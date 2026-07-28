Migliori eBook reader del 2026: confronto tra modelli e guida all’acquisto

Dal vasto catalogo Kindle di Amazon ai versatili e funzionali Kobo, passando per i PocketBook, ecco la nostra selezione dei migliori eBook reader del 2026.

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Scegliere il miglior eBook reader significa avere sempre con sé la propria libreria digitale, con migliaia di titoli accessibili in un unico dispositivo leggero e compatto. A differenza di un tablet, gli eReader sono progettati esclusivamente per la lettura e utilizzano display E-Ink (inchiostro elettronico), una tecnologia che riproduce un'esperienza simile alla carta e riduce l'affaticamento visivo, disponibile sia in versione monocromatica sia a colori. Oltre a eliminare l'ingombro dei libri cartacei, offrono un'autonomia di diverse settimane e funzioni dedicate come la regolazione di font e illuminazione, le annotazioni, l'evidenziazione dei testi e, su alcuni modelli, anche la conversione in audio.

Il mercato propone una vasta gamma di modelli. Accanto ai Kindle, che continuano a rappresentare il punto di riferimento del settore, troviamo i Kobo, apprezzati per il supporto nativo ai principali formati di eBook, insieme ad alternative sempre più convincenti come PocketBook e Boox, che puntano su funzionalità avanzate. In questa guida abbiamo selezionato e confrontato i migliori eBook reader del 2026, analizzandone qualità e dimensioni del display, formati supportati, memoria, autonomia, resistenza, connettività e funzionalità, per aiutarvi a individuare il dispositivo più adatto alle vostre esigenze di lettura e al budget a disposizione.

I migliori eBook reader del 2026

Entriamo nel vivo della guida e scopriamo quali sono i migliori eBook reader del 2026, ideali per soddisfare ogni richiesta e tipologia di acquirente.

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1. Kobo Libra Colour – eBook reader da 7 pollici

Il migliore in assoluto

Dimensioni display : 7 pollici

: 7 pollici Risoluzione : 300 PPI (bianco e nero), 150 PPI (colore)

: 300 PPI (bianco e nero), 150 PPI (colore) Tecnologia : E-Ink Kaleido 3

: E-Ink Kaleido 3 Memoria interna : 32 GB

: 32 GB Autonomia : Fino a 1 mese

: Fino a 1 mese Impermeabilità : IPX8

: IPX8 Peso : 200 g

: 200 g Formati nativi supportati : EPUB, EPUB3, PDF, MOBI, JPEG, GIF, PNG, TXT, HTML, CBZ, CBR e altri

: EPUB, EPUB3, PDF, MOBI, JPEG, GIF, PNG, TXT, HTML, CBZ, CBR e altri Pro : Versatile e funzionale

: Versatile e funzionale Contro: Consumo maggiore con uso intensivo del colore

Il Kobo Libra Colour è uno dei migliori eBook reader disponibili sul mercato. Il display da 7 pollici a colori Kaleido, con trattamento antiriflesso e risoluzione da 300 PPI (150 PPI a colori), garantisce una buona leggibilità anche sotto la luce diretta, mentre i pratici pulsanti fisici per voltare pagina migliorano la maneggevolezza rispetto al solo touch. È resistente all'acqua fino a 2 metri di profondità per 60 minuti. Grazie al supporto colore è possibile evidenziare i passaggi più interessanti del testo in modo visivamente immediato. La compatibilità con la Kobo Stylus 2 trasforma il dispositivo in un vero e proprio quaderno digitale, consentendo di prendere appunti e salvarli su Kobo Cloud o esportarli su Dropbox e Google Drive. Con 32 GB di memoria e supporto ai principali formati eBook, il Libra Colour offre spazio più che sufficiente per un'ampia libreria digitale, risultando una delle proposte più complete in assoluto.

