Morto Marco Mathieu, ex giornalista e bassista dei Negazione: era in coma da 4 anni dopo incidente Marco Mathieu, ex bassista dei Negazione, giornalista di Repubblica, GQ e Rumore e scrittore, è morto oggi all’età di 57 anni: era ricoverato dal luglio del 2017.

A cura di Davide Falcioni

Marco Mathieu, ex bassista dei Negazione, giornalista di Repubblica, GQ e Rumore e scrittore, è morto oggi all'età di 57 anni: era ricoverato dal luglio del 2017, quando rimase coinvolto in un grave incidente stradale: era in sella alla sua Vespa e stava percorrendo la strada che collega Roma ad Ostia quando venne colpito da un ictus e cadde. Ricoverato all'ospedale San Camillo della capitale in gravissime condizioni, è stato trasferito successivamente a Torino e per quattro anni è rimasto in stato vegetativo fino alla triste notizia arrivata oggi, vigilia di Natale.

Marco Mathieu era nato a Torino il 6 marzo 1964 e in gioventù aveva intrapreso la strada della musica: era infatti il bassista dei Negazione, storica band torinese di hardcore punk molto attiva fra il 1983 e il 1992, con oltre mille concerti e cinque album. Dopo aver abbandonato la carriera da musicista, Mathieu aveva intrapreso la strada del giornalismo e della scrittura diventando vice capo della redazione sportiva di Repubblica e collaborando con diverse testate del settore culturale. Da scrittore aveva pubblicato i libri A che ora è la fine del mondo? (ed. Lindau, 1995), In viaggio con Manu Chao (ed. Feltrinelli 2003), Il portiere di riserva (ed. Cairo Editore 2008), Oltrenero: Nuovi Fascisti Italiani (ed. Contrasto Books 2009). Era stato inoltre autore di documentari e cortometraggi.

L'intensa attività di Mathieu si è interrotta bruscamente una sera della metà di luglio 2017; da allora il giornalista, scrittore e musicista è rimasto in stato vegetativo in una clinica torinese e – dall'inizio della pandemia – è stato costretto a restare per la gran parte del tempo in solitudine, lontano anche dalla mamma – Paola – che fino al lockdown era sempre andato a fargli visita.