video suggerito

Perchè Radio Deejay dice addio a Riccione: l’annuncio di Linus per l’estate Radio Deejay non sarà più la colonna sonora dell’estate di Riccione. Ad annunciarlo è Linus in un post su Instagram: qui i motivi e il rapporto tra la città e la radio. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Vincenzo Nasto

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Linus, via IG

Dopo 38 estati consecutive, Radio Deejay non sarà la protagonista dell'estate a Riccione: uno dei più forti catalizzatori di pubblico per turisti e per abitanti della città, non sarà più la colonna sonora estiva dell'estate in riviera. Ad annunciarlo è proprio Linus, in un post su Instagram in cui scrive: "Una lunga storia che finisce con poche parole: dopo tanti anni, quest’estate Radio Deejay non sarà a Riccione. Ci abbiamo provato fino alla fine, ma evidentemente qualcuno aveva già deciso altrimenti". Solo tre anni fa, Radio Deejay aveva festeggiato i 40 anni della radio, di cui 35 come colonna sonora della riviera romagnola: in questo senso, negli ultimi anni c'erano già state le prime incrinature. Come riporta Rimini Today, l'anno scorso la trattativa tra la città e l'emittente radiofonica si era risolta solo nei primi giorni di maggio, quando l’amministrazione aveva annunciato che a fronte di numerose richieste di informazioni, pervenute a New PalaRiccione Srl e all’assessorato al Turismo da ogni parte di Italia, alla fine soltanto un’emittente, Radio Deejay, aveva formalizzato una proposta concreta.

L'amministrazione comunale, nel suo bando pubblico, ha sottolineato la richiesta di una serie di manifestazioni di rilievo nazionale, con un format unico e originale pensato esclusivamente per Riccione, basato su musica, spettacolo, sport e divertimento, e un contest, aveva inserito come requisito anche la produzione di podcast, la promozione attraverso i social network e con la presenza di influencer. Ma quando era iniziata la collaborazione tra Riccione e Radio Deejay? La prima estate è quella del 1987, con l'arrivo del parco acquatico Acquafan. Durante la prima estate, l'Acquafan diventa la location ufficiale di due puntate di prova della trasmissione televisiva Deejay Beach. Questo format, che corrispondeva alla versione estiva di Deejay Television, fu un successo immediato. L'anno successivo venne inaugurata anche la Walky Cup Disco, che sotto la direzione artistica di Linus, divenne una delle serate più importanti nel panorama musicale della città: in quelle serate si cominciarono a formare personalità come Fiorello e Jovanotti, ma si esibirono anche il duo più famoso di Pavia: gli 883.

Ma il rapporto con la città di Radio Deejay non si limiterà solo al parco acquatico: nel 1994 Radio Deejay decise di organizzare la manifestazione Un disco per l'estate che venne spostato in città con la collaborazione dell'allora sindaco Massimo Masini. Dopo una breve parentesi con Radio Capital nel 1995, ritornerà nel 1996 Radio Deejay tra le piazze della città, come Piazzale Roma che ha ospitato alcuni dei più grandi concerti organizzati dalla radio. E adesso, dopo 38 anni, finisce la collaborazione tra Radio Deejay e Riccione, in attesa di capire il destino dell'estate romagnola.