Lady Gaga denunciata per 100 milioni di dollari: avrebbe plagiato il logo di Mayhem Parallelamente al successo del suo settimo album Mayhem, Lady Gaga sta affrontando una denuncia di plagio di un marchio registrato, condotta da una società che produce attrezzature da surf: la richiesta è di 100 milioni di dollari.

A cura di Vincenzo Nasto

Lady Gaga, via Comunicato Stampa

Lo scorso 7 marzo, Lady Gaga ha pubblicato il suo settimo album in studio dal titolo Mayhem: il progetto, anticipato dai singoli Abracadabra e Die With a Smile, in collaborazione con Bruno Mars, ha raggiunto anche la prima posizione nella classifica degli album più venduti in Italia. C'è anche un ma: infatti, nelle scorse ore, la cantante è stata raggiunta da una denuncia di una famosa società di attrezzature per il surf della California, che sostiene una violazione per il plagio dei loghi Mayhem presenti nel merchandising del disco. L'azienda, Lost International, ha presentato la denuncia al tribunale distrettuale della California, sostenendo che le immagini sono "sostanzialmente simili se non quasi identiche" a un logo registrato nel 2015 dalla compagnia che ha richiesto 100 milioni di dollari come indennizzo.

Perché il littering del marchio della società di surf e il merch di Lady Gaga si assomigliano

TMZ, il portale americano che per prima ha riportato la notizia, ha sottolineato anche alcuni aspetti della denuncia: ovvero la presenza del marchio Mayhem dal 1986 su tavole da surf, attrezzature da surf, abbigliamento, accessori e nei video di surf, poiché Mayhem è il soprannome del co-fondatore dell'azienda Matt Biolos. Nei documenti riportati da People, la Lost International ha evidenziato la "somiglianza quasi identica" nel lettering dei prodotti venduti da loro e quelli legati al merch di Gaga: "È probabile che le azioni di Lady Gaga inducano il pubblico a concludere che i suoi beni provengono o sono autorizzati da Lost, il che danneggerà sia Lost che il pubblico. Lost non ha alcun controllo sulla qualità dei beni venduti da Lady Gaga e, a causa della fonte di confusione causata da Lady Gaga, Lost ha perso il controllo sulla sua preziosa reputazione".

Lady Gaga ritorna in Italia con un doppio appuntamento a Milano a ottobre

Nel frattempo, è intervenuto anche l'avvocato di Lady Gaga, Orin Snyder, che in un commento riportato da People ha sottolineato l'infondatezza della causa, giustificata dal grande successo del disco: "Mayhem di Lady Gaga è salito al primo posto e ha infranto i record, a testimonianza del suo talento ineguagliabile e del suo impatto globale. È deludente, ma non sorprendente, che qualcuno stia ora tentando di capitalizzare il suo successo con una causa infondata sul nome Mayhem". Nel frattempo, la cantante ha annunciato anche il suo tour The Mayhem Ball, con 32 spettacoli in Europa e nel continente americano, che si concluderà a novembre. Solo un mese prima, Lady Gaga ritornerà in concerto in Italia con due appuntamenti all'Unipol Arena di Milano il 19 e il 20.