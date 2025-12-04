Morto Dj Mozart, Claudio Rispoli aveva 67 anni: fu pioniere del clubbing e storico resident della Baia degli Angeli

Claudio Rispoli, in arte Dj Mozart

Questa mattina è morto il dj Claudio Rispoli, in arte Dj Mozart, aveva 67 anni. A confermarlo è la famiglia, che ha scritto un post sui suoi social: "Questa mattina Claudio ci ha lasciato. Ringraziamo tutti quanti per l’enorme vicinanza e l’affetto che avete espresso. Claudio ne sarà felice ovunque egli sia". Dj Mozart è stato una figura di riferimento per il clubbing italiano e non è un caso che siano tantissimi coloro che in queste ore lo stanno ricordando sui social. Il nome d'arte nasce dai suoi studi al Conservatorio, cominciato quando era piccolo, a cavallo tra le scuole elementari e le medie, come disse in un'intervista.

Il suo maestro era Marcello Abbado, fratello del direttore d'orchestra Claudio Abbado, che lo chiamava proprio Mozart per la sua dote col piano, oltre che per la sua statura, come spiegò lui stesso. La sua carriera iniziò durante l'adolescenza, a circa 15 anni, quando cominciò a suonare al Paradiso di Rimini e successivamente al New Jimmy, dove ci fu il vero e proprio colpo di fulmine. Ma fu la Baia degli Angeli, storica discoteca della riviera Romagnola in cui Dj Mozart cominciò come resident dj nel 1977, e diventò famoso per lo stile unico, in cui mescolava la disco music, ovviamente, all'elettronica, il jazz-rock e il funky. Quando la Baia chiuse continuò a suonare in locali come il Jackie O di Roma, il Goody Goody di Faenza, il Thriller di Imola. Rispoli, oltre alla carriera come dj Mozart, è famoso anche per aver fondato il progetto Jestofunk, nel 1990 insieme a Francesco Farias, Blade (Alessandro Staderini) e Christian Farias.

Ricordandolo su Facebook, Luca De Gennaro ha detto: "Mai nome d’arte fu più azzeccato. Claudio Rispoli era un dj che componeva musica attraverso le sue selezioni, usava i dischi come strumenti di un’orchestra, e ogni dj set diventava una sinfonia. Aveva un gusto, una conoscenza del suono, una raffinatezza unici. #Mozart è stato un iniziatore, un innovatore, ha inventato un linguaggio, ha rappresentato l’epoca più gloriosa del clubbing, ha influenzato generazioni di dj ma nessuno ha mai raggiunto le sue vette creative". La famiglia fa sapere che la camera ardente sarà aperta a Lugo (RA) a partire da venerdì 5 dicembre dalle 8.30 fino alle 18.30. Il funerale si terrà presso la chiesa di Boncellino di Bagnacavallo (RA) dalle ore 10 circa di sabato mattina 6 dicembre.