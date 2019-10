Il drammaturgo e poeta irlandese Tom MacIntyre è morto all’età di 87 anni a seguito di una lunga malattia. Nato a Co Cavan nel 1931, era noto soprattutto per le sue opere teatrali, in particolare The Great Hunger, un'acclamata collaborazione con il regista Patrick Mason e l'attore Tom Hickey. Ha studiato all'UCD e ha lavorato come insegnante prima di diventare uno scrittore a tempo pieno. Nel corso di una carriera di mezzo secolo, McIntyre ha vinto numerosi premi, tra cui l'Irish Times / ESB Irish Theatre Best New Play Award per "The Gallant John Joe" nel 2002 e il premio Stewart Parker per "Caoineadh Airt Uí Laoghaire" nel 1999. Tra gli altri suoi drammi si ricordano "La donna barbuta" (The Bearded Lady, 1984), "Balla per il tuo papà" (Dance for to Daddy, 1987), Biancaneve (Snow White, 1988), "Chickadee" (1993), "Latte di capra bollente" (Sheep's Milk on the Boil, 1994) e "Buonasera signor Collins" (Good Evening, Mr Collins, 1995). Lascia la moglie Celine e i cinque figli, Deirdre, Darragh, Donal, Desmond e Tadhg, nati dal suo primo matrimonio con Peggy McCarthy.

Il ricordo di Tom MacIntyre

L'ex capo del governo irlandese John Bruton ha reso omaggio a MacIntyre, che gli ha insegnato inglese e storia quando ha frequentato il Clongowes Wood College. "Ha aperto la mia mente a una nuova visione del mondo. Era anticonvenzionale, irriverente e anche una persona molto gentile, la sua personalità ha ispirato molti dei suoi studenti ad esplorare il mondo della poesia". Anche i direttori dell'Abbey Theatre Graham McLaren e Neil Murray hanno reso omaggio a Mr MacIntyre. Le sue collaborazioni "famose in tutto il mondo, hanno cambiato il panorama teatrale”.