2. Kobo Clara BW – eBook reader da 6 pollici

Il migliore per lettura e comfort visivo

Dimensioni display : 6 pollici

: 6 pollici Risoluzione : 300 PPI

: 300 PPI Tecnologia : E-Ink Carta 1300 (bianco e nero)

: E-Ink Carta 1300 (bianco e nero) Memoria interna : 16 GB

: 16 GB Autonomia : Fino a 2 settimane

: Fino a 2 settimane Impermeabilità : IPX8

: IPX8 Peso : 174 g

: 174 g Formati nativi supportati : EPUB, EPUB3, PDF, MOBI, JPEG, GIF, PNG, TXT, HTML, CBZ, CBR e altri

: EPUB, EPUB3, PDF, MOBI, JPEG, GIF, PNG, TXT, HTML, CBZ, CBR e altri Pro : Buon comfort visivo

: Buon comfort visivo Contro: Nessun supporto al colore

Con un peso di 174 g e un design compatto, il Kobo Clara BW garantisce un elevato comfort di lettura. Grazie alla tecnologia E-Ink Carta 1300, restituisce un'immagine nitida e chiara, offrendo un'esperienza piacevole e rilassante anche durante sessioni prolungate. La tecnologia ComfortLight Pro permette di regolare la luminosità e la temperatura del colore, mentre la modalità Scura agevola la lettura anche in condizioni di scarsa illuminazione. La certificazione IPX8 rende il Kobo Clara BW resistente all'acqua fino a 60 minuti e a 2 metri di profondità, risultando utile per chi ama leggere in spiaggia, in piscina o nella vasca da bagno. Con una memoria interna di 16 GB, può contenere fino a circa 10.000 eBook, mentre la batteria assicura diverse settimane di autonomia.

3. Amazon Kindle – eBook reader da 6 pollici

Il migliore per rapporto qualità-prezzo

Dimensioni display : 6 pollici

: 6 pollici Risoluzione : 300 PPI

: 300 PPI Tecnologia : E-Ink Carta (bianco e nero)

: E-Ink Carta (bianco e nero) Memoria interna : 16 GB

: 16 GB Autonomia : Fino a 6 settimane

: Fino a 6 settimane Impermeabilità : No

: No Peso : 158 g

: 158 g Formati nativi supportati : AZW, AZW3, PDF, TXT, MOBI e altri

: AZW, AZW3, PDF, TXT, MOBI e altri Pro : Ottimo rapporto qualità-prezzo

: Ottimo rapporto qualità-prezzo Contro: Assenza di funzionalità avanzate ed ecosistema più chiuso rispetto ad altri modelli

L'Amazon Kindle è un eBook reader da 6 pollici leggero e pratico da trasportare, pensato per chi cerca semplicità ed efficienza senza spendere cifre elevate. Il pannello E-Ink da 300 PPI garantisce testi chiari e ben definiti, mentre l'illuminazione frontale assicura una lettura confortevole anche in ambienti poco illuminati. La modalità Scura consente ore di lettura notturna senza affaticare la vista, con cambi di pagina pratici e rapidi. La batteria garantisce fino a 6 settimane di utilizzo, mentre la memoria interna da 16 GB è più che sufficiente per un'ampia libreria digitale. Grazie all'accesso al Kindle Store, con milioni di titoli disponibili (alcuni in esclusiva), e all'abbonamento Kindle Unlimited, che consente una lettura illimitata su tutto il catalogo, l'Amazon Kindle rappresenta la scelta più bilanciata per chi cerca un eBook reader completo senza dover ricorrere ai modelli più costosi della gamma.

4. Amazon Kindle Paperwhite – eBook reader da 7 pollici

Il migliore per autonomia

Dimensioni display : 7 pollici

: 7 pollici Risoluzione : 300 PPI

: 300 PPI Tecnologia : E-Ink Carta (bianco e nero)

: E-Ink Carta (bianco e nero) Memoria interna : 16 GB

: 16 GB Autonomia : Fino a 12 settimane

: Fino a 12 settimane Impermeabilità : IPX8

: IPX8 Peso : 211 g

: 211 g Formati nativi supportati : AZW, AZW3, PDF, TXT, MOBI e altri

: AZW, AZW3, PDF, TXT, MOBI e altri Pro : Autonomia eccellente

: Autonomia eccellente Contro: Nessun supporto al colore e niente pulsanti fisici per cambiare pagina

Il Kindle Paperwhite è tra i migliori eBook reader in commercio. Si distingue soprattutto per la sua eccellente autonomia, pensata per offrire mesi di lettura senza la necessità di ricariche frequenti. Grazie a una batteria ottimizzata, può arrivare fino a circa 12 settimane di utilizzo con una singola carica tramite porta USB-C, rendendolo uno dei modelli più affidabili per chi legge ogni giorno o porta sempre con sé il proprio eReader. Lo schermo antiriflesso da 7 pollici, il design ultrasottile e la possibilità di regolare la tonalità della luce, passando da un bianco neutro a un caldo ambra, garantiscono una lettura confortevole sia di giorno sia di notte.

