Testo e significato di Una tigre sul letto continua a parlarmi, Annalisa riflette sul tempo che passa

L’ultimo album di Annalisa si chiude con la canzone “Una tigre sul letto continua a parlarmi”: ecco testo e significato del brano che chiude “Ma io sono fuoco”.
Annalisa ha pubblicato il suo ultimo album "Ma io sono fuoco" da cui ha tratto i singoli Maschio e Piazza San Marco, mentre da oggi si possono ascoltare tutte le undici canzoni che lo compongono. Quella che chiude questo lavoro si chiama Una tigre sul letto continua a parlarmi (che ci ricorda il ritornello di una canzone dei C'mon Tigre con Giovanni Truppi, Sento un morso dolce, ma questa è un'altra storia), una canzone che Annalisa definisce "simbolo" di questo progetto, nella cartella stampa, ma anche nelle dichiarazioni date in giro sui giornali dove ha cercato di spiegare bene cosa intendesse con questo brano.

Testo di Una tigre sul letto continua a parlarmi

Quanto tempo consumato
Andato, futuro, passato
Un trattato sugli sbagli
C'è una tigre sul letto, continua a parlarmi
Di come fare a cambiare
Fa paura bruciare per sempre o per poco
Ma io sono fuoco

C'è qualcosa che mi brucia
Ma io sono fuoco
Tra le fiamme in piedi nuda
Ma io sono fuoco
Quando è tutto da rifare
Io mi posso trasformare
Pensi che mi faccia male
Ma io sono fuoco

Una notte non va via
Non va via (Perché sono fuoco)
Resta solo la mia
La tua malinconia
Una notte non va via (Oh)
Non va via (Sono io col fuoco)
È soltanto la mia
La tua malinconia (La tua malinconia)
Una notte non va via (Sono io col fuoco)
Non va via
Resta solo la mia (Oh)
La tua malinconia
Una notte non va via (Io mi posso trasformare)
Non va via (Pensi che mi faccia male)
È soltanto la mia (Io sono fuoco)
La tua malinconia

Sono io col fuoco, sono io
Oh, io sono fuoco
Sono io col fuoco
Sono io

Il significato di Una tigre sul letto continua a parlarmi

Ma qual è il significato della canzone, del fuoco e di quella tigre? Il fuoco rappresenta sicuramente Annalisa, lo dice anche nella canzone "Sono io col fuoco, io sono fuoco, sono io" e spiegandola nella nota stampa, descrive quel fuoco come reazione, capacità di evolvere, trasformarsi e anche quando sembra che si stia affievolendo sta solo cambiando pelle, si trasforma. E il fuoco, come la tigre sono un rimando a una poesia di Jorge Luis Borges ("Il tempo è un fiume che mi trascina, ma sono io quel fiume; è una tigre che mi divora, ma sono io quella tigre; è un fuoco che mi consuma, ma sono io quel fuoco").

La tigre, quindi, rappresenta il tempo che incalza, divora e consuma, ma anche la parte più istintiva dell'artista, quell'energia che le permette di affrontare il cambiamento, la trasformazione di cui racconta.Il tempo è fondamentale, con la canzone divisa in due che racconta una storia che comincia e poi finisce e si trasforma, appunto. In un'intervista al Messaggero Annalisa dice è la propria voce interiore che si fa domande sul tempo che passa, appunto: e se il suo scorrere è inevitabile, ciò che cambia è il modo in cui riusciamo ad affrontarlo.

Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
