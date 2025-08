Ozzy Osbourne e l’eredità da 200 milioni: come saranno divisi tra la moglie Sharon e i sei figli

Ozzy Osbourne, via Getty Images

Lo scorso 22 luglio si spegneva, all'età di 76 anni, la leggendaria voce dei Black Sabbath Ozzy Osbourne: 8 giorni dopo ci sarebbero stati i funerali nella sua città natale Birmingham, con la famiglia riunita al seguito del feretro. Le immagini di quel giorno riprendono la presenza della moglie Sharon, i figli Aimee, Kelly, Jack, ma anche uno dei figli avuto con Thelma Riley, la sua prima moglie: il dj Louis. Non sono comparsi invece i rimanenti 2 figli del primo matrimonio, Jessica ed Elliot, con i loro nomi che non sono stati inseriti nel comunicato della famiglia all'annuncio della scomparsa. E proprio nei giorni scorsi si è discusso della complessa dinamica che coinvolgerà sicuramente la moglie e i 6 figli per l'eredità del Principe delle tenebre.

Come si compone il patrimonio di Ozzy Osbourne

Infatti, secondo Celebrity Worth Net, Ozzy Osbourne avrebbe lasciato un patrimonio stimato intorno ai 200 milioni di euro, derivante dalla sua attività con i Black Sabbath dal 1970 al 1979, ma anche dal successo dei 13 album solisti che ha pubblicato lungo la sua carriera. Non solo, pesano sul patrimonio di famiglia anche i proventi legati all'Ozzfest, un festival itinerante ideato e partito nel 1996 che ha conquistato negli anni oltre 87 milioni di euro in ticket venduti e oltre 43,5 milioni in merchandising. Una scelta lungimirante, quella dell'Ozzfest, che ha replicato solo qualche anno più tardi, quando nel 2002 apre la strada, e le porte di casa sua, per il reality The Osbournes.

Il successo delle quattro stagioni del reality The Osbournes

Si tratta di uno show familiare in cui saranno presenti la moglie Sharon e i figli Kelly e Jack (Aimee non parteciperà all'esperimento televisivo). Come riportano As e IMDb, nella prima stagione del programma, i protagonisti sarebbero stati pagati tra i 5mila e i 10mila euro, mentre il cantante avrebbe ricevuto un compenso maggiore, intorno ai 18mila euro. Il successo della serie amplificherà e non poco i guadagni della famiglia, con un compenso delle successive 3 stagioni intorno ai 18 milioni di euro, di cui la metà legata a Ozzy Osbourne. Ponendo nell'equazione anche i guadagni derivanti dal merchandising della serie, il successo di The Osbournes si attesta attorno ai 36 milioni di euro.

Le attività immobiliari della famiglia Osbourne e la villa venduta a Cristina Aguilera

C'è anche un altro aspetto che pesa sull'eredità del cantante, oltre alle royalties che verranno distribuite nei prossimi anni ai suoi eredi: le sue proprietà immobiliari. Come riporta il portale australiano Real Estate, il cantante avrebbe acquistato e poi venduto a un prezzo maggiore alcune abitazioni, dalla sua proprietà a Hidden Hills a quella di Malibù, all'appartamento nel Sierra Towers di Los Angeles, passando per la villa nel quartiere Hancock Park della città. Ma non solo, perché tra gli investimenti immobiliari, c'è anche la villa di Beverly Hills che sarebbe diventata la location del reality The Osbourne: le cifre dell'acquisto si aggirano intorno ai 3,7 milioni di euro nel 1999.

14 anni dopo, nel 2013, dopo il grande successo della serie, la villa verrà acquistata dalla cantante Cristina Aguilera per una cifra intorno ai 10,5 milioni di euro. Ma come verrà distribuito il patrimonio di Ozzy Osbourne? Non è ancora chiaro se sia stato disposto un testamento che specifichi la divisione, ma secondo il consulente Adam Jones, intervistato dal portale Radar, almeno il 50% del patrimonio andrà alla moglie/manager Sharon, mentre potrebbero esserci non poche contese legali per la parte rimanente.

Le informazioni sull'eredità di Ozzy Osbourne

Per adesso, le informazioni più specifiche sono arrivate proprio su Kelly e Jack, che potrebbero ereditare alcune proprietà, tra cui le abitazioni come la villa nel quartiere Hancock Park e la casa di famiglia in California, oltre a una percentuale sui diritti editoriali delle opere del padre e le licenze dei suoi spettacoli televisivi. Più specifici invece sembrano i termini che vedono protagonista Aimee, la figlia non comparsa nel reality show The Osbournes. La donna infatti potrebbe vedere erogata, tramite un trust fiduciario, la sua eredità con pagamenti trimestrali fino ai 50 anni, in cui poi riceverà la sua ultima tranche.