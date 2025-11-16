La scaletta del concerto di Annalisa al Palazzo del Turismo di Jesolo: l’ordine delle canzoni

Annalisa – ph Nicholas Fols

Oggi, 16 novembre, comincia il tour nei palazzetti di Annalisa, che si chiama Capitolo I. Dopo la data zero che si è tenuta al Palazzo del Turismo di Jesolo, sabato 15 novembre, questa sera la cantante darà il via, sempre a Jesolo, a una serie di concerti che la impegneranno per tutto il mese di novembre e metà dicembre, girando il paese nei palasport con una scaletta che la vedrà alternare alcuni dei suoi più grandi successi della sua carriera ad alcune canzone che per la prima volta canterà in questi concerti. Annalisa, infatti, ha pubblicato lo scorso 10 ottobre il suo ultimo album Io sono fuoco, da cui ha lanciato i singoli Maschio, Piazza San Marco, insieme a Marco Mengoni, ed Esibizionista, ultimo singolo estratto.

La scaletta del concerto di Annalisa al Palazzo del Turismo di Jesolo del 16 novembre

Annalisa, quindi terrà i suoi concerti con un doppio concerto a Roma, il 21 e 22 novembre, ma anche a Milano, all'Unipol Forum, il 28 e 29 novembre, al Palaflorio di Bari il 5 e 6 dicembre. Poi sarà anche a Padova, Firenze, Eboli, Bologna e Torino. Durante la data zero, quindi, quelle che sono considerate le prove generali dei tour degli artisti, Annalisa ha svelato, grossomodo, quelle che saranno le canzoni che porterà in questo giro d'Italia musicale. E se alcune di questi brani ci accompagnano da anni, altre sarà la prima volta che i fan potranno ascoltarle dal vivo, quelle, ovviamente, del suo ultimo album. La scaletta è divisa in tre parti, la prima intitolata "Sogno I – Il fuoco", la seconda intitolata "Sogno II – Il fiume" e la terza intitolata "Sogno III – La tigre": tra le canzoni ci saranno "Ragazza sola", "Sinceramente", "Mon Amour" e "Disco Paradise". Ecco la scaletta con cui potrebbe esibirsi questa sera a Jesolo.