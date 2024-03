L’importanza al tema della salute mentale ad Amici 2023: da Mew ad Ayle, fino a Holden e Lil Jolie L’edizione 2024 di Amici sarà ricordata anche per l’importanza data dalla trasmissione al tema della salute mentale, con un particolare focus su alcuni dei concorrenti in gara: da Mew a Holden, passando per Ayle e Lil Jolie. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Vincenzo Nasto

Mew, Holden, Lil Jolie, Amici 2024

Il primo Serale di Amici 2024 è già alle spalle, con le eliminazioni di Ayle e Kumo che hanno inaugurato la stagione più interessante del programma: la fase finale. Nella natura del gioco, è possibile però osservare dei pattern, momenti simili che il pubblico di Amici ha potuto notare lungo tutta l'edizione. Uno dei temi più ripercorsi e che ha toccato alcuni dei protagonisti, tra quelli ancora in gioco e alcuni che hanno dovuto abbandonare la competizione, è la salute mentale. Un'apertura maggiore sul tema da parte dei giovani protagonisti, sia in casetta che in trasmissione, che ha evidenziato anche quanta cura e importanza è stata data alla salute mentale dei concorrenti, più che mai protetti anche nelle scelte legate alla trasmissione.

Facendo un solo passo indietro, ritornando quindi alla prima puntata del Serale di Amici 2024, abbiamo avuto tre occasioni in cui è stato possibile osservare come questo tema abbia influenzato il percorso dei concorrenti all'interno del programma. Il più atteso sul palco di Amici era sicuramente Holden: solo 24 ore prima della puntata, il cantante aveva deciso di abbandonare la trasmissione, facendo poi dietro-front poche ore dopo. Il cantante, dopo varie esternazioni lungo tutto il suo percorso ad Amici, aveva rivelato: "Il 90% delle volte in cui gli altri fanno le cose sparisco perché sto male, sono in panico, sono a un passo dal piangere ogni volta che succedono queste cose. Sono in una condizione molto difficile. Ho chiesto al mio psicologo di vederci prima, mi ha spostato a dopo. Sto male, questo è il motivo per cui non sono andato da Petit, ero qui a occuparmi del video clip che sarebbe uscito oggi". La sua esibizione, limitata alla cover di Quanto forte ti pensavo di Madame, non ha entusiasmato, probabilmente scossa dalle ore precedenti e da uno stato di salute mentale non ottimale.

C'è chi invece, dopo un percorso tutt'altro che sereno, sembra aver trovato la propria pace nei momenti finali della sua partecipazione. Stiamo parlando di Ayle e della sua ultima esibizione con Allergica alle fragole, anticipata dalla cover di Malamente di Tedua. Una scelta, da parte di Ayle e Pettinelli, che potrebbe esser stata letta come errata ai fini del gioco, ma che ha dato la possibilità ad Ayle di esprimere, anche attraverso le parole di Tedua, un suo sfogo su ciò che ha attraversato negli ultimi mesi. Solo lo scorso febbraio aveva deciso di abbandonare il programma, giustificando così la scelta: "Sono felice, però devo andare. Faccio questa scelta a malincuore perché credo che tu mi avresti portato al Serale. So che sarebbe stata una grande opportunità, però io ho bisogno di stare bene dentro. E non è per come sono andate le classifiche, ci ho pensato tanto, sono felice di quello che ho fatto. Non mi sento di uscire come uno che ha avuto paura, ma come uno che ha preferito guardare sé stesso e la sua testa. So che mi vuoi bene e capirai la mia scelta, senza rancore". Dopo alcuni giorni, il cantante aveva chiesto di rientrare alla trasmissione e ad Anna Pettinelli, la sua insegnante. Il suo reintegro non ha fatto che acuire i contrasti e le difficoltà all'interno della casetta ma non solo: Ayle si è prima scontrato con gli altri allievi, per poi conquistare una maglia dorata da Pettinelli che lo ha premiato anche se aveva stonato. Le critiche per il suo accesso al Serale rimangono adesso un ricordo, non le parole di Maria De Filippi quando lo saluta dopo esser stato eliminato: "Sono felice di averti conosciuto, hai vinto cose molto più importanti, non devi essere arrabbiato con la vita".

Maria De Filippi, oltre che essere il collante naturale di una trasmissione, è stata anche uno scudo per un'altra concorrente del Serale: Lil Jolie. La conduttrice infatti, con fare materno, ha cercato di tranquillizzare la giovane cantante campana, caduta in uno stato di forte stress e agitazione dopo la prima sfida persa con Holden. Il suo malessere, nitido nelle espressioni facciali e nella rabbia con cui ha interpretato Piazza Grande di Lucio Dalla, ma anche il suo inedito Attimo e Lost on You di LP, non è il primo episodio che la vede coinvolta. Uno stress dettato anche da un lungo percorso al Pomeridiano in cui la cantante non è riuscita a convincere Rudy Zerbi per una maglia dorata, con l'offerta di un posto al Serale di Anna Pettinelli che le ha procurato non poco stress. La cantante, soprattutto negli ultimi momenti della prima puntata del Serale, è sembrata sull'orlo delle lacrime, con De Filippi che l'ha inviata anche a uscire con lei per tranquillizzarsi. Un momento che la stessa Lil Jolie ha sottolineato dopo l'annuncio dell'eliminazione di Kumo: "Ti ringrazio di tutto, anche per quello che hai fatto in puntata, poche persone mi sanno gestire e tu sei una di quelle che lo sa".

Da Holden a Lil Jolie, passando per Ayle, l'avvenimento più importante dell'edizione 2024 di Amici è sicuramente l'addio a gennaio di Mew, a cui si è aggiunto quello di Matthew. La giovane cantante originaria di Jesolo è stata sin da subito una delle protagoniste del programma, spostando il cono d'attenzione sulla sua musica, ma non su ciò che accadeva in casetta. Come ha raccontato nell'intervista a Fanpage.it, il suo soggiorno in casetta non è stato semplice: "Ripensando anche al mio percorso ad Amici, non ho parlato a nessuno del fatto che stessi male, che c'era qualcosa che non andava. Ho sempre nascosto i miei problemi a tutti, soprattutto in casetta. È qualcosa che senti dentro ma non vuoi dire per non rovinare i momenti alle altre persone, per non rovinare le situazioni. Non era corretto nei confronti di nessuno". La cantante, dopo essersi accorta durante il suo breve ritorno a casa per le festività natalizie, della sensazione di malessere legata al programma, ha deciso di abbandonarlo lo scorso 9 gennaio, per poi ritornarci pochi mesi più tardi, da ospite, con il suo singolo Posatenebre. L'occasione per rivedere tutti i compagni, ma soprattutto Maria De Filippi: "Ho rivisto tutti i miei compagni, i giudici e Maria: tutti erano molto stupiti perché nessuno si aspettava il mio ritorno, soprattutto in quelle vesti. Mi sono portata a casa un'energia che da tempo non sentivo, mi sono emozionata tanto nel cantare lì. È stata forse l'unica esibizione fatta all'interno di quello studio che mi ha dato qualcosa in più e non pensavo che sarebbe mai successa questa cosa. E invece è stata incredibile e la rifarei altre 1000 volte. Sono riuscita a chiudere un cerchio".