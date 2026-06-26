Le 14 migliori offerte di oggi 26 giugno per l’Amazon Prime Day 2026

Dagli smartphone ai laptop, dagli articoli per il fitness ai prodotti per la casa e la cura del corpo, ecco le migliori offerte di oggi 26 giugno per il Prime Day 2026 di Amazon.

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L'Amazon Prime Day si conferma uno degli eventi di shopping online più attesi dell’anno. Dal 23 al 26 giugno propone quattro giorni di offerte esclusive riservate agli abbonati Prime, con sconti su migliaia di prodotti in numerose categorie.

Le proposte spaziano dall'elettronica di consumo agli elettrodomestici, passando per prodotti per la casa, articoli per il fitness, beauty e abbigliamento. In questa guida vi segnaliamo le occasioni più interessanti e convenienti del momento proponendovi una selezione delle migliori offerte di oggi 26 giugno per l’Amazon Prime Day.

1. Braun Silk-épil 9 Flex

-48% di sconto sul Braun Silk-épil 9 Flex, progettato per un’epilazione confortevole anche nelle zone più sensibili. Il manico sottile ed ergonomico assicura una presa stabile, mentre il cappuccio con rulli massaggianti aiuta a ridurre la sensazione di fastidio durante l'utilizzo. La testina completamente flessibile si adatta perfettamente alle curve del corpo, permettendo di raggiungere facilmente anche le aree più difficili. Grazie alla tecnologia Smart Touch, la pressione sulla pelle si regola automaticamente, consentendo di passare facilmente da un'epilazione più intensa a una più delicata.

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2. Dreame L50s Pro Ultra

-20% sul Dreame L50s Pro Ultra, robot aspirapolvere e lavapavimenti dotato di una potente aspirazione Vormax da 30.000 Pa, in grado di raccogliere agevolmente lo sporco quotidiano. La tecnologia Dual Flex Arm combina una spazzola laterale estensibile e un mocio oscillante, raggiungendo con maggiore precisione bordi, angoli e spazi bassi. Il sistema EasyLeap consente il superamento di ostacoli di 40 mm, facilitando il passaggio su soglie e superfici irregolari.

3. Dreame L10s Ultra Gen 3

-24% di sconto sul Dreame L10s Ultra Gen 3, robot aspirapolvere e lavapavimenti che possiede invece una potenza di aspirazione di 25.000 Pa, utile per pulire pavimenti duri, tappeti e moquette. La stazione all-in-one semplifica l’esperienza di pulizia, offrendo pulizia automatica dei moci e del vassoio di lavaggio, 100 giorni di svuotamento automatico, asciugatura ad aria calda, riempimento di acqua e detergenti, scarico e ricarica. Le tecnologie Smart Pathfinder e 3DAdapt garantiscono una mappatura precisa e completa della casa.

4. Playstation 5 Slim + NBA 2K26

-7% di sconto su Playstation 5 Slim con videogioco NBA2K26, promozione che include cavo HDMI, cavo di alimentazione AC, cavo USB e il gioco Astro's Playroom. NBA 2K26 è disponibile in inglese con audio e testo, mentre altre lingue sono supportate solo per i testi. Il gioco offre diverse modalità, tra cui giocatore singolo, cooperativa, multigiocatore online e offline. La modalità online supporta fino a 10 giocatori contemporaneamente e richiede un abbonamento a PlayStation Plus.

5. DJI Mini 3

-33% di sconto sul DJI Mini 3, drone di alta qualità con prestazioni avanzate e funzionalità intelligenti. Ultraleggero e dotato di un’autonomia complessiva fino a 114 minuti grazie alle 3 batterie incluse, il Mini 3 può essere utilizzato nelle categorie A1 e A3. È in grado di decollare ad altitudini fino a 4.000 metri e supporta la trasmissione video HD fino a 10 km di distanza, permettendo di realizzare riprese aeree nitide, stabili e ricche di dettagli.

6. Celimax Retinal Shot Tightening Booster

-22% di sconto sul Celimax The Vita A Retinal Shot Tightening Booster, trattamento viso antirughe di skincare coreana pensato per migliorare l’elasticità della pelle e aiutare a contrastare i segni dell’età. La sua formula contiene Retinal, un derivato della vitamina A. Adatto a tutti i tipi di pelle, è privo di profumo e si presenta in un pratico formato da 15 ml.

