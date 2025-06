video suggerito

Per Alessandra Amoroso dopo il buio finalmente torna la luce: il concerto di Caracalla consacra il suo ritorno Alessandra Amoroso si è esibita nelle scorse ore alle terme di Caracalla, Roma, a poche ore dall’uscita del suo nuovo album Io non sarei: gli ospiti sul palco e il momento di grazia della cantante salentina. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Vincenzo Nasto

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Alessandra Amoroso, 2025

Gli ultimi mesi di Alessandra Amoroso sono stati un viaggio, non solo musicale, che l'ha portata sul palco delle Terme di Caracalla per l'inizio del suo tour estivo. Sul palco con lei sono salite anche Big Mama, Serena Brancale – con cui ha pubblicato di recente Serenata – e a sorpresa Annalisa, senza dimenticare Gigi D'Alessio con Un cuore malato e Un viaggio con Fiorella Mannoia. Dallo stesso palco era visibile, pronunciata, anche la gravidanza annunciata negli scorsi mesi – assieme al compagno Valerio Pastore – di Penny, che potrebbe essere il diminutivo di Penelope, rimando della figura femminile narrata da Omero nell'Odissea. Sul palco ha voluto lanciare un messaggio: "Da questo palco e da futura mamma voglio usare il mio privilegio per dare voce alle donne che non hanno la mia fortuna e che hanno bisogno di essere sostenuta dalle istituzioni e dalla società". Il concerto alle Terme di Caracalla, Roma, sarà anche uno degli eventi trasmessi prossimamente su Canale 5, che celebra i primi mesi del 2025, tra i più importanti della carriera dell'artista.

Il ritorno con Mezzo Rotto nel 2024 e la chiusura del cerchio sul palco delle Terme di Caracalla

E non solo perché solo qualche mese fa, il suo ritorno al Festival di Sanremo, questa volta non da protagonista, ma ospite durante la serata cover accompagnando Serena Brancale, consacrava un 2024 da sogno. Il ritorno, dopo le polemiche e gli abusi verbali, ricevuti sui social, era stato segnato dal doppio successo di Fino a qui al Festival 2024, ma soprattutto dalla collaborazione estiva con Big Mama in Mezzo Rotto. Proprio lei è una delle protagoniste del concerto alle Terme di Caracalla, continuando e forse ricominciando quel filone estivo, chiuso con le lacrime a settembre 2024, dopo la loro esibizione sul palco dei Tim Music Awards.

Alessandra Amoroso e Serena Brancale: da Sanremo 2025 a Serenata

Ma per una hit estiva del 2024 che rimane lì, Alessandra Amoroso ha deciso di prolungare quello che era stato uno dei duo più impattanti dell'ultima edizione del Festival di Sanremo: quello con Serena Brancale. E se sul palco dell'Ariston le due cantanti avevano ripreso le note di Alicia Keys in If I Ain’t Got You. Un'esibizione totale, che solo Skyfall di Adele, cantato da Giorgia e Annalisa, è riuscita a battere nelle preferenze per la vittoria della serata cover. La stessa Annalisa che ieri, a sorpresa, è salita sul palco per cantare con lei Comunque Andare. Con Serena Brancale invece, Alessandra Amoroso ha deciso di puntare sulla hit estiva 2025 con Serenata: un brano che attinge a pieni mani dalla black music e dal sirtaki, intrecciando jazz, groove e tradizione popolare salentina.

Leggi anche Una donna sviene al concerto di Al Bano, lui prova a risvegliarla con un acuto

Il nuovo album Io non sarei: dalla produzione di Zef ai visual di Mecna

Solo un piccolo assaggio di ciò che domani, venerdì 13 giugno, diventerà Io non sarei: 11 tracce, in cui saranno incluse Cose Stupide, Serenata, Mezzo Rotto, Rimani Rimani Rimani, Si mette male (prodotta da Tananai) e Fino a qui. A pesare sui suoni di questo disco, sicuramente c'è la presenza di Zef, che coordinerà tutto il progetto: mentre per la direzione visuale Corrado Grilli, aka Mecna. Ma sul palco delle Terme, in un breve monologo, Alessandra Amoroso ha voluto anche ringraziare la musica che "mi ha guidata e mi ha insegnato l’arte della pazienza. E anche ad ascoltare, a prendermi cura di me, a mettermi in discussione e a dare la giusta importanza a ogni cosa", come riporta All Music Italia.

Il tour estivo di Alessandra Amoroso

Cosa accadrà dopo l'uscita di Io non sarei? La cantante viaggerà in tutta Italia fino al 7 agosto, dove chiuderà in casa il suo summer tour all'Oversound Music Festival di Lecce. Ma prima, sarà una delle headliner del Ferrara Summer Festival, prima di passare per Trento, Taormina, Asti, Cernobbio, Codroipo, Marsciano. Infine chiudendo ad agosto a Forte Dei Marmi e Lanciano, prima di Lecce. E per chi volesse anticipazioni sul disco, recita la didascalia di presentazione in un post su Instagram: "Si canta, si balla, si piange, si ride: ed è solo la prima parte".

26 giugno 2025 Ferrara Ferrara Summer Festival – Piazza Ariostea (21:00)

3 luglio 2025 Marostica (VI) Piazza Castello – Marostica Summer Festival (21:00)

5 luglio 2025 Trento Trento Live Fest – Trentino Music Arena (21:00)

12 luglio 2025 Taormina (ME) Teatro Antico – Sotto Il Vulcano Fest (ore 21:30)

18 luglio 2025 Asti Astimusica – Piazza Alfieri (21:00)

20 luglio 2025 Cernobbio (CO) Lake Sound Park – Villa Erba (Ex Galoppatoio) (21:00)

23 luglio 2025 Codroipo (UD) Villa Manin (21:00)

26 luglio 2025 Marsciano (PG) Musica Per I Borghi – Stadio Checcarini (21:00)

2 agosto 2025 Forte dei Marmi Villa Bertelli (21:00)

5 agosto 2025 Lanciano (CH) Parco Villa delle Rose (21:00)

7 agosto 2025 Lecce Oversound Music Festival – Cave del Duca (21:00)

La scaletta del concerto alle Terme di Caracalla

La Stessa

Camera 209

Forza E Coraggio

Tutte Le Volte

Notti Blu

Cose Stupide

Fidati Ancora Di Me

Avrò Cura Di Tutto

Stupendo Fino A Qui

Stupida – Estranei A Partire Da Ieri – Senza Nuvole

Ciao – Prenditi Cura Di Me

Amore Puro – Stella Incantevole

Ti Aspetto – È Vero Che Vuoi Restare

Segreto – Dalla Tua Parte

Urlo E Non Mi Senti – Niente

Fino A Qui

Un Cuore Malato (con Gigi D’Alessio)

Si Mette Male

Mezzo Rotto (con BigMama)

In Viaggio (con Fiorella Mannoia)

Sul Ciglio Senza Far Rumore

Io Non Sarei

Serenata (con Serena Brancale)

Rimani Rimani Rimani

Sorriso Grande

Comunque Andare (con Annalisa)

Vivere A Colori

Immobile