Morto a 20 anni il figlio del rapper Mack Maine: “Mi chiedo perché lui e non io”

Mack Maine col figlio su Instagram

Il rapper Mack Maine ha annunciato con un post su Instagram la morte del figlio Isaiah (che lui chiamava Zeke) trovato morto a 20 anni nella sua casa in California a causa di un attacco epilettico. Il rapper ha postato, assieme a un lungo post sui social anche una serie di foto che lo riprendono col figlio durante la loro vita. Il rapper e discografico si dice ancora sotto shock ma soprattutto si chiede "perché mio figlio e non io" ringraziando il figlio per avergli "concesso uno dei doni più grandi che abbia mai ricevuto: la paternità!" definendolo la sua più grande ispirazione e motivazione di vita.

Perché Maine ha annunciato con ritardo la morte del figlio

Nelle foto postato su Instagram Maine racconta la crescita di Zeke, dai primi passi fino alla laurea, passando per tante foto che li ritraevano assieme e riflettendo su come il sorriso del figlio abbia illuminato i suoi giorni bui dandogli uno scopo: "È un dolore che personalmente non ho mai provato prima, ma continuo a confidare e credere nel piano di Dio, nella Sua volontà e nella Sua misericordi" continua Maine che ha anche spiegato il motivo per cui ha annunciato con qualche giorno di ritardo questa scomparsa, che coincide sia con il suo compleanno che con il giorno della scomparsa del padre.

Il ricordo di Nicki Minaj

Maine fa anche una richiesta a chi sta leggendo il suo messaggio chiedendogli di fargli un regalo e "abbracciare le persone che amate e di stringerle forte… se non potete abbracciarle, chiamatele per dire loro che le amate… E se siete nella mia stessa situazione, chiudete gli occhi e ricordate i bei momenti o scorrete le foto e i video". Tra i commenti ci sono tanti colleghi, compresa Nicki Minaj che si dice incredula: "Voi ragazzi avete cresciuto un ragazzo incredibile. Era un ragazzo perfetto. Non ho parole per esprimere quello che devi provare. Non ci sono parole. Preghiamo per tutta la tua famiglia, Mack. Vi amiamo tanto".