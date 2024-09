video suggerito

Lady Gaga: "Dicevano che fossi un uomo, ma non mi sono mai sentita vittima di questa bugia" Nel secondo episodio di What's next? Il futuro con Bill Gates, la cantante Lady Gaga risponde alle polemiche che ha affrontato a inizio carriera.

A cura di Elena Betti

Lady Gaga

What’s Next? Il futuro con Bill Gates è la nuova serie Netflix in cui l'imprenditore e filantropo "approfondisce i problemi globali più urgenti ed esplora tecnologie innovative in grado di trasformare il mondo”. Nel secondo dei cinque episodi l’ex AD di Microsoft si è interrogato su quanto sia complicato preservare la verità in un’epoca caratterizzata dalla disinformazione. Tra i temi anche la diffusione delle teorie complottiste. Gates ha deciso di invitare la cantante Lady Gaga, che all’inizio della sua carriera è stata vittima di un’ondata complottista secondo la quale l'artista sarebbe stata in realtà un uomo.

Il commento di Lady Gaga a più di dieci anni dalle polemiche

Già nel 2011 Lady Gaga aveva risposto a queste voci in un’intervista alla CNN in cui non si era detta per nulla toccata dalle polemiche. "Perché diavolo dovrei sprecare il mio tempo e fare un comunicato stampa sul fatto che io abbia o meno un pene? Ai miei fan non interessa e nemmeno a me". Nella puntata di What’s Next è stato riaperto l’argomento:

Quando avevo poco più di 20 anni si diceva che fossi un uomo. Ho girato il mondo, ho viaggiato per i tour e per promuovere i miei dischi e in quasi tutte le interviste a cui ho partecipato mi dicevano "Si dice che tu sia un uomo, cos’hai da dire al riguardo?", ai tempi, su Internet, giravano anche delle mie foto ritoccate.

La cantante non ha mai risposto, non perché avesse qualcosa da nascondere, ma perché non ha mai sentito la necessità di replicare a queste bugie: "Il motivo per cui non ho mai risposto a quella domanda è perché non mi sentivo una vittima di quella bugia. Ho pensato: se una ragazzina fosse accusata della stessa cosa, come reagirebbe se vedesse che un personaggio pubblico come me prova vergogna per questa accusa? Smentire quell'indiscrezione significava non fare l'interesse di altre persone. In quel caso, ho cercato di portare a riflettere in un altro modo. Ho usato la disinformazione per creare un punto di rottura". La cantante ha concluso raccontando il suo rapporto con la disinformazione: "Sono abituata alle bugie che vengono pubblicate su di me da quando avevo 20 anni. Sono una performer, penso anche che sia un po' divertente".

I progetti futuri di Lady Gaga

Sono giorni in cui Lady Gaga viene costantemente messa davanti al suo passato, prima con il vecchio gruppo Facebook fatto dai suoi ex compagni di college “Stefanie Germanotta, non sarai mai famosa”, poi con questa serie tv. Ma la cantante guarda al futuro con il suo film Joker: Folie à Deux, con protagonista Joaquim Phoenix, in uscita il quattro ottobre, e il primo singolo del nuovo album che dovrebbe essere pubblicato lo stesso mese.