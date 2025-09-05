Musica e Cultura
La scaletta del concerto di Luciano Ligabue alla Reggia di Caserta: l’ordine delle canzoni

Stasera, sabato 6 settembre 2025, Luciano Ligabue arriva alla Reggia di Caserta proseguendo un’estate che l’ha visto protagonista anche con la data a Campovolo dello scorso giugno. Qui la scaletta dei brani con cui si potrebbe esibire.
A cura di Vincenzo Nasto
Ligabue, via Comunicato Stampa
Questa sera, sabato 6 settembre 2025, Luciano Ligabue arriva alla Reggia di Caserta proseguendo un'estate che l'ha visto protagonista anche con la data a Campovolo dello scorso giugno. Il mini-tour La notte di Certe notti vedrà anche questa sera Ligabue salire sul palco alle ore 21: il concerto è completamente sold-out, sono attese quasi 36mila persone. Nello scenario della Reggia di Caserta potremmo assistere ai successi più importanti del cantante di Correggio, da Balliamo sul mondo a Piccola stella senza cielo, passando per Urlando contro il cielo. I due appuntamenti di Campovolo e Caserta nel 2025 aprono le strade a due grandi appuntamenti nel 2026: il 20 giugno celebrerà i 35 anni di carriera con un concerto allo stadio San Siro di Milano. Invece a maggio sarà porotagonista di un tour europeo, dal 1° al 16, che lo vedrà impegnato in Spagna, Francia, Regno Unito, Paesi Bassi, Lussemburgo e Svizzera.

La scaletta del concerto di Luciano Ligabue alla Reggia di Caserta il 6 settembre

Stasera, sabato 6 settembre 2025, Luciano Ligabue arriva alla Reggia di Caserta proseguendo un'estate che l'ha visto protagonista anche con la data a Campovolo dello scorso giugno. Ad accompagnarlo sul palco ci saranno Federico Poggipollini per chitarra e cori, Max Cottafavi e Niccolò Bossini alla chitarra, Luciano Luisi alle tastiere, pianoforte e cori, Davide Pezzin al basso e Michael Urbano alla batteria. Qui i brani con cui si potrebbe esibire Luciano Ligabue, ripresi dall'appuntamento a Campovolo.

  • Non cambierei questa vita con nessun’altra
  • Balliamo sul mondo
  • L’odore del sesso
  • Niente Paura
  • Il sale della terra
  • Ho smesso di tacere
  • Marlon Brando è sempre lui
  • Bar Mario
  • Non è tempo per noi
  • Musica Ribelle
  • Ho messo via
  • Piccola stella senza cielo
  • A che ora è la fine del mondo
  • L’amore conta
  • Luci d’America
  • Il giorno dei giorni
  • Buonanotte all’Italia
  • I “ragazzi” sono in giro
  • Ti sento
  • Eri bellissima
  • Il giorno di dolore che uno ha
  • Quella che non sei
  • Certe Notti
  • Sulla mia strada
  • A modo tuo
  • Questa è la mia vita
  • Tra palco e realtà
  • Urlando contro il cielo
  • Sogni di Rock ‘n Roll
