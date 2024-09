video suggerito

Le reazioni dei rapper al dissing tra Fedez e Tony Effe: da Guè Pequeno a Shade Team Fedez o Tony Effe? Si è diviso, non proprio in maniera netta, il mondo della musica rap sul dissing tra i due artisti. Da un lato i colleghi che parteggiano per il primo, dall’altro quelli che hanno ritenuto interessanti i “propositi di guerra” partiti per volontà del secondo. Al centro coloro che hanno preferito mantenere le distanze. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Stefania Rocco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Si è diviso, non proprio in maniera netta, il mondo della musica rap sul dissing tra Fedez e Tony Effe. Da un lato i colleghi che parteggiano per il primo, dall’altro quelli che hanno ritenuto interessanti i “propositi di guerra” originati da un’iniziativa del secondo. Al centro coloro che hanno preferito mantenere le distanze e non schierarsi, alcuni concedendosi perfino la possibilità di fare ironia su quello che si è rivelato essere il dissing più seguito del momento.

La reazione di Guè Pequeno e i complimenti a Selvaggia Lucarelli

È arrivato poche ore fa il primo commento fatto da Guè Pequeno sull’intera questione. Il rapper, uno tra i più seguiti e apprezzati in Italia, ha preferito non schierarsi a favore di nessuno dei due colleghi. Ha però messo un like al testo di “dissing” – ironico – pubblicato da Selvaggia Lucarelli per prendere in giro Fedez. Testo che Guè ha commentato immaginando la possibilità di mettere sotto contratto la giornalista, immaginando per lei una carriera nel mondo della musica rap. “Ti firmiamo subito”, ha scritto Guè a Lucarelli.

Niky Savage contro Tony Effe (che aveva insultato la sua compagna)

A schierarsi apertamente contro Tony Effe è stato Niky Savage che con Fedez ha recentemente firmato il singolo “Di Caprio”. Savage, che Tony aveva preso in giro nel primo dissing pubblicato qualche giorno fa, ha replicato al collega con una canzone. Tra le barre anche una serie di versi che fanno riferimento a Giulia De Lellis, attuale compagna di Effe (“Sono seduto sopra una giulietta. Scrivo le rime con le dita a fuoco. So tante cose sulla tua Giulietta ma non le dico perché sono un uomo”, aveva rappato). Del resto, era stato quest’ultimo il primo a insultare Robberyc, fidanzata di Savage (“Ho sco**** la tua bit*** e dopo l’ho passata a Sfera. Dopo Boro, dopo Shiva, gira gira gira gira”, cantava Tony Effe).

Lazza: “Sono affari loro”

Ha preferito non schierarsi Lazza che, interrogato a proposito dello scontro tra i due, al Tg1 ha dichiarato: “Come la vedo? Che non sono affari miei. Sono affari loro, son cose loro. Sono due amici entrambi, io li rispetto. Non mi va di mettermi in mezzo. Se la vedranno loro e sono cose loro”.

Come hanno reagito Ghali, Shade e gli altri

Ghali, citato da Fedez ne “L’infanzia difficile di un benestante”, ha preferito non aggiungere commenti alla questione. Ha però lasciato intendere una certa simpatia per Tony Effe con un like lasciato sotto il post in cui il collega annunciava l’uscita di “Chiara”. Ha commentato con una certa ironia, invece, Shade che ha posto l’accento sui suoi ricci “senza permanente”. Non pervenuti Sfera Ebbasta e Marracash che hanno preferito restare lontani dalla vicenda.