Madame pazza di Temptation Island: “Incredibili con la musica. Alessio il mio preferito, crediamo in Denise”

Madame, via Instagram stories

L'ultima puntata della 14° stagione di Temptation Island, il reality condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5, ha chiuso una delle avventure televisive di maggior successo: solo ieri sera ha registrato un ascolto di 4.601.000 spettatori con il 32.86% di share. Una popolarità sconfinata anche in altri mondi, come quello della musica, che ha visto proprio una delle sue protagoniste commentare la finale: stiamo parlando di Madame, che nelle sue storie Instagram ha detto la sua sulla trasmissione, in particolare le coppie formate da Alessio Loparco e Sonia Mattalia e Denise Rossi e Marco Raffaelli, con due esiti opposti. Ma non solo, perché in una delle storie ha anche fatto i complimenti divertiti al programma: "Comunque raga, la produzione di Temptation Island con le sigle è incredibile", mentre in sottofondo passava Ancora qui di Elisa, tratto dall'album L'anima vola.

Storia Instagram Madame, 2025

Madame commenta Temptation Island nelle sue storie Instagram

Infatti, nella prima storia mostra il volto di Denise, commentando "Crediamo in te Denise", mentre in quella successiva compare Alessio Loparco, durante il falò finale di confronto, scrivendo: "Mio prefe Ale". Proprio la coppia Alessio e Sonia è stata uno degli unicum di quest'edizione: già durante la prima puntata dello scorso 3 luglio, Sonia aveva richiesto un falò di confronto anticipato, dopo alcune dichiarazioni da parte di Alessio. Dalla descrizione del rapporto "turbolento" a un ammissione sui sentimenti che provava per la donna: gratitudine, per averlo sostenuto negli studi e nel lavoro, ma non amore.

Madame: "La produzione di Temptation Island con le sigle è incredibile"

L'ultimo falò di confronto, inizia con le note di Ancora qui di Elisa, che riceve i complimenti divertiti di Madame: "Comunque raga, la produzione di Temptation Island con le sigle è incredibile". La musica, come in ogni edizione, ha raccontato alcuni highlights di questa edizione, come il rapporto tra Sarah Esposito e Valerio Ciaffaroni. In quel caso, Incoscienti Giovani e AMOR di Achille Lauro avevano descritto il tradimento "nei parcheggi" di Sarah e l'addio alla fine del falò di confronto. Ricordiamo che la scelta delle musiche all'interno della trasmissione è affidata a Fabrizio Baglio, in collaborazione con il regista Andrea Vicario e l'assistente all'editing Riccardo Felici.

Leggi anche Esiste davvero il verbo "invergognire"? I dubbi a Temptation Island 2025 tra Lucia e Rosario

Il racconto unico della coppia Alessio – Sonia

Alessio e Sonia rappresentano un unicuum nella storia di Temptation Island, perché nella prima puntata, dopo il rifiuto del falò di confronto, Alessio abbandona il villaggio, mentre per la prima volta nella storia, un concorrente, Sonia, rimane nel villaggio come "consigliera" delle fidanzate. Una dinamica che ha reso ancora accessibile il racconto della loro relazione. Durante la seconda puntata, sarà Sonia a rifiutare il falò di confronto richiesto da Alessio e per arrivare alla resa dei conti bisognerà attendere l'ultima puntata. Proprio il falò di confronto finale e uno degli ultimi passaggi di Sonia entrano nell'ultima storia sul suo profilo Instagram di Madame, che commenta la riconciliazione con: "Che strani questi".

Come sta la coppia a un mese dalla fine della trasmissione

La coppia ha partecipato anche allo special di Filippo Bisciglia "Un mese dopo", in cui vengono raggiunte le coppie per comprendere le dinamiche a un mese dalla fine della trasmissione: un po' com'era accaduto anche nella scorsa puntata alla coppia formata da Lucia e Rosario. Durante lo special, i due sono sembrati molto affiatati, con Alessio che ha fatto dietrofront sulle sue paure iniziali, spiegando di aver riconosciuto il suo attuale obiettivo: ovvero stare con Sonia. Una scelta condivisa dalla donna, che sottolinea come la sua scelta sia stata lucida: "Non è stato un gesto per paura di restare sola, sono una donna forte e indipendente".