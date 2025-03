video suggerito

Morta in un incidente stradale Angie Stone, la fondatrice delle Sequence aveva 63 anni È morta la cantante soul Angie Stone a seguito di un incidente stradale avvenuto mentre stava andando a cantare durante una partita di basket: la cantante aveva 63 anni. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

È stato un incidente stradale ad uccidere Angie Stone a soli 63 anni. La cantante, nominata anche ai Grammy Awards, che era famosa per aver fondato il trio hip-hop tutto al femminile The Sequence e per la hit "Wish I Didn't Miss You", è morta sabato scorso quando il suo furgone si è capovolto, scontrandosi con un grosso camion. Lo ha spiegato il produttore Walter Millsap III che ha detto che la cantante "era in un furgone Sprinter verso le 4 del mattino, diretta ad Atlanta dall'Alabama, quando si è ribaltato ed è stato colpito da un grosso camion". Millsap dice che gli altri nel furgone sono sopravvissuti, come scrive l'Associated Press.

La dinamica dell'incidente mortale

A fornire ulteriori aggiornamenti sull'incidente è stata l'Alabama Highway Patrol che in un comunicato stampa ha dichiarato che "il furgone Mercedes-Benz Sprinter del 2021 si è ribaltato sull'Interstate 65 verso le 4:25 di mattina di sabato prima di essere investito da un camion Freightliner Cascadia del 2021 guidato da un uomo di 33 anni del Texas" riporta sempre l'Associated Press che aggiunge che "Angie Stone è stata dichiarata morta sul posto, ha affermato la polizia stradale. L'incidente è avvenuto a circa 8 chilometri a sud dei limiti della città di Montgomery. L'autista del furgone e gli altri sette passeggeri sono stati trasportati in ospedale, e sono sopravvissuti, mentre a dare la notizia della morte della cantante al produttore sono stati la figlia della cantante, Diamond, e Blondy, membro storico dei The Sequence.

La nota dei figli della cantante

Proprio i figli Diamond e Michael Archer hanno condiviso una nota in cui hanno scritto: "Mai avremmo pensato di ricevere questa orribile notizia. Stiamo ancora cercando di elaborare l'accaduto e siamo completamente distrutti", mentre il produttore ha aggiunto: "Siamo davvero devastati da questa tragedia inaspettata e sfortunata e non ci sono parole per esprimere come ci sentiamo". La cantante avrebbe dovuto esibirsi durante l'intervallo di una partita di basket maschile della CIAA e durante il match è stato osservato un minuto di silenzio proprio per ricordare la cantante.

Chi è Angie Stone

Angie Stone ha cantato successi come "No More Rain (In This Cloud)", canzone che è stata prima per 10 settimane nella classifica di Billboard Adult R&B airplay, poi Baby assieme a Betty Wright e "Wish I Didn't Miss You" e "Brotha". Nel 2001 raggiunse la posizione 22 della classifica degli album di Billboard con "Mahagony Soul", mentre "The Art Of Love & War" del 2007 raggiunse l'undicesimo posto, ma tutto cominciò quando formò The Sequence, il primo gruppo tutto al femminile dell'etichetta pionieristica hip-hop Sugar Hill Records, diventando uno dei primi gruppi femminili a registrare una canzone rap, compresa "Funk You Up", che è stata campionata da numerosi artisti.