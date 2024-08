video suggerito

Lazza festeggia con Geolier e cita Fabri Fibra: "Mi disse che fino ai 30 anni non capisci un ca***" Lazza festeggia i 30 anni con la compagna e con l'amico Geolier: la storia Instagram e l'avvicinamento al nuovo album, a 2 anni da Sirio.

A cura di Vincenzo Nasto

Lazza, Geolier

Lazza, nelle scorse ore, ha festeggiato il suo 3o° compleanno in compagnia della sua compagnia Greta Orsingher, che lo renderà padre tra alcuni mesi, ma anche un ristretto numero di amici, tra cui una vecchia conoscenza. Infatti, non sorprende la presenza di Geolier al 30° compleanno di Lazza: i due sono amici da molti anni, collaborando anche in alcune delle canzoni più fortunate della loro discografia: da Chiagne, passando per Idee Chiare, Friend e Nessuno. In una delle storie pubblicate sul profilo di Lazza, arrivano anche gli auguri particolari del rapper napoletano, che lo apostrofa simpaticamente "Lo**", anche se nella didascalia scritta da Lazza si legge: "Fratm per la vita, ogni chiacchiera vale quanto chi la mette in giro". Solo poche ore più tardi, sul profilo X, scriverà: "Fabri Fibra mi ha detto una volta: ‘Fino ai 30 anni non capisci un ca*** della vita'. Vediamo se domani capisco qualcosa".

Nel frattempo, i numeri di Sirio continuano a moltiplicarsi, avvicinando il progetto a un traguardo storico: il primo disco di diamante in era FIMI. Non solo il primo disco di diamante con un disco rap, ma un progetto in grado di accumulare oltre un miliardo di ascolti su Spotify. L'album, pubblicato ad aprile 2022, è stata una delle porte d'accesso del rapper al pubblico mainstream, consacratosi solo pochi mesi dopo grazie alla partecipazione al Festival di Sanremo con Cenere, che si fermerà solo alle porte della vittoria, ottenuta da Marco Mengoni con Due Vite. Il vero termometro di apprezzamento del pubblico, anche quello generalista, si è avuto nell'edizione successiva, quella in cui l'autore non ha partecipato da concorrente, ma da super ospite a sorpresa della finale con 100 messaggi. Il brano, che secondo il conduttore Amadeus non ha partecipato "solo perché la canzone è stata presentata dopo i termini per l'iscrizione", ha conquistato anche le radio, ancor prima di essere uscita.

Ma nel frattempo, cosa conosciamo del nuovo album di Lazza? Il titolo potrebbe essere Locura e non solo per il nome del tour che comincerà nei primi giorni del 2025 e che lo vedrà salire il 6 gennaio a Mantova. Infatti, la parola "Locura" viene citata anche nel freestyle registrato nel format Real Talk, in cui afferma anche: "Il nuovo disco è quasi pronto e ti dirò che se mandi tutto in replay sai già il titolo". Sul suo profilo Instagram ha pubblicato anche un'immagine che si riferisce all'opera La Tauromachia di Goya, che si inserisce nella linea narrativa di 100 messaggi, che offriva come copertina l'opera Davide e Golia di Daniele De Volterra.

Ma non ci sono spunti legati solo all'immaginario grafico del nuovo album: infatti, Lazza ha anche raccontato di quanto sia stato frustrante registrare questo disco, definendolo "triste perché la fama è tossica". In una riflessione nelle sue storie Instagram, l'autore milanese ha sottolineato quanto si sia allontanato da alcune dinamiche del mercato, perché "ogni volta che parlo con qualcuno mi chiedo se mi stia davvero ascoltando o semplicemente cerchi il modo di portarsi a casa un contenuto che faccia parlare". Una riflessione anche sull'evoluzione artistica del suo nuovo disco, schierata contro alcuni commenti che gli sono arrivati sui social: "Detesto quelli che ‘rinnòvati' ma poi quando fai una cosa nuova non la capiscono e quindi eri meglio prima, sei cambiato, venduto. La realtà è che quelli che dicono così non ci capivano un ca*** prima e non ci capiscono un ca*** oggi". Il messaggio ha visto anche l'approvazione di Laura Pausini che ha scritto: "Condivido tutto".