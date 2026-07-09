Premio Strega 2026, Michele Mari è il vincitore con I convitati di pietra: la classifica completa

Michele Mari vince il Premio Strega con I convitati di pietra, al termine di una finale segnata dalle polemiche delle ultime settimane.

Michele Mari vincitore del Premio Strega 2026 – ph LaPresse

Il vincitore del Premio Strega 2026 è Michele Mari con il libro I convitati di pietra, edito da Einaudi. Più forte delle polemiche delle scorse settimane per alcune frasi dette su Michela Murgia, lo scrittore si è aggiudicato il Premio con un totale di … voti, mettendosi alle spalle gli altri cinque finalisti – quest'anno era una sestina -: Teresa Ciabatti con "Donnaregina" (Mondadori), Matteo Nucci con "Platone. Una storia d’amore" (Feltrinelli), Alcide Pierantozzi con "Lo sbilico" (Einaudi), Bianca Pitzorno con "La sonnambula" (Bompiani) ed Elena Rui con le "Vedove di Camus" (L’orma). L'80esima finale è stata trasmessa in diretta su Rai 3 dal Ninfeo del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, a Roma, con la conduzione di Pino Strabioli e Gloria Campaner.

Nel ricevere il premio, Mari ha detto: "Non so tecnicamente sorridere, sono molto emozionato e contento. Ringrazio tutti i lettori che mi hanno sostenuto, tutti quelli che non mi hanno sostenuto ma che ho conosciuto in questo tour piuttosto impegnativo, per usare un eufemismo. Ringrazio tutta la casa editrice e in particolare la mia agente. Ringrazio Vittorio Lingiardi che mi ha presentato. E l'ultimo ringraziamento a mia moglie e ai miei figli".

Il vincitore del Premio Strega 2025 è Michele Mari

Tra gli scrittori italiani contemporanei più importanti, Michele Mari si è aggiudicato il Premio Strega con "I convitati di pietra". Il romanzo è un brillante congegno narrativo che attraversa i generi e mette in luce l'amore dell'autore per la cultura pop. Al centro della storia c'è un gruppo di compagni di classe legati da un patto singolare: ogni anno versano una somma di denaro che sarà vinta soltanto dagli ultimi tre superstiti. Da questa premessa prende forma un gioco letterario capace di riflettere sul tempo, sulla memoria e sul destino. In queste pagine, Mari dimostra la sua straordinaria abilità nel orchestrare una moltitudine di storie e personaggi, costruendo un meccanismo narrativo di grande precisione.

La classifica completa con la sestina dei finalisti

I finalisti del Premio Strega 2026

Questa è la classifica finale del Premio Strega 2026:

I convitati di pietra di Michele Mari (Einaudi) – 190 voti

Platone. Una storia d'amore di Matteo Nucci (Feltrinelli) – 152 voti

La sonnambula di Bianca Pitzorno (Bompiani) – 84 voti

Lo sbilico di Alcide Pierantozzi (Einaudi) – 78 voti

Donnaregina di Teresa Ciabatti (Mondadori) – 75 voti

Vedove di Camus di Elena Rui (L'orma) – 64 voti

La polemica di Michele Mari e Teresa Ciabatti su Michela Murgia

Nelle scorse settimane si è scatenata una polemica importante tra il vincitore Michele Mari e Teresa Ciabatti. Durante un viaggio in van, infatti, Mari avrebbe espresso considerazioni su Michela Murgia e il suo corpo. Frasi che avrebbero portato Ciabatti, amica della scrittrice sarda, a intervenire con veemenza, portando a uno scontro. Questo alterco è fuoriuscito dal van, diventando un caso. Mari ha smentito immediatamente di aver fatto commenti sul corpo della scrittrice, e affermato che era intransigente e violenta perché brutta. Pochi giorni dopo Ciabatti è intervenuta, confermando che le frasi erano proprio sul corpo di Murgia, ma che non c'era stato alcun alterco.

Chi ha votato al premio Strega

Il premio è stato assegnato dal voto di 800 aventi diritto, distribuiti tra i 460 Amici della domenica, i 245 votanti dall’estero selezionati da 35 Istituti Italiani di Cultura nel mondo, che contribuiscono alla formazione della giuria esprimendo ciascuno 7 giurati tra studiosi, traduttori e appassionati della nostra lingua e letteratura, 30 voti collettivi espressi da scuole, università e circoli di lettura delle Biblioteche di Roma, 65 voti di lettori forti scelti nel mondo delle professioni e dell’imprenditoria. Gli ultimi cento voti sono stati scrutinati uno per uno fino alla proclamazione dell’autrice o autore del libro vincitore. A presiedere il seggio è stato Andrea Bajani, vincitore della scorsa edizione con il libro "L'anniversario".