7. Adobe Creative Cloud Photography Plan

-55% su Adobe Creative Cloud Photography, abbonamento Adobe pensato principalmente per fotografi e appassionati di editing fotografico. Oltre a regolare la luce e i colori e ad aggiungere effetti, questo piano di abbonamento annuale include il Generative Upscaling, che aiuta a migliorare la risoluzione e la nitidezza delle immagini, e il Generative Remove, per rimuovere qualsiasi oggetto o elemento indesiderato. Sfrutta inoltre la potenza dell'IA con le versioni complete di Lightroom, Photoshop e Lightroom Classic.

8. Nescafé Dolce Gusto Espresso Barista

-44% su Nescafé Dolce Gusto Espresso Barista, miscela di caffè torrefatto e macinato, ottenuta da chicchi di Arabica sudamericana, Robusta asiatica e dell’Africa orientale. Il sapore è denso e cremoso, corposo e intenso ma non eccessivamente forte, con una tostatura scura e un’intensità 9/13. L’offerta comprende 6 confezioni da 16 capsule ciascuna, per un totale di 96 capsule compatibili con macchine per caffè espresso e altre bevande Nescafé Dolce Gusto.

9. Omino Bianco Detersivo Liquido

-39% di sconto su Omino Bianco Detersivo Liquido, detersivo per lavatrice che garantisce una pulizia profonda e un’efficace azione smacchiante, lasciando i capi freschi e profumati fino a 72 ore. La sua formula è studiata per igienizzare i tessuti anche dopo numerosi lavaggi, rimuovendo efficacemente le macchie più ostinate già a basse temperature. La confezione include 3 flaconi da 2000 ml ciascuno, per un totale di 6000 ml.

10. Lenovo IP3 Notebook

-28% di sconto su Lenovo IP3, notebook performante e affidabile, ideale per lavorare, studiare e navigare anche con più programmi aperti contemporaneamente. È dotato del processore Intel Core i5-13420H, progettato per garantire prestazioni fluide nel multitasking quotidiano. La batteria da 50Wh permette di restare operativi a lungo, offrendo fino a 2 ore di utilizzo con soli 15 minuti di ricarica. Il display da 15 pollici offre una visione ampia e confortevole, mentre il Dolby Audio rende i contenuti multimediali più coinvolgenti e immersivi. I 16GB di RAM DDR5 assicurano velocità e stabilità.

11. Garnier Siero Anti-Macchie

-37% di sconto sul siero viso Garnier, adatto a tutti i tipi e tonalità di pelle, comprese quelle più sensibili. La sua formula combina Vitamina C, che aiuta a donare luminosità alla pelle, Niacinamide, che contribuisce a rendere più uniforme il colorito, e Melasyl, che aiuta a ridurre la visibilità delle macchie cutanee. Il siero è racchiuso in una pratica confezione da 40 ml.

12. TP-Link Archer NX200

-43% di sconto sull'Archer NX200, Router 5G di TP-Link progettato per offrire una connessione Internet veloce e stabile. Ideale per casa, ufficio o attività commerciali prive di linea fissa, consente di sfruttare tutta la potenza della rete 5G con velocità di download fino a 4,67 Gbps. Compatibile con tutti i principali operatori telefonici, garantisce prestazioni elevate per streaming, smart working, gaming online, download rapidi e videochiamate fluide.

13. L'Oréal Elvive

-50% di sconto su L’Oréal Elvive, olio per capelli formulato per proteggere la chioma, donando morbidezza e luminosità senza appesantire i capelli. Può essere applicato sui capelli umidi prima dell’asciugatura oppure sui capelli asciutti per un'azione nutriente. Grazie alla sua formula leggera, è adatto a diverse tipologie di capelli. Contribuisce a preservare la fibra capillare dalle aggressioni esterne come il calore, l'umidità e l’inquinamento.

14. Samsung Galaxy A37 5G

In sconto il Samsung Galaxy A37 5G, smartphone sottile ed elegante, tra i più apprezzati sul mercato. Ricco di funzionalità intelligenti, include Cerchia e Cerca, trascrizione vocale e vari filtri creativi. Scatta foto luminose e nitide con una fotocamera grandangolare OIS da 50 MP, una ultra-grandangolare da 8 MP e una macro da 5 MP. Offre un’alta resistenza ad acqua e polvere grazie alla certificazione IP68. Ha inoltre una batteria a lunga durata da 5000 mAh e supporta 6 anni di aggiornamenti.