Licia Fertz è un'influencer dalla battuta pronta, sagace, immediata.

Licia Fertz è bella in un senso scenografico ma anche immateriale.

Licia Ferz ha 90 anni – più di centomila seguaci su Instagram – e un nipote di nome Emanuele.

Ma partiamo dall'inizio.

Licia Fertz, con suo nipote Emanuela Usai, ha scritto un libro: "Non c'è tempo per essere tristi", e io ho deciso di andarla a trovare – e usare la scusa del libro – per porre a lei tutte quelle domande che non avevo mai osato fare a una persona anziana. Però a Licia Fertz sentivo di poterle fare perché lei è una donna libera, divertente, avevo letto le sue interviste e aveva sempre dimostrato spirito critico, amore quanto serve e riflessi spesso migliori dei miei. Così sono partito con la mia piccola telecamera e un bagaglio di domande nello zaino, una mattina presto per un paese della provincia romana, pochi giorni fa.

E così sotto un albero di "diospero", il più famoso "caco" – perché gli alberi belli hanno un nome per provincia – ho chiesto all’influencer Licia Fertz della dentiera e dell'amore, delle pasticche per il cuore e dell'ictus, del marito e della voglia di fare l'amore a novant'anni.

in foto: Licia Fertz: l’amore non ha età

"A 90 anni, se suo marito fosse vivo, pensa che avrebbe ancora voglia di fare l'amore con lui?" le ho chiesto proprio così e lei – da donna libera – mi ha dato la risposta più libera del mondo.

Con Licia Fertz abbiamo parlato di rughe e della differenza fra "vecchio" e "anziano". Abbiamo parlato di cadute, di inciampi, di gioventù e mascherine, di bombardamenti e di nascite, del nipote, del cane, molto della vita e un po' di Dio e della morte.

E alla fine della chiacchierata me ne sono andato con lo zaino spoglio da domande, ma con tante di quelle parole ricevute da poter campare anch'io – in un modo o in un altro – almeno cento anni.

Licia Fertz è una donna ironica, e seguendo il suo stile vi lascio con una citazione da How I Met Your Mother:

– Ciò che è vecchio è sempre meglio. Io non vedo l'ora di diventarlo…

– Ma pensa, pure io: puoi girare sempre in tuta, se hai il rossetto sbavato non fa niente…

– Puoi rubare nei negozi e far finta di non essere lucido…

– Puoi schiacciare pisolini ovunque, addirittura al volante. Sarà una pacchia! Non vedo l'ora di essere una vecchia carampana piena di rughe.