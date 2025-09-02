La scaletta del concerto di Olly all’Ippodromo Snai San Siro di Milano: l’ordine delle canzoni

Olly, via Comunicato Stampa

Questa sera, martedì 2 settembre 2025, arriva finalmente la Grande Festa di Olly: il cantante ligure salirà sul palco dell'Ippodromo Snai San Siro di Milano per il primo dei due appuntamenti, bissato due giorni dopo, il 4 settembre. L'inizio del concerto è previsto intorno alle 21 e non sono stati annunciati ancora gli artisti che potrebbero aprire lo spettacolo. Nel frattempo, dopo i primi due eventi all'ippodromo milanese, arriveranno i due tour nei palazzetti, 18 date completamente sold-out, come i due appuntamenti precedenti: oltre 300mila biglietti venduti. Sarà anche la prima occasione per ascoltare dal vivo la sua nuova canzone, pubblicata lo scorso 29 luglio, Questa domenica, che apre la stagione dei tour nei palazzetti, ma sicuramente c'è attesa per il brano vincitore del Festival di Sanremo 2025: Balorda Nostalgia, ancora nella top 10 dei brani più ascoltati in estate. Ad accompagnarlo ci saranno il suo producer Jvli alle chitarre, Pierfrancesco Pasini alle tastiere, Dalila Murano alla batteria e Gabriele Ioppolo al sax. Qui i brani con cui si potrebbe esibire Olly, ripresi dalla scaletta del tour precedente.

La scaletta del concerto di Olly all'Ippodromo Snai La Maura di Milano il 2 settembre

Stasera, martedì 2 settembre 2025, arriva finalmente la Grande Festa di Olly: il cantante ligure salirà sul palco dell'Ippodromo Snai San Siro di Milano per il primo dei due appuntamenti. Ad accompagnarlo ci saranno il suo producer Jvli alle chitarre, Pierfrancesco Pasini alle tastiere, Dalila Murano alla batteria e Gabriele Ioppolo al sax. Qui i brani con cui si potrebbe esibire Olly, ripresi dalla scaletta del tour precedente.