5. PocketBook InkPad Color 3 – eBook reader da 8 pollici

Il migliore a colori

Dimensioni display : 8 pollici

: 8 pollici Risoluzione : 300 PPI (bianco e nero), 150 PPI (colore)

: 300 PPI (bianco e nero), 150 PPI (colore) Tecnologia : E-Ink Kaleido 3

: E-Ink Kaleido 3 Memoria interna : 32 GB

: 32 GB Autonomia : Fino a 1 mese

: Fino a 1 mese Impermeabilità : IPX8

: IPX8 Peso : 270 g

: 270 g Formati nativi supportati : EPUB, EPUB3, PDF, MOBI, AZW, AZW3, CBZ, CBR, DOC, DOCX, TXT, HTML, JPEG, PNG e altri

: EPUB, EPUB3, PDF, MOBI, AZW, AZW3, CBZ, CBR, DOC, DOCX, TXT, HTML, JPEG, PNG e altri Pro : Ideale per leggere fumetti e manga

: Ideale per leggere fumetti e manga Contro: Non è tra i più pratici da trasportare

Il PocketBook InkPad Color 3 è il modello ideale per chi ama fumetti, manga, graphic novel e contenuti ricchi di immagini. Il suo ampio display da 8 pollici, capace di restituire ben 4.096 colori grazie alla tecnologia E-Ink Kaleido 3, permette di visualizzare tavole, vignette e illustrazioni con maggiore coinvolgimento e comodità. Con 32 GB di memoria interna, una vasta gamma di formati supportati, certificazione IPX8, regolazione SMARTlight della luce e modalità DARKmode per invertire colore del testo e sfondo, l'InkPad Color 3 rappresenta una soluzione completa per chi cerca un dispositivo che valorizzi al meglio la lettura di libri illustrati.

6. Amazon Kindle Scribe – eBook reader da 10 pollici

Il migliore per scrivere e annotare

Dimensioni display : 10 pollici

: 10 pollici Risoluzione : 300 PPI

: 300 PPI Tecnologia : E-Ink Carta (bianco e nero)

: E-Ink Carta (bianco e nero) Memoria interna : 16 GB

: 16 GB Autonomia : Fino a 3 mesi

: Fino a 3 mesi Impermeabilità : No

: No Peso : 433 g

: 433 g Formati nativi supportati : AZW, AZW3, PDF, TXT, MOBI e altri

: AZW, AZW3, PDF, TXT, MOBI e altri Pro : Ottimo sia per leggere che per scrivere

: Ottimo sia per leggere che per scrivere Contro: Peso elevato e non impermeabile

Il Kindle Scribe combina in un solo dispositivo un eBook reader e un taccuino digitale. L'ampio schermo da 10 pollici a 300 PPI, con bordi bianchi uniformi e penna premium ottimizzata, offre un'esperienza di scrittura molto simile alla carta stampata. Oltre alla lettura classica, permette di prendere appunti a mano, convertirli in testo digitale e organizzare le note grazie alla funzionalità Active Canvas, mentre i diversi layout e stili di penna disponibili consentono di creare bozze personalizzate in vari formati e calligrafie. L'autonomia migliorata garantisce mesi di utilizzo con una singola ricarica, rendendo lo Scribe la scelta ideale per chi cerca un dispositivo che unisce lettura e produttività.

