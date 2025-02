video suggerito

Sanremo 2025, le pagelle della quarta serata cover: i voti a cantanti e canzoni La quarta serata del Festival di Sanremo è quella dedicata alle cover e ai duetti, tutti i 29 Big si esibiscono tra loro o con ospiti. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Francesco Raiola

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Giorgia e Annalisa (LaPresse)

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La quarta serata del Festival di Sanremo 2025 è senza dubbio una delle più attese della kermesse che si tiene sull'Ariston. Sul palco, infatti, sono saliti tutti gli artisti che hanno duettato tra loro o con ospiti esterni (un paio pure internazionali) per cantare cover di canzoni italiane e straniere. Questa sera a votare sono Sala Stampa, Giuria delle radio e televoto per decretare il vincitore della serata che non ha influenza sul voto finale

Rose Villain con Chiello – Fiori rosa, fiori di pesco (Lucio Battisti) 6.5

C'era il rischio di distruggere un classico. Invece il rischio è stato evitato.

Modà con Francesco Renga – Angelo (Francesco Renga) 6

Qui non c'era il rischio di distruggere nulla, ma per un attimo un'incomprensione ci ha fatto tremare…

Clara con Il Volo – The Sound of Silence (Simon and Garfunkel) 5.5

Clara usa la serata duetti per mostrare il lato più sentimentale, e lo fa con Il Volo. La scelta resta abbastanza incomprensibile.

Noemi e Tony Effe – Tutto il resto è noia (Franco Califano) 6

Almeno qua c'è la furbizia di mettere Noemi a fare le parti più alte e Tony Effe a parlare. Scelta giusta.

Francesca Michielin e Rkomi – La nuova stella di Broadway (Cesare Cremonini)

Una celebrazione di un padre artistico assolutamente azzeccata

Lucio Corsi con Topo Gigio – Nel blu dipinto di blu (Domenico Modugno) 8

Lucio Corsi e Topo Gigio (LaPresse)

Domenico Modugno fu la prima voce di Topo Gigio, per questo Lucio Corsi decide di portarlo, unendo, musica, Storia e coup de théâtre. Bravo Corsi. Bravo Topo Gigio.

Serena Brancale con Alessandra Amoroso – If I Ain’t Got You (Alicia Keys) 7.5

Perché tantissima gente l'ha conosciuta con Baccalà, ma Serena Brancale è una bravissima cantante jazz e Alessandra Amoroso si conferma un ottimo feat.

Irama con Arisa – Say Something (Christina Aguilera) 7

Forse il rischio di cassarla qui era minore, Arisa è una delle nostre voci pop più belle e Irama ce l'ha nelle corde. Questa cover ha avuto un senso.

Gaia con Toquinho – La voglia, la pazzia (Ornella Vanoni)

Che pezzo incredibile questo di Ornella Vanoni (ed è bene ricordare Bardotti che la tradusse), che album fantastico "La voglia la pazzia l'incoscienza l'allegria". Bravissima Gaia a portare pure Toquino sul palco dell'Ariston #sanremo2025

The Kolors con Sal Da Vinci – Rossetto e caffè (Sal Da Vinci) 7.5

Bravissimi i The Kolors a scegliere la canzone del 2024, portando un Sal Da Vinci – giustamente – gongolante sul palco.

Marcella Bella con i The Twin Violins – L’emozione non ha voce (Adriano Celentano) 7

Un omaggio bellissimo di Marcella Bella al fratello, cosa dire di più. Bella.

Rocco Hunt con Clementino – Yes I Know My Way (Pino Daniele)

Fantastici Rocco e Clementino, che canzone bellissima, grande esibizione e che omaggio a Pino! Brividi #sanremo2025

Francesco Gabbani con Tricarico – Io sono Francesco (Tricarico) 6

"Puttana la maestra" che poteva essere la cosa più sorprendente del palco viene seppellito dalla capacità di Gabbani e Tricarico di emozionare.

Giorgia con Annalisa – Skyfall (Adele) 7

Due delle migliori voci italiane che cantano una delle migliori voci mondiali. Tutto perfetto, come immaginavamo.

Elodie e Lauro (ph Marco Alpozzi/LaPresse)

Simone Cristicchi con Amara – La cura (Franco Battiato) 6

La madre in gara e la madre tra i duetti, Simone Cristicchi detto anche "coerenza"

Sarah Toscano con gli Ofenbach – Overdrive (Ofenbach) 6

È una scelta che non capiamo. Speriamo di capirla in futuro.

Coma_Cose con Johnson Righeira – L’estate sta finendo (Righeira)

I Righeira sono i capostipiti delle canzoni apocalittiche che tutti balliamo (forse perché non le ascoltiamo bene) come Vamos a la playa. Stesso filone a cui appartiene Cuoricini. Quindi ci sta avere Johnson Righeira e questa versione aggiornata de L'estate sta arrivando.

Joan Thiele con Frah Quintale – Che cosa c’è (Gino Paoli) 6.5

Un'interpretazione pulita di questo grandissimo classico

Olly con Goran Bregovic e la Wedding and funeral band – Il pescatore (Fabrizio De André) 7

Azzeccata la scelta della Wedding and funeral band di Goran Bregovic per rifare questo grande classico di Fabrizio De Andrè. Ne esce una versione particolare e interessante a cui Olly aggiunge un pezzo di sé ("Menomale che c'è il mare").

Achille Lauro ed Elodie – A mano a mano/Folle città 7

Che belli che sono Elodie e Lauro e anche questo omaggio alla loro Roma

Massimo Ranieri con i Neri per Caso – Quando (Pino Daniele) 8

Un altro omaggio a Pino Daniele, con la classe di Massimo Ranieri e Neri per caso che hanno sempre il loro effetto

Willie Peyote con Federico Zampaglione e Ditonellapiaga – Un tempo piccolo (Franco Califano) 6.5

Secondo omaggio pure per Califano, stavolta da un trio particolare, bello sentire risuonare questa canzone all'Ariston.

Brunori Sas con Riccardo Sinigallia e Dimartino – L’anno che verrà (Lucio Dalla) 8

Carino il passetto di ballo alla fine, molto elegante l'omaggio a Dalla e fantastica la dedica a Paolo Benvegnù

Fedez con Marco Masini – Bella stronza (Marco Masini) 6

Fedez aggiunge un po' di barre per chiedere scusa a qualcuna. Sembra un po' slegato, riaspettiamo Brividi.

Bresh con Cristiano De André – Creuza de mä (Fabrizio De André) 9

Uno dei duetti più belli di stasera. Senza se e senza ma.

Shablo ft. Guè, Joshua, Tormento con Neffa – Amor de mi vida/Aspettando il sole (Neffa) 8

Storia delll'hip hop italiano, ottimo Shablo, grande scelta, perché la loro canzone è un ritorno alle radici e queste due canzoni sono radici del genere.