video suggerito

Le Blackpink ad agosto 2025 a Milano: come acquistare i biglietti per la band K-Pop Le Blackpink hanno annunciato un tour mondiale che toccherà pure l’Italia: la band k-pop coreana si esibirà all’Ippodromo Snai La Maura di Milano. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Redazione Music

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Blackpink (ph Emma McIntyre/Getty Images for Coachella)

Le Blackpink, una delle k-pop band più importanti al mondo hanno annunciato un concerto in Italia per agosto. La band formata da Jisoo, Jennie, Rosé e Lisa, infatti si esibiranno mercoledì 6 agosto 2025 all’Ippodromo Snai La Maura di Milano, all'interno di una tournée mondiale che le vedrà tornare sul palco con una tournée esclusiva di spettacoli negli stadi in Nord America, Europa e Regno Unito quest'estate. Per la band coreana – tornata in tour dopo il Born Pink World Tour che tennero tra il 2022 e il 2023 che raccolse 1.8 milioni di fan – è la prima esibizione che faranno in Italia e arriveranno poche settimane dopo che i compaesano Stray Kids suoneranno allo Stadio Olimpico di Roma.

Come acquistare i biglietti per il vedere il concerto delle Blackpink a Milano

Per quanto riguarda i biglietti per il concerto che le Blackpink terranno all’Ippodromo Snai La Maura di Milano, questi in vendita dalle ore 12.00 di giovedì 27 febbraio su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com. Lo spettacolo che terranno per la prima volta nel nostro Paese, quindi, si inserisce all'interno del Blackpink 2025 World Tour che prenderà il via sabato 5 luglio con due spettacoli a Seoul presso il Goyang Stadium prima di fare tappa a Los Angeles, Chicago, Toronto, New York, Parigi e Barcellona, concludendosi il 15 agosto allo stadio Wembley di Londra, prime headliner donne della struttura

Chi sono le Blackpink

Le Blackpink sono una band pop coreana che in questi anni è diventata un vero e proprio fenomeno globale, prima come band, ma JISOO, JENNIE, ROSÉ e LISA sono riuscite a ritagliarsi uno spazio importante pure come soliste, pubblicando canzoni e album da soliste, basti pensare ai successi di APT. di Rosé e Bruno Mars. La band fa parte della YG Entertainment e hanno esordito col singolo Square One nell'estate del 2016 e consolidando la propria fama e fanbase con singoli come "DDU-DU DDU-DU" e "Kill This Love". Nel 2020 pubblicano The Album diventando il primo album di una k-pop band femminile a vendere oltre un milione di copie, finendo a suonare pure al Coachella e nel 2023 sono diventate il primo gruppo coreano a fare da headliner al festival americano. Nel 2022 pubblicano Born Pink e vendono quasi 3 milioni di copie raggiungendo anche la testa della Billboard 200 e della della Official Albums Chart britannica.