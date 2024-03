La maglia dorata per Ayle è la sconfitta di Anna Pettinelli: “Al Serale anche stonando” Nella 23° puntata del Pomeridiano, l’ultima prima della fase Serale di Amici 23, è stata consegnata la maglia dorata ad Ayle da Anna Pettinelli “anche se stonando”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Vincenzo Nasto

Ayle, Amici 23

"Devo decidere chi di voi due può regalare un'emozione in più, anche se stonando: Ayle". È cosi che Anna Pettinelli, l'insegnante di Amici 23 annuncia il passaggio al Serale di Ayle, con Nahaze costretta all'eliminazione. Si completa così la squadra di Pettinelli, che solo qualche momento prima, aveva ricevuto il più classico dei regali da parte della redazione di Amici, con il passaggio di Lil Jolie, originariamente nella squadra di Rudy Zerbi, alla sua. Saranno quindi Martina, Lil Jolie e Ayle a contendere la vittoria nella categoria canto per la squadra Pettinelli, ma c'è molta più preoccupazione di ciò che sembra, a soli cinque giorni dalla prima puntata del Serale.

Ma partiamo dalle cose positive. Se c'è un argomento che non sembra ancora aver interiorizzato Ayle, è la presenza di una classifica, che però, nell'ultima puntata, lo ha visto primo grazie all'esibizione con Il cielo di Renato Zero. Di fronte a lui, a giudicare la sua prestazione, Diodato, affascinato dalla grande emotività trasmessa attraverso la sua esibizione, meno dall'aspetto tecnico che diventerà un leitmotiv dell'ultima puntata del Pomeridiano di Amici 23.

Se solo qualche giorno fa Ayle si era detto contrario a qualsiasi tipo di giudizio da parte dei compagni, promettendo una serena rivincita nel momento in cui avrebbe conquistato la maglia dorata, ciò che è accaduto a pochi minuti dalla scelta tra lui e Nahaze, non lo avrà rincuorato. Sì, perché se Pettinelli cerca di disegnargli attorno una comfort zone, Ayle cade nel tranello, cercando di strafare nel terzetto con la cover di Romantic Homicide di d4vd, ma sopratutto con Arsenico di Aiello e il suo inedito Il tuo nome. Il commento di Pettinelli, che lo apostrofa come "stonato come una campana", sembra fare il resto.

Dopo 23 puntate del Pomeridiano, l'ingresso di Ayle alla fase finale della competizione può essere osservato come una fase distensiva del rapporto tra il cantante e la sua insegnante Anna Pettinelli. Il percorso condotto dal giovane autore, tra scontri con altri concorrenti e l'addio prematuro, una sorta di ombra negativa accentuata anche dalla scelta di Pettinelli di farlo rientrare pochi giorni dopo, non possono rimanere un peso sulle spalle di Ayle. Discorso diverso per la sua dimensione musicale, ancora acerba, almeno rispetto a colleghi più smaliziati nella ricerca di un proprio ruolo, anche all'esterno della trasmissione.

C'è chi ha pagato l'addio con un ritorno che non avrà reso particolarmente felici gli altri concorrenti in gara, c'è chi invece è ritornata con gli applausi del pubblico a presentare il suo primo singolo. Stiamo parlando di Mew, che dopo aver abbandonato il talent negli scorsi mesi, giustificando la sua scelta con uno stato di salute mentale che non le permetteva la permanenza all'interno della scuola, ha presentato nelle scorse ore Posatenebre sul palco del talent. La giovane cantante sarebbe stata un ottimo elemento nel roster del Serale di Amici 23, ma la sua nuova avventura, legata anche alla figura di Fabrizio Giannini, storico manager di Tiziano Ferro e per alcuni mesi di Elodie.

Non sembrano essersi incrociati gli sguardi di Mew e Ayle durante l'esibizione e i minuti concessi per salutare il pubblico e i giudici, ma il pubblico, soprattutto su X, si è domandato quanto avesse potuto fare bene alla trasmissione la presenza della cantautrice nelle fasi finali del programma. Ma ormai mancano solo cinque giorni alla prima puntata del Serale di Amici 23, e Ayle, se vorrà ritagliarsi un posto, non da comparsa, dovrà dare fondo a tutto ciò che apparentemente non è stato mostrato negli ultimi mesi al pubblico, ma solo ad Anna Pettinelli.