7. PocketBook Era – eBook reader da 7 pollici

Il migliore per audiolibri

Dimensioni display : 7 pollici

: 7 pollici Risoluzione : 300 PPI

: 300 PPI Tecnologia : E-Ink Carta 1200 (bianco e nero)

: E-Ink Carta 1200 (bianco e nero) Memoria interna : 16 GB

: 16 GB Autonomia : Fino a 30 giorni

: Fino a 30 giorni Impermeabilità : IPX8

: IPX8 Peso : 228 g

: 228 g Formati nativi supportati : EPUB, EPUB3, PDF, MOBI, CBZ, CBR, DOC, DOCX, TXT, HTML, JPEG, PNG, MP3 e formati audiolibri

: EPUB, EPUB3, PDF, MOBI, CBZ, CBR, DOC, DOCX, TXT, HTML, JPEG, PNG, MP3 e formati audiolibri Pro : Ottimo per ascoltare audiolibri

: Ottimo per ascoltare audiolibri Contro: Nessun supporto al colore

Il PocketBook Era è tra gli eBook reader più interessanti per chi cerca un dispositivo per ascoltare audiolibri. Oltre al supporto per i formati audio e alla connettività Bluetooth per collegare cuffie o speaker wireless, integra la funzione Text-to-Speech, che permette di convertire il testo degli eBook in voce e ascoltare la lettura del contenuto. Lo schermo da 7 pollici E-Ink Carta 1200 a 300 PPI garantisce pagine nitide, mentre la tecnologia SMARTlight permette di regolare luminosità e temperatura di colore dell'illuminazione. I pulsanti di controllo laterali e la cornice sottile migliorano l'ergonomia durante la lettura, supportati dal sensore di posizione che orienta automaticamente lo schermo. Il dispositivo è impermeabile (IPX8) e può durare fino a un mese con una singola ricarica.

8. Boox Go Color 7 – eBook reader da 7 pollici

Il migliore con sistema operativo aperto

Dimensioni display : 7 pollici

: 7 pollici Risoluzione : 300 PPI (bianco e nero), 150 PPI (colore)

: 300 PPI (bianco e nero), 150 PPI (colore) Tecnologia : E-Ink Kaleido 3

: E-Ink Kaleido 3 Memoria interna : 64 GB

: 64 GB Autonomia : Fino a 2 settimane

: Fino a 2 settimane Impermeabilità : No

: No Peso : 195 g

: 195 g Formati nativi supportati : PDF, EPUB, MOBI, AZW, AZW3, CBR, CBZ, DOC, DOCX e altri

: PDF, EPUB, MOBI, AZW, AZW3, CBR, CBZ, DOC, DOCX e altri Pro : Compatibile con app Google Play Store e capace di supportare una vasta gamma di formati

: Compatibile con app Google Play Store e capace di supportare una vasta gamma di formati Contro: Non impermeabile

Il Boox Go Color 7 si distingue dalla concorrenza per essere uno dei migliori dispositivi con sistema operativo aperto. Grazie ad Android 13 e all'integrazione nativa del Google Play Store, permette di installare qualsiasi app disponibile per Android, trasformando l'eBook reader in un dispositivo multifunzionale. Il supporto a oltre 20 formati di file garantisce una compatibilità difficilmente eguagliata da altri modelli. Con 64 GB di memoria interna, espandibili tramite microSD, lo spazio di archiviazione non pone alcun limite pratico alla libreria digitale. Grazie a Boox InkSense e all'applicazione nativa Notes è possibile prendere appunti, fare calcoli e molto altro, mentre le luci regolabili assicurano una lettura confortevole in qualsiasi condizione di illuminazione.

9. SPC Dickens Light 2 – eBook reader da 6 pollici

Il più economico

Dimensioni display : 6 pollici

: 6 pollici Risoluzione : 212 PPI

: 212 PPI Tecnologia : E-Ink Carta (bianco e nero)

: E-Ink Carta (bianco e nero) Memoria interna : 8 GB

: 8 GB Autonomia : Fino a 1 mese

: Fino a 1 mese Impermeabilità : No

: No Peso : 168 g

: 168 g Formati nativi supportati : EPUB, PDF, TXT, HTML, MOBI, DOC, GIF, JPEG, PNG e altri

