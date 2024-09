video suggerito

Lady Gaga libera dal dolore, la cantante non soffre più di fibromialgia: ne ha beneficiato anche l'album Sono passati sette anni da quando la pop star americana ha confessato di essere affetta da fibromialgia. Anni da incubo che Gaga ha però superato e ora è pronta a lanciare un nuovo album.

A cura di Elena Betti

“Pensavo che non sarei mai più salita sul palco”, il timore di Lady Gaga dopo la diagnosi di fibromialgia raccontata dalla cantante su X nel 2017 e documentata nel film Netflix “Gaga: Five Foot Two”, uscito lo stesso anno. Un incubo causato da un dolore muscoloscheletrico, un forte affaticamento, depressione e problemi di sonno. Ora però la sofferenza è sparita e in un’intervista a Vogue la cantante racconta questi anni vissuti tra paura e voglia di continuare a esibirsi.

La rinascita dopo il Chromatica Ball tour

Il dolore aveva già iniziato ad abbandonarla nel 2022 durante il Chromatica Ball tour. “Sono così felice, in salute. L’ultima volta in cui mi sono sentita così è stato con Chromatica. Quell'album parlava di un periodo assolutamente orribile per me e la mia salute mentale. Ero in un posto davvero buio. Il tour l’ho fatto tutto insieme a Michael (Polansky, il fidanzato della cantante, ndr). È stata la prima volta che mi sono esibita senza soffrire dopo non so quanto tempo”. Ora Gaga si sente rinata, e ha deciso di trasmettere questa rinascita attraverso il nuovo album che sta per uscire. “Sento che questo nuovo album in molti modi parla di quel periodo, ma sento anche che nascerà da un luogo di felicità e non di dolore". Del disco però si sa ancora poco, solo qualche frammento suonato nelle strade di Parigi durante il periodo delle Olimpiadi, dove si era esibita nella cerimonia di apertura.

Il primo singolo dell'album in arrivo a ottobre

Dopo la pubblicazione del singolo Die with a smile con Bruno Mars ad agosto, a inizio settimana la cantante ha cominciato a lasciare piccole tracce sull’uscita del primo singolo del nuovo album. “XX October: LG7 first single”, è l'ultimo punto di una lista postata su Instagram con tutti i programmi della cantante nei prossimi due mesi, che lascia intendere che il primo singolo vedrà la luce proprio a ottobre. Dobbiamo quindi aspettarci una grande presenza di Gaga nei prossimi mesi, dal nuovo album alla sua interpretazione di Harleen “Lee” Quinzel – Harley Quinn – accanto a Joaquin Phoenix in Joker: Folie à Deux, presentato al Festival di Venezia e in uscita, dopo cinque anni esatti dal film originale, il quattro ottobre.