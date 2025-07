Funerali Ozzy Osbourne: i fiori sulla bara con il suo nome e le lacrime della moglie Sharon con i figli Kelly e Jack

Ozzy Osbourne e a destra la moglie Sharon e i figli Jack e Kelly

Per le strade di Birmingham ha sfilato il corteo funebre col feretro di Ozzy Osbourne, l'ex leader dei Black Sabbath morto martedì scorso all'età di 76 anni. Il corteo ha attraversato Broad Street l'arteria principale della città inglese, che come ha spiegato il Sindaco il cantante ha reso famoso in tutto il mondo, e ha proseguito fino alla panchina dei Black Sabbath, che si trova sul ponte del canale ed è stata inaugurata nel 2019. Oltre a migliaia di fan accorsi per dare l'ultimo saluto a Osbourne – da anni malato di Parkinson -, era presente anche la famiglia del cantante (tra cui i figli Jack e Kelly) che ha accompagnato il carro funebre Jaguar con sei auto funebri Mercedes, accompagnati da motociclisti e da un'auto della polizia.

Le lacrime della moglie Sharon

Sharon Osbourne, moglie di Ozzy – ph Loannis Alexopoulos:Anadolu via Getty Images

Una lunga parata seguita da migliaia di persone che hanno potuto seguire l'evento anche con una diretta online. La famiglia, quindi, ha seguito il carro funebre all'interno delle auto, ma sono usciti quando il corteo è arrivato proprio alla panchina dedicata alla band, e a quel punto la moglie Sharon, con cui Ozzy era sposata da 43 anni, ha voluto salutare tutti i fan: la donna, visibilmente emozionata, è scoppiata in lacrime, sorretta dal figlio Jack e dalla figlia Kelly che sono scesi dalla sua stessa auto e che erano presenti al funerale assieme agli altri figli Louis e Aimee e a molti dei nipoti del cantante.

Quali figli di Ozzy Osbourne erano presenti al corteo funebre

Jack, Sharon e Kelly Osbourne e memebri della famiglia – Leon Neal:Getty Images

Jack e Sharon, quindi, hanno tenuto la madre per le braccia, mentre questa salutava, commossa i fan del cantante, rendendosi conto di quanti erano gli omaggi che erano stati posati sulla panchina e ai suoi piedi. Oltre ai due figli c'erano anche la terza figlia, la più piccola, Aimee – attrice e cantante -, che si vede raramente e rifiutò di apparire nel reality show di MTV The Osbournes. Era presente anche l'altro figlio Louis, dj e produttore musicale, avuto dalla moglie precedente con Thelma Riley da cui Jessica, attrice e produttrice, nata nel 1979, che però pare non fosse presente al matrimonio, così come Elliot, il figlio dell'ex moglie che Ozzy ha adottato e che ha deciso di vivere lontano dai riflettori: questi ultimi due, infatti, non erano stati menzionati nella dichiarazione di famiglia. Al corteo erano presenti anche i nipoti del cantante e tutta la famiglia ha deposto fiori mentre la folla li acclamava, finché Sharon ha alzato le dita in segno di vittoria.

Perché cuori neri e pipistrelli hanno accompagnato il funerale

Pipistrelli, cuori neri e tutti gli omaggi a Ozzy Osbourne – ph Leon Neal:Getty Images

Ad accompagnare la bara del cantante c'erano molti cuori neri, pipistrelli e tutta un'iconografia dark: il motivo è semplice, e ha a che fare con il fatto che il cantante fosse soprannominato Il principe delle tenebre, titolo che gli fu attaccato addosso dai media e dai fan negli anni 70 per il modo in cui si presentava al pubblico e per lo stile gotico della band. In un'intervista, il cantante, che inizialmente non amava questo nome, spiegò: "È un nome. Non mi sono svegliato una mattina e ho pensato: ‘Sai cosa? Mi farò chiamare così'. In realtà è iniziato come un nome scherzoso. Mi sta bene, sai? Sai, è meglio che essere chiamato stron*o". Prince of darkness diventò anche il titolo di un album del cantante, un triplo cd con dentro aollaborazioni, canzoni dal vivo, outtakes e altro materiale.

L'abbraccio dei fan

I fan di Ozzy Osbourne al corte funebre del cantante – Christopher Furlong:Getty Images

Al corteo funebre del cantante c'erano migliaia di persone di tutte le età dai bambini a persone settantenni arrivate da tutto il mondo e andati in pellegrinaggio in tutta la città, a ripercorrere quelli che erano stati i luoghi simbolici per il cantante. Le persone hanno cominciato a prepararsi e accorrere sulla strada principale, ma anche sul ponte dedicato alla band già ore prima dell'inizio del corteo e sono tanti i fiori che sono stati gettati sul feretro che è passato anche davanti alla casa d0infanzia del cantante, nel quartiere di Aston. Nei giorni scorsi i fan hanno riempito la città di omaggi e hanno anche firmato il libro delle condoglianze a lui dedicato.