La scaletta del concerto di Luciano Ligabue alla Reggia di Caserta: l’ordine delle canzoni

Questa sera, sabato 6 settembre 2025, Luciano Ligabue arriva alla Reggia di Caserta proseguendo un'estate che l'ha visto protagonista anche con la data a Campovolo dello scorso giugno. Il mini-tour La notte di Certe notti vedrà anche questa sera Ligabue salire sul palco alle ore 21: il concerto è completamente sold-out, sono attese quasi 36mila persone. Nello scenario della Reggia di Caserta potremmo assistere ai successi più importanti del cantante di Correggio, da Balliamo sul mondo a Piccola stella senza cielo, passando per Urlando contro il cielo. I due appuntamenti di Campovolo e Caserta nel 2025 aprono le strade a due grandi appuntamenti nel 2026: il 20 giugno celebrerà i 35 anni di carriera con un concerto allo stadio San Siro di Milano. Invece a maggio sarà porotagonista di un tour europeo, dal 1° al 16, che lo vedrà impegnato in Spagna, Francia, Regno Unito, Paesi Bassi, Lussemburgo e Svizzera. Qui i brani con cui si potrebbe esibire Luciano Ligabue, ripresi dall'appuntamento a Campovolo.

La scaletta del concerto di Luciano Ligabue alla Reggia di Caserta il 6 settembre

Ad accompagnarlo sul palco ci saranno Federico Poggipollini per chitarra e cori, Max Cottafavi e Niccolò Bossini alla chitarra, Luciano Luisi alle tastiere, pianoforte e cori, Davide Pezzin al basso e Michael Urbano alla batteria.