo degli insetti notturni e il comportamento anomalo degli animali domestici, che risulteranno disorientati. L'impatto dell'eclissi del 12 agosto sarà limitato proprio perché si verificherà col Sole a ridosso del tramonto; il 2 agosto 2027 gli effetti saranno molto più evidenti. Non resta che attendere lo spettacolo astronomico e sperare in cieli sereni.