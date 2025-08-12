Madre della stella nascente del Country uccisa in casa: il rapinatore colpito dal padre

Spencer Hatcher e i suoi genitori, 2025

"Lavoro nelle forze dell'ordine da 31 anni e non ho mai visto niente di simile in tutta la mia carriera". Queste sono le parole, riportate da 06 News, dello sceriffo della contea di Rockingam, negli Stati Uniti, Bryan Hutcheson, rispetto al violento omicidio che ha colpito Holly Hatcher, madre del cantante country Spencher Hatcher. Secondo le ricostruzioni della polizia, la donna sarebbe stata uccisa durante una rapina nella sua abitazione, che avrebbe portato nei minuti successivi a un ulteriore incidente. Infatti, un colpo di pistola partito dal padre del cantante, Michael Hatcher, ha raggiunto il rapinatore, togliendogli la vita. La donna, 62enne, era un'insegnante e dopo la morte, il cantante ha deciso di rinviare tutti i concerti delle prossime settimane, come comunicato in un post su Instagram.

La ricostruzione dell'incidente e l'identikit del sospettato

Come riportato dalla ricostruzione dell'incidente, redatto dalla polizia della contea di Rockingham, nello stato del Maryland, l'uomo è stato identificato. Si tratta di Kevin Moses Walker, 41 anni, di Pikesville. Nei giorni precedenti all'omicidio, l'uomo aveva affittato un mezzo per visitare le Endless Caverns in Virginia, acquistando successivamente un sacco a pelo e un grosso coltello al Walmart di Timberville, a circa 10 km dalle caverne. L'uomo non aveva precedenti noti per comportamenti violenti o criminali. Il giorno seguente, la polizia della Virginia è intervenuta in seguito alla segnalazione di un veicolo abbandonato vicino al luogo turistico e che uno dei negozi presenti vicino alla struttura era stato scassinato.

Trovati senza vita la madre del cantante e il colpevole d'omicidio

Sono passate solo 24 ore fino alla sera dell'omicidio, in cui le autorità della contea di Rockingam hanno ricevuto la segnalazione di un tentativo di violazione di domicilio da parte di un uomo. La scena davanti a loro vede l'uomo con feriti visibili da taglio, mentre Walker e Holly Hatcher entrambi senza vita, rispettivamente nel vialetto d'ingresso e nell'abitazione. Lo sceriffo Hutcheson ha confermato che non verranno presentate accuse, poiché il colpevole è deceduto, ma l'indagine è ancora aperta.

L'annuncio dello stop del cantante country in un post su Instagram

Nel frattempo, la giovane promessa country statunitense, in un post su Instagram, ha deciso di rinviare tutti i concerti delle prossime settimane: "Spero di potermi permettere di festeggiare queste date in futuro con i miei fan. Ringrazio tutti coloro che hanno dimostrato il loro sostegno a me e ai miei cari. Chiediamo a tutti di rispettare la privacy della nostra famiglia in questo momento". Solo lo scorso 25 luglio, Spencer Hatcher aveva pubblicato il suo nuovo singolo dal titolo When She Calls Me Cowboy.