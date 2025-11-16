Levante, medicine e riposo per una cordite emorragica: “Intossicata dal fumo di scena in teatro”

Levante e il post sulla cordite

Levante ha scritto su Instagram di essere stata colpita da una cordite emorragica alla corda sinistra. La causa è stata fumo di scena inalato durante uno spettacolo teatrale e questo le comporterà un periodo di riposo che, però, non le impedirà di rispettare gli impegni già presi. È un periodo che la vede impegnata col suo prossimo album, di cui ancora non si conosce la data di pubblicazione, ma ha visto l'uscita di due singoli, ovvero "Maimai" lo scorso 6 giugno 2025 e "Niente da dire" il 23 settembre 2025. "Questa emorragia è stata causata da una forte tosse dopo aver respirato per più di un’ora (all'interno di un teatro) fumo di scena. Un'intossicazione come mai nella mia vita" ha scritto la cantante in alcune storie su Instagram.

Cos'è una cordite

Levante ha raccontato che nonostante siano passate tre settimane dall'episodio "l'esito è stato scoraggiante, specie in un momento preziosissimo per me, come questo". Intanto i medici le hanno prescritto "un lungo elenco di medicine e riposo" che però la cantautrice siciliana terrà in conto fino a un certo punto: "La corda si riprende, è una cosa che impiegherà un tempo non troppo lungo – continua -. Mercoledì canto per BBC". La cordite è un'infiammazione che colpisce in modo specifico le corde vocali e può essere causata da diversi fattori, di origine batterica, abitudini o legata ad alcune cause esterne, come nel caso della cantautrice.

La cantautrice non cancella gli impegni presi

Levante è stata protagonista, qualche giorno fa, di un minilive con i suoi musicisti: "Un'intera giornata di musica dal vivo che si protrae fino alla notte su una pista da skateboard che diventa palco. Nove musicisti e il solo desiderio di suonare senza artifici in presa diretta, con una buona dose di improvvisazione". La cantante si è esibita nell'ultimo singolo, "Niente da dire", a cui si sono aggiunti "1996 La Stagione del Rumore", "Cuori D’Artificio" estratta dal primo album del 2014, e "Follemente", colonna sonora dell'omonimo film diretto da Paolo Genovese.

"Grazie infinite dei vostri messaggi – ha concluso Levante -. Oggi sono più incazzata di ieri ma ci rido su. Io ci rido sempre su. Sì, sto riposando. No, non salto gli impegni presi". La cantante, intanto, ha annunciato il tour nei club per il 2026: si comincia al Gran Teatro Geox di Padova per la data zero, prima di toccare, Firenze, Roma, Napoli, Venaria Reale (TO), Bologna e Milano.