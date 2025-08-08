Perché le risposte di Mariah Carey al viaggio nello spazio di Katy Perry sono diventate virali

Mariah Carey ha saputo solo oggi del viaggio nello spazio di Katy Perry e le sue risposte a un’intervista sono diventate virali: “Non sono arrabbiata con lei” ha detto la cantante di All I Want For Christmas Is You.

Mariah Carey e Katy Perry

Mariah Carey non aveva idea del viaggio che la collega Katy Perry aveva fatto nello spazio per qualche minuto, lo scorso aprile. La cantante di "All I Want for Christmas is you", infatti, ha risposto a un giornalista che le chiedeva se volesse anche lei andare nello spazio come fatto dalla collega, ma Carey ha candidamente risposto che non aveva idea che la cantante di Roar lo avesse fatto veramente: "Ti piacerebbe andare nello spazio? Sai, come ha fatto Katy Perry", ha chiesto Scott Mills che tiene il suo Breakfast Show su BBC Radio con Carey che ha chiesto se questa cosa fosse vera: "È andata nello spazio?".

La reazione di Mariah Carey

Una risposta che ha spiazzato il conduttore e anche tantissime persone che si sono riversate sui social per commentare questa risposta, facendo diventare virale questo pezzo di intervista. Mills ha confermato la notizia ma alla domanda su dove fosse stata Perry non ha saputo rispondere con precisione, finché da fuori campo qualcuno ha detto che è andata in orbita ed è tornata per un totale di una decina di minuti (sic). "In orbita e ritorno? Stava, tipo, fluttuando nel… ed è vero?" ha riflettuto Carey, con il conduttore che cercava di giustificarsi spiegando che era tutto vero e non si era inventato nulla. "Bene Katy, on sono arrabbiata con lei. È davvero incredibile" e quando il presentatore le ha chiesto se lo farebbe anche lei, la risposta è stata "Penso di aver fatto già abbastanza".

Il viaggio di Katy Perry nello spazio

Lo scorso aprile Katy Perry ha partecipato a un volo spaziale della Blue Origin assieme alla giornalista Gayle King, alla filantropa Lauren Sánchez, all'attivista Amanda Nguyen, alla scienziata missilistica della NASA Aisha Bowe e alla produttrice cinematografica Kerianne Flynn che sono arrivate nello spazio e facendo ritorno pochi minuti dopo per un'impresa che le è rimasta impressa in maniera indelebile, baciando a terra appena atterrata, mentre sul modulo spaziale aveva cantato What a wonderful World. Tanti hanno commentato la risposta di Carey, rimanendo sorpresi di come non sapesse nulla e vivesse nella sua bolla: "Adoro che Mariah viva nella sua bolla! Che regina" ha scritto una fan, mentre un'altra ha scritto – come riporta People – "Mi piacerebbe essere impassibile come Mariah, non sa mai NULLA né NESSUNO".