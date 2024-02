Tropico in concerto in piazza Plebiscito a Napoli: il 28 giugno lo show di Davide Petrella Il cantautore partenopeo Tropico ha annunciato, sul suo profilo Instagram, un concerto in piazza Plebiscito, nel cuore di Napoli: l’appuntamento è per il 28 giugno 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Davide Petrella in arte Tropico

È forse l'annuncio che i tantissimi fan di Davide Petrella, in arte Tropico, stavano aspettando: il cantautore napoletano ha infatti annunciato oggi, attraverso il suo profilo Instagram, che si esibirà in concerto in piazza Plebiscito, nel cuore di Napoli, il 28 giugno 2024. Originario dell'Area Nord, classe 1985, Davide Petrella è uno degli autori più prolifici e richiesti della musica italiana: suo il testo, per citarne uno, di "Due Vite", brano con cui Marco Mengoni ha trionfato al Festival di Sanremo nel 2023.

Petrella, con il nome d'arte di Tropico, però compone anche la sua musica e scrive i suoi testi: sono già due gli album pubblicati dal cantautore partenopeo, "Non esiste amore a Napoli" del 2021 e "Chiamami quando la magia finisce" del 2023. Nella prima metà degli anni Duemila, inoltre, Davide Petrella è stato il frontman della band napoletana "Le Strisce". con la quale aveva ottenuto un discreto successo.

Concerto di Tropico a Napoli: quanto costano i biglietti in piazza Plebiscito

Come annunciato, il concerto di Tropico in piazza Plebiscito a Napoli si terrà il 28 giugno 2024, alle ore 21.30: le prevendite dei biglietti sono già disponibili. Sono due le tipologie di biglietto che è possibile acquistare, con il relativo costo: il posto unico in platea da 34,50 euro e il posto in pit (l'area sotto al palco) da 51 euro.