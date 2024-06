video suggerito

Napoli Pride 2024, orari e percorso della parata il 29 giugno: strade chiuse e programma dell'evento Oggi a Napoli il Pride 2024: partenza alle 16 da piazza Municipio, l'arrivo in Piazza Dante per le 20 circa. Il percorso completo. Madrina è Malika Ayane.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Quest'oggi sabato 29 giugno è in programma il Napoli Pride 2024, la parata che partirà da piazza Municipio alle ore 16:00 e arriverà a Piazza Dante alle ore 20:00, come si legge sul sito ufficiale del Pride. Madrina d'eccezione sarà Malika Ayane: previsto anche il Pride Park e diversi eventi e iniziative che accompagneranno l'evento. Come di consueto ci saranno anche chiusure stradali e modifiche alla viabilità, per permettere ai manifestanti di spostarsi da piazza Municipio a piazza Dante in sicurezza.

Orari del Napoli Pride 2024 e percorso della parata

Il corteo partirà da piazza Municipio, con il raduno previsto per le 16 circa. Poi, si sposterà su via Vittorio Emanuele, via San Carlo, Piazza Trieste e Trento, Via Toledo, Piazza Carità, via Toledo, Piazza Dante, dove è previsto l'arrivo del corteo attorno alle 20 circa. Di seguito, il percorso dettagliato:

Malika Ayane è la madrina del Napoli Pride 2024: il programma completo

Malika Ayane è stata scelta come madrina del Napoli Pride 2024: in una intervista rilasciata a Fanpage.it, la cantante ha spiegato che

È una bellissima opportunità, ogni tanto mi dico che tanto è già stato fatto però poi contemporaneamente quando penso che la Regione Lombardia considera il Pride un evento divisivo e discriminatorio, mi rendo conto che abbiamo ancora tanto da fare. Nella storia dell'uomo ci sono dei meccanismi talmente assurdi per cui poter fare qualcosa anche solo con la presenza secondo me è importante.

Strade chiuse il 29 giugno a Napoli per la parata del Pride

Come di consueto, ci saranno strade chiuse con deviazioni al traffico veicolare, per consentire ai manifestanti di percorrere il tracciato in sicurezza: si parte da Piazza Municipio e si procede per via Vittorio Emanuele, via San Carlo, Piazza Trieste e Trento, Via Toledo, Piazza Carità, via Toledo, Piazza Dante, dove è previsto l'arrivo del corteo. Qui le modifiche complete alla viabilità.