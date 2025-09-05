La scaletta del concerto di Luciano Ligabue alla Reggia di Caserta: l’ordine delle canzoni
Questa sera, sabato 6 settembre 2025, Luciano Ligabue arriva alla Reggia di Caserta proseguendo un'estate che l'ha visto protagonista anche con la data a Campovolo dello scorso giugno. Il mini-tour La notte di Certe notti vedrà anche questa sera Ligabue salire sul palco alle ore 21: il concerto è completamente sold-out, sono attese quasi 36mila persone. Nello scenario della Reggia di Caserta potremmo assistere ai successi più importanti del cantante di Correggio, da Balliamo sul mondo a Piccola stella senza cielo, passando per Urlando contro il cielo. I due appuntamenti di Campovolo e Caserta nel 2025 aprono le strade a due grandi appuntamenti nel 2026: il 20 giugno celebrerà i 35 anni di carriera con un concerto allo stadio San Siro di Milano. Invece a maggio sarà porotagonista di un tour europeo, dal 1° al 16, che lo vedrà impegnato in Spagna, Francia, Regno Unito, Paesi Bassi, Lussemburgo e Svizzera. Qui i brani con cui si potrebbe esibire Luciano Ligabue, ripresi dall'appuntamento a Campovolo.
Ad accompagnarlo sul palco ci saranno Federico Poggipollini per chitarra e cori, Max Cottafavi e Niccolò Bossini alla chitarra, Luciano Luisi alle tastiere, pianoforte e cori, Davide Pezzin al basso e Michael Urbano alla batteria.
- Non cambierei questa vita con nessun’altra
- Balliamo sul mondo
- L’odore del sesso
- Niente Paura
- Il sale della terra
- Ho smesso di tacere
- Marlon Brando è sempre lui
- Bar Mario
- Non è tempo per noi
- Musica Ribelle
- Ho messo via
- Piccola stella senza cielo
- A che ora è la fine del mondo
- L’amore conta
- Luci d’America
- Il giorno dei giorni
- Buonanotte all’Italia
- I “ragazzi” sono in giro
- Ti sento
- Eri bellissima
- Il giorno di dolore che uno ha
- Quella che non sei
- Certe Notti
- Sulla mia strada
- A modo tuo
- Questa è la mia vita
- Tra palco e realtà
- Urlando contro il cielo
- Sogni di Rock ‘n Roll