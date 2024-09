video suggerito

"Non sarai mai famosa", Lady Gaga risponde al gruppo delle ex compagne di classe che la bullizzavano Il commento sotto al TikTok della pagina di una fan: "Questo è il motivo per cui non puoi arrenderti quando le persone dubitano di te o ti sminuiscono".

A cura di Elena Betti

Lady Gaga

Oggi è una delle star più influenti al mondo, ma prima di essere Lady Gaga, era Stefani Joanne Angelina Germanotta, studentessa di musica e recitazione della New York University, bullizzata dai suoi compagni di corso. Quando si dice una profezia invecchiata male. È proprio quello che, fortunatamente, è successo al gruppo Facebook “Stefani Germanotta, non sarai mai famosa”, una pagina creata dai compagni di corso di Gaga quando ancora non era la Lady.

Lady Gaga: dalla NYU al successo

Anni fa quello di fare la cantante e l’attrice era ancora un sogno lontano, ma per realizzarlo Gaga si stava impegnando tantissimo anche frequentando l’ambito corso di musica e recitazione la Tisch School of the Arts della New York University. Il suo talento non era condiviso da molti ai tempi, soprattutto non dai suoi compagni di corso, arrivati al punto di creare un gruppo Facebook chiamato "Stefani Germanotta, non sarai mai famosa" con il solo intento di screditarla e bullizzarla. Nel 2005 Gaga ha lasciato l’ambiente, evidentemente per lei molto tossico, della NYU, e ha iniziato a mettere le fondamenta della sua carriera esibendosi nei club di Manhattan.

Ora vanta un grandissimo successo sia nella musica che nel cinema, ma la sua vita non è evidentemente sempre stata rose e fiori. Solo pochi giorni fa, in un'intervista a Vogue, Gaga ha raccontato di stare finalmente meglio dopo la diagnosi di fibromialgia del 2018. La sua vita è quindi sempre andata avanti nonostante tutto, ma, dopo la presentazione alla Mostra del Cinema di Venezia del suo prossimo film Joker: Folie à Deux, di cui è coprotagonista con Joaquin Phoenix, che uscirà nelle sale il prossimo ottobre, è tornata a pensare al suo passato.

La reazione al gruppo Facebook

Pochi giorni fa la cantante si è infatti imbattuta in un video postato dalla pagina TikTok di una fan. Nel post erano stati giustapposti prima lo screen della pagina Facebook, poi una lista di successi e premi vinti in tutti questi anni tra cui tredici Grammy, due Golden Globes, l’Oscar, dieci Billboard Music Awards e diciotto MTV Video Music Awards. Imbattutasi in questo post, Gaga non si è trattenuta e ha commentato: "Alcune persone con cui sono andata al college hanno fatto questo – gruppo – tempo fa. Questo è il motivo per cui non puoi arrenderti quando le persone dubitano di te o ti sminuiscono e devi continuare ad andare avanti".