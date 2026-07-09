Targhe Tenco 2026 a Caparezza, Carmen Consoli ed Emma Nolde: tutti i vincitori
Sono stati annunciati i vincitori delle Targhe Tenco 2026, il principale premio per la canzone d'autore italiana. Caparezza ha vinto la sua seconda targa Tenco con l'album "Orbit Orbit", a 12 anni di distanza dal primo con "Museica". Oltre al rapper pugliese, che si è aggiudicato la sua categoria con 57 preferenze, a vincere è stata anche Carmen Consoli che si è aggiudicata il primo posto nella sezione "Migliore album in dialetto" con "Amori Luci". La Targa come Migliore album opera prima è andata a "Sta registrando audio…" di Piji, mentre la migliore canzone è "Quello che deve essere sarà" di Emma Nolde, mentre il Migliore album di interprete è "Avincola canta Carella". Infine ha vinto come Migliore album a progetto "80 Buon compleanno Ivan", l'album dedicato a Graziani curato dal figlio Filippo.
Le categorie più combattute sono state quella per il miglior album, che ha visto Caparezza vincere di un solo voto su Andrea Laszlo De Simone con "Una lunghissima ombra", mentre in terza posizione è arrivata Madame con "Disincanto" a undici lunghezze dal primo. Per quanto riguarda la categoria per la migliore canzone, seconda classificata Ditonellapiaga che con "Che fastidio!" ha conquistato 46 voti, due in più di "Anni zero" di Mauro Ermanno Giovanardi. Ecco tutte le categorie con i voti.
Migliore album in assoluto
- Caparezza con Orbit Orbit (57 preferenze).
- Andrea Laszlo De Simone con Una lunghissima ombra (56 preferenze);
- Madame con Disincanto (46 preferenze);
- Mauro Ermanno Giovanardi con E poi scegliere con cura le parole (46 preferenze);
- Erica Boschiero con Un posto sulla terra (39 preferenze).
Migliore album in dialetto
- Carmen Consoli con Amuri Luci (137 voti)
- Daniele Sepe / Capitan Capitone & i Fratelli della Costa con 40N 14E (30 preferenze);
- Francesca Incudine con Radica (29 preferenze);
- Roberto Colella con Ce Sta Sempe Na Via (26 preferenze);
- Chiara Raggi con Zénta (18 preferenze)
Migliore album opera prima
- Piji con "Sta registrando audio…" (81 preferenze)
- Francamente con Bitte Leben (43 preferenze);
- Santamarea con Anime storte (42 preferenze);
- Satantango con Satantango (37 preferenze);
- Sara Gioielli con Gioielli Neri (23 preferenze).
Migliore album di interprete
- Avincola con Avincola canta Carella (96 preferenze)
- Tosca con Feminae (59 preferenze);
- Gnut & Alessandro D’Alessandro con Dduje paravise (51 preferenze);
- Olden con Fanigliulo, l'artista (29 preferenze);
- P.A.O. con Le radici e la luna (6 preferenze).
Migliore canzone singola MIGLIORE CANZONE SINGOLA, che va agli autori del brano, è assegnata a
- Emma Nolde con Quello che deve essere sarà ( 54 preferenze).
- Ditonellapiaga con Che fastidio! (46 preferenze);
- Mauro Ermanno Giovanardi con Anni Zero (44 preferenze);
- Bianca d’Aponte con Straniero (36 preferenze).
- Moni Ovadia, Giovanna Famulari, Michele Gazich con Palestina, terra di dolore (36 preferenze);
- Tosca con Primavera (23 preferenze).
Migliore album a progetto
- 80 Buon compleanno Ivan – Filippo Graziani (70 preferenze)
- Noi, Piero – Collettivo Jambona (45 preferenze);
- PIGRI – Teramo suona Ivan (44 preferenze);
- Il segreto di Penelope – Collettivo S.B.A.M. (31 preferenze);
- Buon compleanno Elvis Covered (17 preferenze).