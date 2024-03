Amici 23: Lil Jolie lascia Rudy, accetta la proposta di Anna Pettinelli e va al serale

Colpo di scena nella puntata di Amici 23 di domenica 10 marzo, l'ultima prima del serale. Alcuni degli allievi ancora devono lottare per conquistarsi un posto nell'ultima fase del programma, ma alcune richieste inaspettate sovvertono gli esiti della gara. Lil Jolie, infatti, decide di lasciare il suo coach Rudy Zerbi.

Una scelta non semplice che la giovane cantante affida alle parole di una lettera, scritta dopo due settimane di riflessioni e di valutazioni fatte tra un'esibizione e l'altra. Lil Jolie, infatti, era stata chiamata da Anna Pettinelli che le ha offerto un posto nella sua squadra del serale nell'immediato e a distanza di qualche settimana, la 23enne ha preso la sua decisione, come raccontato da Maria De Filippi che legge la sua lettera:

Ciao Rudy, ti ringrazio perché senza di te non sarei qui, da quando sono arrivata sono cambiata, ho ritrovato me stessa, ma ho un obiettivo ed è dare tutto. Come tutti quelli che , per carattere ho bisogno di sentirmi supportata da chi crede in me, ti ho sentito distaccato e questo non mi ha fatto bene, ho atteso la maglia, mi sono sempre chiesta quando sarebbe arrivato il mio turno, se ci sarebbe stato spazio per me. È arrivata Anna a mettere ancora più confusione, ho trovato con lei una sintonia inaspettata, Anna può darmi delle sfide con me stessa che sono pronta a superare e quindi scelgo di andare con la sua squadra, non solo per quello che ho fatto finora. Grazie Rudy ti devo tutto. Grazie Anna ti devo tanto e ti sarò sempre riconoscente, grazie Anna per la fiducia che mi hai dato, non ti deluderò.