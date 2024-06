video suggerito

La scaletta del concerto di Tropico a Piazza del Plebiscito a Napoli: l'ordine delle canzoni Stasera, venerdì 28 giugno 2024, Tropico, nome d'arte del cantautore Davide Petrella, si esibirà in Piazza del Plebiscito a Napoli: sul palco con lui anche ospiti del calibro di Achille Lauro, Elisa, Ghali e Franco126. Qui la scaletta dei brani con cui si potrebbe esibire.

A cura di Vincenzo Nasto

Tropico, 2024

Stasera, venerdì 28 giugno 2024, Tropico, nome d'arte del cantautore napoletano Davide Petrella, si esibirà in Piazza del Plebiscito a Napoli dalle ore 21. Si tratta dell'esordio in uno dei punti più suggestivi della città partneopea e per l'occasione, il cantautore ha deciso di invitare sul palco con lui alcune delle più grandi stelle della musica italiana: i primi nomi sono quelli di Achille Lauro, Elisa, Ghali e Franco126. Si tratta di un grande traguardo raggiunto dall'autore classe 1985, sin da giovane frontman e autore del gruppo Le strisce, che gli permetteranno di conoscere Cesare Cremonini con cui scriverà l'album Logico, dando via alla sua carriera da autore "per gli altri". Negli anni arrivano i successi con Fedez e J-Ax, Elisa, ma anche Gianna Nannini e Marco Mengoni. Proprio di quest'ultimo sarà l'autore per il brano Due Vite che vincerà il Festival di Sanremo 2023, ma anche del suo più diretto concorrente. Petrella, infatti partecipa alla scrittura anche di Cenere di Lazza, come nel 2024 di Apnea di Emma, Un ragazzo una ragazza dei The Kolors, Click Boom! di Rose Villain e Casa Mia di Ghali. Qui i brani con cui si potrebbe esibire Tropico in Piazza del Plebiscito a Napoli.

La scaletta con le canzoni di Tropico a Piazza del Plebiscito

Stasera, venerdì 28 giugno 2024, dalle ore 21 Tropico si esibirà sul palco in Piazza del Plebiscito a Napoli. E non sarà da solo, perché come ha già annunciato sui social, diversi ospiti lo accompagneranno in questo concerto: quelli già annunciati sono proprio Achille Lauro, Elisa, Ghali e Franco126. Qui i brani con cui si potrebbe esibire Tropico in Piazza del Plebiscito a Napoli.

Dint o scuro

Piccolo Buio

E cose ca fann sunnà

Zona Nord

Ubriachi di Vita

Bambina

Contrabbando

Chiamami quando

Vasco/Egotrip

Che me lassat’a fa

Non vogliamo diventare grandi

Fantasie

Anema e notte

Carlito’s way

Bambolina voodoo

Non esiste amore a Napoli

Doppler

Nuda Sexy Noia

Piazza Garibaldi

E’ importante avere

Gotha

Vasco

Garage Days