Lil Jolie provata ad Amici 2024 in attesa dell’esito del voto dei giudici, a Maria De Filippi: “Non respiro” Lil Jolie sembra andare in difficoltà nel corso delle battute finali della prima puntata del serale di Amici 2024. Vinta da una fortissima ansia, la cantante ha chiesto aiuto a Maria De Filippi: “Non respiro più”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

991 CONDIVISIONI condividi chiudi

Momento difficile per Lil Jolie nel corso della prima puntata del serale di Amici 2024 del 23 marzo. La cantante è finita al ballottaggio finale con il collega Kumo e l’emozione le ha giocato un brutto scherzo. Dopo essersi esibita sulle note di Lost on you, l’allieva di Anna Pettinelli ha dovuto prendere dell’acqua e provare a calmarsi a bordo dello studio per provare a ritrovare quel briciolo di serenità che le avrebbe consentito di portare avanti la gara. Vinta dall’ansia, la cantante ha fatto fatica a respirare, costringendo Maria De Filippi ad avvicinarsi. “Non respiro”, ha spiegato e la conduttrice le si è avvicinata per invitarla ad abbandonare momentaneamente lo studio e rientrare solo dopo essersi tranquillizzata.

Lil Jolie non ha voluto lasciare lo studio di Amici

Lil Jolie, nonostante la palese difficoltà, non ha voluto abbandonare lo studio in attesa di capire come si sarebbe evoluta la prova. Maria De Filippi ha quindi deciso di mandare in onda la pubblicità per dare alla cantante il tempo di riprendersi. Lil ha atteso che Kumo terminasse la sua esibizione prima di raggiungere nuovamente il centro del palco e attendere che la giuria palesasse il suo voto. Poco dopo i ragazzi hanno lasciato lo studio per attendere l’esito del voto in casetta.

Chi è Lil Jolie

Lil Jolie è una delle cantanti dell’edizione 2024 di Amici. È entrata a far parte del gruppo di allievi ammessi al serale per volere di Anna Pettinelli che l’ha voluta nella sua squadra. Lil Jolie è il nome d’arte di Angela Ciancio, cantante 23enne originaria di Caserta. Il nome d’arte scelto dall’artista è un omaggio ad Angelina Jolie, figura che sostiene più di tutte l’abbia ispirata. Era entrata nella scuola a settembre scelta da Rudy Zerbi. Solo verso le battute finali del programma, ha deciso di raccogliere l’invito di Anna Pettinelli e aggiungerei alla sua squadra. Rientrata in casetta, la giovane ha ammesso: “La vita è fatta di sfide. È andata così ma spero di poter continuare a far questo nella vita”.