: EPUB, PDF, TXT, HTML, MOBI, DOC, GIF, JPEG, PNG e altri Pro : Prezzo economico

: Prezzo economico Contro: Assenza di Wi-Fi, Bluetooth e funzioni smart

Lo SPC Dickens Light 2 è tra i migliori modelli economici sul mercato, progettato per chi vuole concentrarsi esclusivamente sulla lettura senza funzioni smart superflue. Il display da 6 pollici con effetto antiriflesso offre caratteri nitidi. La luce frontale regolabile consente di leggere sia al buio completo sia in ambienti molto luminosi. Il design è sottile e leggero, mentre la possibilità di ruotare lo schermo permette la lettura sia in verticale sia in orizzontale. Con 8 GB di memoria interna, espandibili tramite microSD, è possibile archiviare oltre 10.000 libri. Dispone di tasti frontali fisici anziché schermo touch, con possibilità di cambiare pagina manualmente o automaticamente. La batteria ai polimeri di litio garantisce un'autonomia fino a un mese.

Come scegliere il miglior eBook reader

Ma quali aspetti bisogna valutare e quali errori è meglio evitare prima di acquistare un eBook reader? In questa guida ai migliori eReader di luglio 2026 analizziamo le caratteristiche fondamentali da conoscere per orientare al meglio la propria scelta.

Ecosistema e formati supportati

La prima scelta da compiere riguarda l'ecosistema. Kindle ha fatto da apripista alla diffusione del libro digitale, offrendo l'ampio catalogo di Amazon e servizi come Kindle Unlimited, che ne fanno uno degli ecosistemi più completi per gli eBook. Kobo si distingue invece per un approccio più aperto e un sistema più flessibile rispetto al suo principale competitor. Accanto a questi due colossi, il mercato si sta aprendo anche a produttori come PocketBook e Boox, che propongono soluzioni alternative con caratteristiche specifiche, dal supporto audio integrato al sistema operativo Android completo. Per quanto riguarda i formati supportati, Kindle utilizza formati proprietari come AZW e AZW3, mentre EPUB (formato standard dell'editoria digitale) soltanto tramite conversione. Kobo, PocketBook e Boox offrono un supporto nativo più ampio, risultando più versatili per chi possiede già una libreria digitale eterogenea.

Display

I modelli da 6 pollici sono compatti e leggeri, ideali per la lettura tascabile e il trasporto quotidiano. I dispositivi con schermi da 7 pollici o superiori risultano meno portabili, ma sono preferibili per chi legge documenti complessi o desidera prendere appunti. Alcuni modelli presentano pulsanti fisici, mentre altri sono touchscreen. La qualità del display si misura in PPI (numero di pixel per pollice), che indica la densità dei pixel presenti sullo schermo. La tecnologia E-Ink riproduce un'esperienza di lettura molto simile a quella della carta stampata, contribuendo a ridurre l'affaticamento visivo rispetto a un tablet tradizionale. I modelli con display a colori, come quelli basati sulla tecnologia Kaleido, aggiungono la possibilità di visualizzare contenuti colorati, risultando particolarmente adatti per fumetti, riviste e contenuti illustrati.

Memoria, autonomia e impermeabilità

La memoria interna determina la quantità di libri e contenuti che è possibile conservare sul dispositivo. Per la sola lettura di testi, 8-16 GB sono generalmente sufficienti. Chi invece scarica molti fumetti o audiolibri dovrebbe orientarsi verso modelli con capacità superiori (32 GB o oltre, meglio se espandibili con scheda microSD). L'autonomia degli eBook reader può raggiungere diverse settimane, ma fattori come la luminosità dello schermo e la frequenza di lettura influiscono sulla durata reale della batteria. Un altro elemento da valutare è la resistenza all'acqua: la certificazione IPX8 garantisce protezione contro l'immersione accidentale e rende il dispositivo più sicuro da utilizzare in spiaggia, in piscina o nella vasca da bagno.

Funzionalità e connettività

Alcuni modelli di eBook reader offrono funzionalità che vanno ben oltre la semplice lettura, come la regolazione della luce, i dizionari integrati, traduzioni, annotazioni ed evidenziazioni. Diversi dispositivi includono anche funzioni dedicate agli audiolibri, come il Text-to-Speech (convertire il testo in audio) e il supporto Bluetooth. La connettività Wi-Fi rappresenta un parametro rilevante nella valutazione degli eReader, poiché influenza la capacità del dispositivo di gestire il download dei contenuti, la sincronizzazione dei dati e l'accesso ai servizi cloud.