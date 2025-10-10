Testo e significato di Una tigre sul letto continua a parlarmi, Annalisa riflette sul tempo che passa

Annalisa

Annalisa ha pubblicato il suo ultimo album "Ma io sono fuoco" da cui ha tratto i singoli Maschio e Piazza San Marco, mentre da oggi si possono ascoltare tutte le undici canzoni che lo compongono. Quella che chiude questo lavoro si chiama Una tigre sul letto continua a parlarmi (che ci ricorda il ritornello di una canzone dei C'mon Tigre con Giovanni Truppi, Sento un morso dolce, ma questa è un'altra storia), una canzone che Annalisa definisce "simbolo" di questo progetto, nella cartella stampa, ma anche nelle dichiarazioni date in giro sui giornali dove ha cercato di spiegare bene cosa intendesse con questo brano.

Testo di Una tigre sul letto continua a parlarmi

Quanto tempo consumato

Andato, futuro, passato

Un trattato sugli sbagli

C'è una tigre sul letto, continua a parlarmi

Di come fare a cambiare

Fa paura bruciare per sempre o per poco

Ma io sono fuoco

C'è qualcosa che mi brucia

Ma io sono fuoco

Tra le fiamme in piedi nuda

Ma io sono fuoco

Quando è tutto da rifare

Io mi posso trasformare

Pensi che mi faccia male

Ma io sono fuoco

Una notte non va via

Non va via (Perché sono fuoco)

Resta solo la mia

La tua malinconia

Una notte non va via (Oh)

Non va via (Sono io col fuoco)

È soltanto la mia

La tua malinconia (La tua malinconia)

Una notte non va via (Sono io col fuoco)

Non va via

Resta solo la mia (Oh)

La tua malinconia

Una notte non va via (Io mi posso trasformare)

Non va via (Pensi che mi faccia male)

È soltanto la mia (Io sono fuoco)

La tua malinconia

Sono io col fuoco, sono io

Oh, io sono fuoco

Sono io col fuoco

Sono io

Il significato di Una tigre sul letto continua a parlarmi

Ma qual è il significato della canzone, del fuoco e di quella tigre? Il fuoco rappresenta sicuramente Annalisa, lo dice anche nella canzone "Sono io col fuoco, io sono fuoco, sono io" e spiegandola nella nota stampa, descrive quel fuoco come reazione, capacità di evolvere, trasformarsi e anche quando sembra che si stia affievolendo sta solo cambiando pelle, si trasforma. E il fuoco, come la tigre sono un rimando a una poesia di Jorge Luis Borges ("Il tempo è un fiume che mi trascina, ma sono io quel fiume; è una tigre che mi divora, ma sono io quella tigre; è un fuoco che mi consuma, ma sono io quel fuoco").

La tigre, quindi, rappresenta il tempo che incalza, divora e consuma, ma anche la parte più istintiva dell'artista, quell'energia che le permette di affrontare il cambiamento, la trasformazione di cui racconta.Il tempo è fondamentale, con la canzone divisa in due che racconta una storia che comincia e poi finisce e si trasforma, appunto. In un'intervista al Messaggero Annalisa dice è la propria voce interiore che si fa domande sul tempo che passa, appunto: e se il suo scorrere è inevitabile, ciò che cambia è il modo in cui riusciamo ad affrontarlo.